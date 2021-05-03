В Чувашии в майские праздники общественный резонанс вызвал вандализм на Аллее памяти в новочебоксарском парке культуры, посвящённой десантникам знаменитой шестой роты. Неизвестные разбили шесть планшетов. Полиция ищет злоумышленников, а жители недоумевают, «как такое вообще возможно», порой называя вандалов непечатными словами и приводя пример «уровня культуры», который «более всего упал среди молодёжи».

Cap.ru Аллея памяти, посвящённая псковским десантникам, в Новочебоксарске

Вандализм на Аллее памяти

О происшествии стало известно 3 мая, когда прокуратура Чувашии опубликовала информацию на своей странице в «Инстаграме». Выяснилось, что утром 1 мая в новочебоксарской Ельниковской роще неизвестные повредили шесть планшетов на Алле памяти парка культуры и отдыха. Это планшеты с портретами погибших десантников и описанием их подвига.

Затем отреагировала новочебоксарская полиция, отметив, что правоохранители устанавливают злоумышленников и призывают помочь жителей, которые располагают соответствующей информацией.

Instagram.com Скриншот из «Инстаграма» прокуратуры Чувашии

Напомним, Аллея памяти появилась в августе 2020 года и посвящена 6-й роте 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, отразившей атаку 500 боевиков в Аргунском ущелье Чечни. Сражение произошло 1 марта 2000 год, бой длился почти сутки. Из 90 десантников остались в живых шестеро бойцов. Тогда ценой жизни десантники одной роты остановили прорыв бандформирований из Аргунского ущелья. За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России (21 — посмертно), а орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).

«Нет ничего святого»

В ходе обсуждения пользователи отмечали, что у них «просто в голове не укладывается» это происшествие, а для совершивших такое «нет ничего святого». Кто-то сгоряча заявляет, что «готовы руки оторвать» вандалам.

«Уроды, ни капли уважения. Эти парни — герои, они давно лежат под землёй, а такие вандалы живут своей жизнью», — пишет Dictum A.

«Кто давал им право поднимать руки на павших в бою?!! Никакой совести!!! О чём они только думают, когда делают это?!! Эти герои жизнь отдали, чтоб мы мирно существовали… Бог не Тимошка, видит немножко», — оставила эмоциональный комментарий Анастасия М.

«И вот эти вот человеки хотят жить, как в Европе…» — удивляется Андрей К.

«Странные вандалы однако: надписи разбили, а фото — нет, совесть не позволила?» — обращает внимание Владимир А.

Cap.ru Новочебоксарск: Аллея памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

Многие пользователи решили, что такое могли совершить молодые граждане, полагая, что потом они «точно так же будут относиться к своим родителям».

«Показательный пример нашего с вами уровня культуры», — считает Rod F.

«Это все от воспитания зависит. Детям надо рассказывать и показывать про их историю», — отмечает Олеся Ц.

«Вот и результат. С 2000 года растим «личность». Повышать голос нельзя, оскорблять нельзя, заставлять нельзя… Вот и вырастили. Когда объясняешь детям, что хорошо, а что — плохо, рассказываешь о нормах поведения в обществе, то в ответ слышишь, что поведение других никого не должно волновать (ответ «личности»). Вот что самое страшное», — рассуждает пользователь Лунный С.

Пользователи предлагают отправить вандалов в армию «на 25 лет» или отдать в Воздушно-десантные войска, «чтобы испытали на себе все тяготы военной жизни».

«И взрослые тоже могут также хулиганить, не только молодые», — резонно замечает Алик С.

Cap.ru Аллея памяти в Новочебоксарске

Досталось и администрации Новочебоксарска, которая не смогла обеспечить безопасность, в том числе установив видеонаблюдение.

«Надо же додуматься стеклянные стенды поставить», — замечает Сергей Е.

«Сергей, надо же додуматься умышленно разбивать», — парирует Кристина Ч.

Участники дискуссий единодушны в том, что «найти и наказать», в том числе «наказать по-братски» вандалов, — «святой долг» и «дело чести», в том числе предлагая показать их «на всю Чувашию».