Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и многие американские политики до него, в очередной раз заявил, что Вашингтон хотел бы выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и якобы не ищет эскалации. Политик напомнил, что, несмотря на имеющиеся противоречия, США и Россия смогли оперативно продлить договор СНВ-3. Также Блинкен подтвердил намерение президента США Джозефа Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений. Политик также отметил, что США будут искать и другие возможности сотрудничества с Россией, но при этом будут «внимательно следить» за действиями и политикой Москвы. Если российская сторона поведет себя «безрассудно или агрессивно», то Штаты ответят, сказал он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие сошлись во мнении, что США способны лишь диктовать другим государствам свои условия.

«А кто сомневается в том, что США исключительно для себя добра ищут и желают стабильных с Россией отношений? Только при чем тут Украина, каким образом её в эту парадигму впихнуть? Вот и получается «невпихуемое». А мы с лапшой на ушах все на что-то там рассчитываем, вместо того чтобы научиться самостоятельно свои проблемы решать…» — написала Татьяна С.

«Наши «Великі друзі» (большие друзья, так называют украинские чиновники западные страны/ — О.П.), — добавил Виктор Д.

«Огромный айсберг под названием «США» начал заметно таять! Раньше они действовали, а теперь только пугают, но и этому скоро придёт конец!» — пишет Галина Т.

«Стабильные отношения — это значит свято соблюдать интересы США?» — задается вопросом Галина Г.

«США не способны на стабильные отношения. У них везде или вассалы, или конфликты», — отметил Владимир Б.

«Ну… эти языком работать умеют и ничего более!» — считает Maxim C.

«Делайте как мы скажем, и всё будет ОК! А ху-ху не хо-хо?!!» — спросил Александр И.

«Пугальщики», — добавила Валентина Г.

(сс) U.S. Department of State Президент США Джо Байден и государственный секретарь США Энтони Блинкен

«А Украине вывели другую роль? Быть разворованной олигархами, при этом списывая всё на ВОЙНУ… А КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ никто из президентов не читал. Только ложил… руку», — написал Алексей Г.

«Добавил бы — берите пример с Украины. Мы ими управляем как когда-то индейцами, и они в нас влюблены до беспамятства, безмозглости», — написал Владимир А.

«Скажи, товарищ Блинкен, как тебе дивизия «Галичина»?.. Это для тебя величина?» — спросил Леонид В.

«Вы, блин, желаете всем стабильных отношений, только почему-то когда они затрагивают лишь ваши интересы! И вам плевать, что после ваших «отношений» страны превращаются в «резервации», как и Украина!» — подчеркнул Павел Л.

«Да вас всех судить надо за ваши преступления над человечеством, начиная с геноцида индейцев — аборигенов Америки, за две атомные бомбы на Японию, Вьетнам и пр. И вы, дермократы, боретесь за мир во всем мире? НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА, АМЕРИКА!» — отреагировала Марго Марго.

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Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поддержал Прагу в её «мужественном ответе» на «действия России на чешской территории».