Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо, Украина получила слишком мало из обещанных доз вакцины, написал 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Когда весь мир без малого захватила эпидемия COVID-19, Украина была среди тех, кто не просил, а, наоборот, подавал руку помощи. Наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Украина давала самолеты, чтобы привозить средства защиты и себе, и другим. Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь, когда будущее мира зависит от крошечной, но жизненно важной прививки. Распределение вакцин в мире несправедливо. Это факт. И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство — это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно», — отметил Зеленский по итогам встречи в Польше с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Перший Незалежний», а также зрители данного канала на странице канала в социальной сети Facebook. Многие из комментирующих не могли вспомнить, чем, когда и кому Украина оказывала помощь в борьбе с пандемией.

«Помогала — это как? Предоставляла украинцев для экспериментов?» — отреагировал на реплику Зеленского 287ir356.

«На ЕС такая же надежда, как и на эту СКВЕРНУ ЗЕЛЕНУЮ», — добавил Waldemar.

«Чем, простите, Украина помогла??? Дешевой раб. силой? А не, может, Украина вакцину передала Европе бесплатно???» — спросил @барабка.съест.

Russian.news.cn В масках. Киев. Украина

«Помогал русофобией», — добавил ELK90.

«Чем Украина помогала ЕС? Тем, что власть продала все маски из стратегического запаса? Вагоны пшеницы сплавила? И откат поделила между своими?» — задался вопросом OlKo OlKo.

«Помогла — выгнала своих детей на чужбину скитаться, за кусок хлеба заработать, оставляя семьи и теряя здоровье на процветание чужих стран», — пишет Rij.

«Естественно, какая вакцина?.. Украина нужна как сырьевая база и не более. Положат всю оставшуюся промышленность, раскупят землю за бесценок (стравив людей страны в междоусобные войны с вилами на перевес). Короче говоря, «поматросят и бросят». Спасибо мудрым правителям. Слава Украине!» — добавил с сарказмом boris57.

«Может «Спутник» дадут быстрее, надо обратиться», — предложил Владимир.

«Володя, допоможи (помоги. — М.Р.) ЕС и моей прививкой, я поделюсь с ними и с тобой, можете выпить её, я разрешаю, мне она не нужна», — написал Рома Т.

«Вакцины нет, но вы держитесь за рояль…» — добавила Ирина Н.

«Красиво сказал, но думают головой и думают за государство, а не ждут, что скажут меценаты…» — отметил Алексей К.

«Да больно мы нужны кому, нас развалили, что и нужно было доказать», — пишет Сергей С.

«Что ты несешь! Кому вы помогали?! Смертность в этой колонии самая большая!» — не выдержал Владимир Н.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

«Ты же говорил, что у нас уже почти готова своя в сотни раз лучшая, но секретная [вакцина]!» — добавил Владимир Д.

«С нас смеется уже вся планета. Ну не получилось у комика стать президентом», — резюмирует Дмитрий Владимирович.

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Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало данные, в соответствии с которыми выяснилось, что по уровню вакцинации COVID-19 Украина находится между Тринидадом и Тобаго и Джибути. Ситуация в Руанде, Лаосе, Анголе, Кении и Бангладеш гораздо лучше, нежели на Украине.