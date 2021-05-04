3 мая в столице Польши была подписана совместная декларация президентов Польши, Эстонии, Украины, Латвии и Литвы, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единомышленники

«Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем» , — в частности, говорится в декларации.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Украина Online». Многие отметили, что в Польше накануне собрались главы государств, от которых в принципе «ничего не зависит».

«Шавки США собрались и будут ждать приказа», — пишет один из читателей.

«Как шлюпки перед танкером», — добавил другой читатель.

«Договорились о приверженности сотрудничать по ситуации. Главное приверженность», — отметил Алексей О.

President.gov.ua Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анжеем Дудой

«Беларусь они никак не могут пристегнуть к этой новой Речи Посполитой. Пытаются, но не выходит», — в свою очередь добавил Виктор.

«Боже, что он лепит? Президенты реально на него смотрели там, как на обезьянку, которая сбежала из зоопарка. Пусть вернет Львов назад Польше и не мучит наш народ! Потому уж если оно президентом стало, то что будет дальше…» — не понимает читатель под псевдонимом n.

«Такой стыд и унижение! К нам ни один житель из этих стран не приезжает на заработки! Мы для них — рабы! Спасибо Зеленскому за продолжение курса Порошенко!!» — написала Янина.

«Собрались те, от кого ничего не зависит», — отметил Вктал.

«Три наглухо дотационных страны-шмакодявки, полешки (уменьшительное от слова полено. — О.П.), которые имеют статус среднеазиатов старых стран Европы и Украина, — «чемпион» Европы по всему, чему только возможно! Стронг!» — отреагировал Konstantin M.

«У стран Балтии территориальных претензий к Украине вроде нет. А Польша спит и видит Львов своим городом», — добавил Алексей.

«Зеленский сегодня в Польше. Вместе с главами стран Прибалтики примет участие в праздновании первой конституции Речи Посполитой. Русофобам не нравилось, когда Украину называли «младшим братом» России, но теперь они с радостью играют роль младшего брата Польши. Прогресс прям: от младшего брата одной из ведущих держав мира до младшего брата региональной экономики. На этом празднике посполитой жизни не хватает лишь Беларуси. А ведь среди этих «великих» лидеров могла быть и Тихановская, если бы англосаксам удался госпереворот. Но им, к счастью белорусов, надавали по мордам ссаными тряпками. И, скорее, состоится очередной раздел Польши, чем Речь Посполитая», — резюмировал 3 мая в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Шляхта в костюмах воеводств Речи Посполитой

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Напомним, 3 мая президент Польши Анджей Дуда на брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что в июне на саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в военный блок.

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