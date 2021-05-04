Государственный секретарь США Энтони Блинкен после беседы с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом заявил: «У США нет более близкого союзника, более близкого партнера, чем Великобритания». Эти слова вызвали неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей как в Великобритании, так и в США.

State.gov Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИДа Доминик Рааб на совместной пресс-конференции в Лондоне

Большинство комментаторов заподозрили в этом заявлении наличие скрытой выгоды для Америки и предположили, что США в очередной раз просто используют Великобританию. Отношения между странами сравнили с отношениями «хозяина и пуделя».

«Образец модели отношений лорда и вассала», — прокомментировал @pawleung.

«Это ведь больше о деньгах и власти, чем о культурном обмене идеями и креативностью?» — предположил @Raxor1Robin.

«Какие военные преступления мы согласились сделать за них теперь?» — спрашивает @_seraphita_.

(сс) skeeze Вооруженные силы Великобритании

Пользователи предположили также объединение для дружбы против кого-то другого.

«Чья нефть нам нужна теперь?» — пишет @tell71.

«Великобритания и Соединенные штаты планируют создать хаос во всем мире», — считает @MaherAl42750656.

«Ближе к делу, Блинкен, кто следующий в перечне коалиционной бомбардировки? Южно-Китайское море?» — пишет @MNotts19.

«Великобритания — все ещё тот убогий друг…» — прокомментировал @geoffwilton2.

Вспомнили и о постоянной лжи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Многие считают, что именно из-за этого дружба будет недолгой.

«Джо Байден не будет терпеть ложь Бориса Джонсона», — пишет @julienDuncan1.

Некоторые предположили, что страны вновь стали друзьями, так они они видят угрозу со стороны других государств, в первую очередь из России, которую они не могут одолеть поодиночке.

«Почему вам нужно держаться за ручки, вы не можете защитить свои интересы самостоятельно? Вы боитесь России и Китая?» — отметил @marion1100.

«Позёрство из-за России», — считает @matt_saunders_.

Основная масса комментаторов из Великобритании скептически отнеслась к данному союзу, сказав, что сотрудничество со Штатами не всегда к добру.

«Быть ближайшим союзником и партнером США не всегда хорошо», — пишет @addington_henry.

State.gov Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИДа Доминик Рааб на совместной пресс-конференции в Лондоне

«Поступки. Не слова. Судите их по тому, что они делают. Настоящий друг поможет своему союзнику встать на ноги после ужасного поведения Великобритании на международной арене, но является ли Америка таким хорошим другом, или они просто накажут за плохое поведение невиновных вместе с виновными?» — пишет @manonapanel.

Многие американские пользователи писали, что они не считают королевство своим ближайшим союзником, аргументируя свою позицию более крепкой дружбой с Канадой и Австралией.

«Технически, Канада ближе», — отметил @Fitch11.

«Байден разве не говорил то же самое о Канаде…» — заметил @martin_7288.