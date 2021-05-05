Украинский радикал Сергей Стерненко сообщил, что в Киев приехал российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Российскому исполнителю СБУ разрешила въезд в страну. По информации националиста, рэпер отдыхал в ресторане «Мокко» на улице Крещатик, о чем Стерненко уточнил на своей странице в социальной сети Facebook. Украинский националист, убивший в 2018 году в Одессе человека, возмущен приездом в страну исполнителя, который посещал российский Крым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слава Украине

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua», а также читатели телеграм-канала «Украина 24/7». Многие задались вопросом, кто такой Стерненко, что его столь возмущает приезд на Украину российского исполнителя. Иные отметили, что искусство должно быть вне политики и порекомендовали обратить внимание не на музыкантов, а на своих «бандитов и жуликов».

«А чем еще ОНО (Стерненко — О. П.) возмутилось?» — спросил Евгений З.

«Убийца ещё и возмущается?» — задала вопрос Marina P.

«Так подошел бы, поговорил, чего зря воздух гонять, или 21 слабое?» — задался вопросом Пётр Эдуардович.

«Уголовный преступник Стерненко возмущен приездом Басты в Киев. Кому интересно мнение уголовного преступника?» — написал Сергей Д.

VoidWanderer Сергей Стерненко

«Совесть нации, этот Стерненко. Какая страна, такая и совесть — гопники», — отметил Сергей С.

«Баста — знаю, а Стерненко кто такой?» — спросила Юлия К.

«Стерненко самого надо в СБУ и за решетку», — пишет Denis.

«4 сентября 2020 года — 3 мая 2021 года. Чисто юридически он может находиться на нашей территории, по совести — нет. Хотите, чтобы его выдворили, подавайте иск в суд с требованием запретить навсегда ему въезд. Не создавайте проблем ни себе, ни другим. И если он на «Миротворце», то как его пропустили? Наша доблестная таможня пропустила. Думайте люди, думайте», — призвал Костя.

«Ох, вашу ж на лево, активисты. Вы бы так политиков отслеживали, которые хе*ню в Украине творят», — написала Ася.

«Выступал в Крыму, ему был запрет, теперь запрет снят — ну и какие проблемы? Ловите людей которые в Крым ездят отдыхать, че нет-то??» — спросил Дмитрий С.

«Кто эти люди… Когда в стране пи… а во всем, а каких то артистов ловят», — задался вопросом Alexey.

«Думайте про своих бандитов, жуликов, которые при власти и уже почти 30 лет страну грабят, а не про Басту… Он музыкант, а не политик», — отметил Alexander.

«А ничего, что у Басты почти все родственники с Украины и он сам практически украинец и во время интервью у Дудя сказал, что «не буду высказываться, ибо это разжигает вражду между странами и народами, и я считаю, что это все ради денег было сделано»???» — спросил Dima.

«Что случилось с этой страной? Маразм крепчал», — добавил Vasya K.

«Что за идиотизм. Он артист, развлечение для публики. Заприте тогда водку, коль так не любите Россию», — призвал Joji .

«Лучше организаторов марша дивизии СС «Галичина» ловите, черти. Вот такие псевдопатриоты, как Стерненко, наносят стране больше вреда, чем сам Вася», — подытожил Nazar C.

Gazgolder Василий Михайлович Вакуленко (Баста)

«Уважаемые журналисты, поинтересуйтесь, пожалуйста, у Стерненко, он этого Басту ловит, чтобы убить, как всегда, или ограбить, как обычно?» — задался вопросом в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Отметим, тем временем украинские радикалы объявили на российского исполнителя Василия Вакуленко своеобразную охоту, пообещав заплатить деньги тому, кто предоставит информацию о местонахождении рэпера. Об этом 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал Сергей Стерненко — радикал, подозреваемый в убийстве человека в Одессе. В свою очередь депутат Рады Роман Лозинский (фракция «Голос») пообещал направить в СБУ и государственную пограничную службу запрос относительно того, как российский исполнитель попал в Киев. Об этом депутат написал в социальной сети Facebook.

Читайте также: Депутат Рады призвал закрыть рэперу Басте въезд на Украину