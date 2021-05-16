В 2018 году мне удалось пообщаться с Романом Шамолиным — руководителем российской компании «Лавка игр», которая специализируется на издании и продаже необычных настольных развлечений. За прошедшие годы «Лавка» изменила некоторые принципы своей работы, пережила пандемию коронавируса и при этом не перестала выпускать на российский рынок масштабные и инновационные продукты для любителей настольных игр.

«Лавка игр» Роман Шамолин и команда «Лавки игр»

Совсем недавно компания устроила необычную акцию под названием Lavka Week — в рамках её проведения целую неделю гремели громкие анонсы и стартовали долгожданные предзаказы. А у меня появился дополнительный повод вновь побывать в гостях у Романа Шамолина и расспросить его о последних новостях «Лавки». Об изнанке работы российского издательства настольных игр — читайте в материале.

В последний раз мы «виделись» с вами в 2018 году после проведения Internationale Spieltage (SPIEL '18). Расскажите, чем «Лавка игр» жила эти годы и изменились ли как-то принципы работы компании?

Роман Шамолин: Ох, это было так давно, что изменилось многое — в первую очередь подход к выбору локализаций. Сейчас мы предпочитаем лучше «в кровь» бороться за топовые хиты, чем брать «всё подряд». Но, разумеется, бывают и исключения из правил — например, игра «Коатль», которую мы взяли, так как уверены, что проект хорошо подходит для полок магазинов.

Второе важное изменение — это новый подход к процессу редактуры и корректуры, да и ко многим другим процессам. Сейчас мы непрерывно стараемся что-то автоматизировать.

Третье изменение — это сильный упор на розницу. Две трети (и более продаж) уже там, а в 2018 году нам был важен только предзаказ

Фото из личного архива Романа Шамолина Фестиваль настольных игр Internationale Spieltage в немецком Эссене

Как «Лавка» чувствует себя в период пандемии?

Роман Шамолин: На самом деле, не очень понятно, как бы сейчас выглядела наша работа, если бы пандемии не было. Наверное, дела шли бы ещё лучше, но и сейчас жаловаться грех — мы стабильно растем и развиваемся. Конечно, из-за всякого рода кризисов есть и неприятные моменты — например, спад на некоторых зарубежных рынках, падающий рубль и тому подобное. Что, разумеется, не очень хорошо, но мы относимся к этому спокойно, в стиле «ну всякое бывает».

Наше внимание особенно привлекла акция Lavka Week, которая совсем недавно проходила в вашей группе «ВКонтакте». Расскажите об этой инициативе. Как давно она существует в компании?

Роман Шамолин: Если честно, то это полный экспромт. У нас накопились очень интересные проекты, которые можно было анонсировать отдельно, но пришла мысль провести всё разом и проверить, как подписчики и клиенты воспримут каждодневные анонсы.

В рамках Lavka Week было анонсировано много крутых, масштабных и интересных проектов. Какими из них вы гордитесь особенно и на что стоит обратить пристальное внимание потенциальным игрокам?

Роман Шамолин: Самые интересные для нас проекты — это наши собственные игры. Создать их с нуля и потом продать — это настолько сложный процесс, что любая локализация меркнет по уровню вложений (и речь даже не о деньгах). Тем более что за «Анклавом» и Kings Bounty стоят весьма именитые авторы — мы уверены в их успехе.

Lavkaigr.ru «Too Many Bones: Lab Rats»

Пожалуй, самой крупной игрой прошедшей недели стала Too Many Bones. В анонсе вы рассказали, что о локализации проекта пришлось договариваться целый год. Приоткройте завесу тайны: как это происходило? Почему договориться о выходе большой игры на российский рынок так трудно?

Роман Шамолин: Игру не отдавали на локализацию вообще ни на какие языки, поэтому нам нужно было разобраться с тремя «сложностями». Первая — это «пробить лёд», чтобы авторы задумались о других версиях. Вторая — это принести проект на российский рынок и сделать так, чтобы это дело доверили именно нам. Третья (и самая главная) — разобраться с ценой. Сказать честно, нам пришлось очень сильно постараться, чтобы вписаться в адекватную стоимость игры.

В списке есть игры и от российских разработчиков. Как вы находите авторов для сотрудничества?

Роман Шамолин: Обычно для этого есть три пути: конвент разработчиков настольных игр «Граникон»; иногда нам пишут с предложениями на электронную почту; а чаще всего по знакомству. Третий путь самый популярный, потому что разработчиков настольных игр в России в целом не так много. Все известные обычно находятся в пределах досягаемости.

Каким должен быть проект, который сможет заинтересовать «Лавку игр»?

Роман Шамолин: С хайпом, хорошим рейтингом и отзывами. Желательно не «сухое евро», мы больше за гибриды, цивилизации, семейки и всякие «влажные евро». За проекты с какими-то необычными особенностями.

В 2018 году вы рассказывали, что главным трендом того времени были квест-игры. Что изменилось за прошедшее время? Какие игры сейчас пользуются большим спросом?

Роман Шамолин: Время квест-игр (игр, где нужно решать головоломки) потихоньку проходит, а вот детективные игры еще держатся. Но, пожалуй, самый главный тренд последнего времени — это нарративные игры, то есть с хорошим сюжетом и интересной историей.

Lavkaigr.ru «Коатль»

Как «Лавка игр» тестирует игры, которые в дальнейшем будут издаваться компанией?

Роман Шамолин: Обычно это целый комплекс мероприятий, но некоторые игры даже не приходится тестировать — достаточно почитать отзывы и обзоры, оценить популярность — и готово. Правда, в остальных издательствах тоже сидят профессионалы, а значит, нужно готовится к затяжным боям за проект (улыбается). Но мне, если честно, это нравится. Люблю борьбу — каким бы ни был исход, это всегда интересные эмоции.

Ну и уже традиционный вопрос: какие у «Лавки игр» планы на ближайший год?

Роман Шамолин: Ох, у нас этих планов уже года на два вперед — я даже и не вспомню все проекты на локализацию, которые сейчас находятся в работе. Из ближайшего — запустим предзаказ на специальную версию «Трона Кубов», а потом на наш хит «Мортум. Средневековый детектив» — это детективная игра с хорошим нарративом и демократичной ценой. А далее Meeple Circus, Aeons End и прочее. По выпуску собственных игр тоже весьма глобальные планы. Из ближайшего — это «Амулет», а потом, наверное, «Теневые врата». После «Врат» команда сделает упор на «Чужих землях» — нашем долгострое и самом сложном проект. Параллельно делается «Наследие Старой Руси» (Roll-and-Write игра с сюжетом), «Анклав» и еще около восьми игр — как анонсированных, так и нет.