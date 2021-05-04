3 мая в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу лидерами Украины и Польши была подписана совместная декларация о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева, сообщила пресс-служба украинского лидера.

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша всё время непрерывно поддерживает Украину», — цитирует президента Польши Анджея Дуду пресс-служба украинского президента.

Зеленский, в частности, отметил, что те исторические вопросы, которые существуют между Киевом и Варшавой, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.

Новость обсудили зрители канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие заинтересовались, о каких именно исторических вопросах говорили главы двух государств. Иные скептически оценили перспективу вступления Украины в ЕС.

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Подписал указ, что можно ездить в Польшу на сезонные работы, отсюда значит — недра Украины будут вывозить тоннами, а туда наш народ будет ехать разгребать всё это же, и кто-то получит большущие силиконы, а страна, как всегда, в *опе. Олигархии рулят…» — отметил Саша Т.

«Уже 7 лет интегрируемся — и всё дальше и дальше от вступления в Евросоюз, может, что-то не так делаем или не туда идём?!» — задается вопросом Виталий А.

«Прогуливает наши деньги, развлекается, а толку никакого», — добавил Володя И.

«Обещанного три года ждут, в нашем случае вечно! А надо ли оно?!» — задался вопросом Павел Н.

«Вступив в Евросоюз, земли Западной Украины по реституции придётся вернуть законным хозяевам», — подчеркнул Владимир Ф.

«А какие планы? Может, отжать всю Галичину…» — подчеркнул один из читателей.

«Хватит бегать по всему миру и унижаться, пора у себя дома порядок навести», — призвал Руслан М.

«Наполеоновские» планы», — иронизирует Svetlana G., вероятно, намекая на роль Наполеона, которую Владимир Зеленский когда-то исполнил в фильме «Ржевский против Наполеона».

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Планы — это еще не вступление в ЕС! Сколько еще будут позорить нас и нашу страну наши властители? То Порох ныл по миру, теперь этот, позорище сделали из страны, сколько еще будет длиться это нытье и протянутая рука по миру…» — отреагировал Саша Б.

«У нашего гаранта уши под лапшу приспособлены! Вилку в карман не забудь положить!» — призвала Марго Марго.

«А разве наш Порошенко ещё туда не вступил?» — спросила Надежда М.

«Польша имеет свои планы, как забрать у нас побольше дешёвой рабсилы для уборки клубники, и другие свои интересы. Они никогда не защищали чужие интересы, только свои», — отметил Аюб А.

«Польша уже в 2025 году станет экспортером газа (сланец). Меркель/Макрон утвердили «СП-2». Во власти вор вором погоняет под приветственные улюлюканья новых хозяев. Если совсем мозги не пробухали, то можно понять, что мы им нафиг не нужны, ни в каком виде, особенно после наступления газовой «альтернативы». В НАТО нас не возьмут, от слова совсем, и это официальная озвученная позиция НАТО. Отсюда «поддержка», «переживание» и прочее — это тупо замыливание глаз. Выводы делайте сами. Ну, или не делайте, потому что так проще», — написал Сергей К.

«Коль будут решены [исторические вопросы], то Украина отдаёт те земли, что Сталин ей прирезал, а заодно возвращает имущество прежним владельцам и выплачивает аренду за все эти годы. Вот так западенщина вступит в ЕС…» — отметил Александр Б.

«Два маленьких «никто» решили что-то без хозяина. Ещё не повзрослели», — резюмировал Виктор Л.

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Напомним, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский в Польше в ходе встречи лидеров нескольких государств выступил и рассказал о «российской агрессии» и войне в Донбассе.