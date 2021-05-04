Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет сопровождать главу Госдепа Энтони Блинкена во время его визита на Украину, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что Блинкен и Нуланд отправятся на Украину 5—6 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Отметим, во время государственного переворота 2014 года в Киеве Нуланд открыто поддерживала путчистов (сторонников так называемого майдана). Она также запомнилась раздачей еды участникам акций протеста в центре украинской столицы.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в комментариях под соответствующей записью. Для многих комментирующих Виктория Нуланд ассоциировалась с выпечкой, которую она раздавала протестующим в Киеве семь лет назад.

«Криминальные психологи утверждают, что преступника тянет вернуться на место своего преступления!» — написал Дмитрий А.

«Главное, чтобы по местам молодости не ехала. В Молодую Гвардию. Её здесь не ждут», — добавил Владимир Б.

Виктория Нуланд

«Посмотреть, проверить, что натворили. Если что, еще печенюшек поддать», — отреагировал Яков Яков.

«Ох, до сих пор отрыгиваются нам эти печенюшки…» — отметил Валерий К.

«Приедет глянуть на покращення (улучшение/ — М.Р.), принесенные демонкратическим майданом!» — пишет Сергей В.

«Чё привезёт? Панкейки?» — спросила Катерина К.

«Ура, ура, мама придет, пирожки привезет. Прилетит показать украинский суверенитет с карманчика и обратно», — иронизирует Sergey K.

«За пасками приедет или свои привезёт?» — спрашивает Веллана Н.

«О, Викуха опять с сухарями едет… А на этот раз кого на кого мутить надо??» — спросил Аристарх П.

«Очередной майдан… бусы… огненная вода… печенье…» — пишет Геннадий М.

«Нельзя войти дважды в одну реку, но с дураками, как с граблями…» — отметил Алексей Б.

«Печеньки были ядовитые, всю страну до сих пор от них выворачивает наизнанку. Гнать мошенницу!» — призвала Ольга Р.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Едут земли выкупить. Они же давно мечтают об этом», — пишет Людмила Л.

«Печеньки привезёт? Что-то зачастили. Или дань собрать? У них, видимо, у всех свой интерес. С интересом народа никак не связано», — заключила Лариса Г.

«Уверена, что Виктория Нуланд должна начать свою речь про отмайданенную Украину словами: «Как же хорошо у вас теперь живётся. Вот он — результат майдана и наших реформ. Не благодарите. Иначе и быть не могло. И мы не остановимся на достигнутом. Заверяю вас», — резюмировала в своем телеграм-канале бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.