Известный миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил о своем разводе с женой Мелиндой Гейтс. В том числе новость была опубликована на страничке в китайской социальной сети Sina Weibo.

World Economic Forum Билл Гейтс

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение завершить наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и создали фундамент, который позволит людям во всем мире жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы просим оставить нашей семье пространство для уединения», — говорится в сообщении.

Китайские пользователи прокомментировали это событие на страничке Гейтса в Sina Weibo, само существование которой для многих стало откровением.

Билл Гейтс является популярной персоной в Китае и пользуется большим уважением среди многих китайцев. Особенно среди тех, кто ориентирован на США. Поэтому сам факт произошедшего для многих жителей Поднебесной стал шоком.

Kjetil Ree Билл и Мелинда Гейтс

«Все понятно, конечно, но откуда у Билла Гейта учетная запись в Weibo», — с недоумением спросил «Сезон цветения вишни Сакагава».

«Вы все еще помните пароль своей учетной записи в Weibo?!» — удивился iBingo

Многие комментаторы заявили, что они подумывают последовать примеру одного из самых богатых людей не земле и тоже развестись, потому как надо следовать за кумиром. А кто-то из доморощенных юристов начал предлагать схемы раздела имущества.

«Большая часть имущества передается жене, поэтому вам нужен только благотворительный фонд, а затем, после того как сыновья унаследуют фонд, жена передает имущество фонду, что позволит избежать уплаты 50% налога на наследство и только заплатить лишь 5% налога на наследство. Сэкономленные деньги можно направить на благотворительность», — заявил «Сочный».

«Да это он просто так от уплаты налогов уходит», — считает пользователь «Заместитель директора отделения психиатрии города Чэнду».

«Я тоже хочу развестись с Гейтсом», — заметил еще один пользователь.

«Я не могу поверить, что мистер Билл Гейтс разводится, может, все обойдется? Мелинда и г-н Гейтс внесли выдающийся вклад в охрану окружающей среды по всему миру. Я действительно надеюсь, что пара сможет и дальше работать вместе, чтобы внести выдающийся вклад в мировую медицину и охрану здоровья», — поделился своим мнением крайне наивный пользователь Mike_H, верующий, что хоть кого-то в кругах общения Билла Гейтса всерьез беспокоят экология и мировое здравоохранения, а не деньги.

«Когда мы поженились, жена говорила, что я крупно-твердый, а когда разводились — что мелко-мягкий», — изящно обыграл название детища Гейтса Microsoft в контексте сложившейся ситуации пользователь «Посетите квартал красных фонарей».

Обиженные фанаты Гейтса и Microsoft не смогли пережить такой шутки в адрес своих кумиров и начали доказывать, что Microsoft была и остается самой крутой и великой компанией в мире.

Ben Franske Microsoft

Некоторые комментаторы выразили свое недовольство тем, как много слащавых комментариев оставлено под этой публикацией и что люди занимаются сентиментальным обсуждением того, что в этом не нуждается, вместо того, чтобы приложить свою жалость и эмоции по отношению к тем, кто в этом действительно нуждается.

«Почему мы так беспокоимся по их поводу? У нас самих проблем нет?» — заметил комментатор «Хорошие яйца».

«Какая-то знаменитость развелась, и сервер Weibo лег. Билл Гейтс развелся — и тысячи больных комментариев в Weibo. Обеспокоен», — добавил другой комментатор.

При этом вторым по полярности комментарием после «У Гейтса есть Weibo?» стал «Как будете делить деньги?». Что в каком-то смысле отражает некоторые особенности китайского менталитета.