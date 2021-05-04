Якобы совершенное Россией нападение на Чехию в 2014 году заставляет республику кардинальным образом пересмотреть свою внешнюю и внутреннюю политику, пишет главный редактор чешского еженедельника RespektЭрик Табери в статье, вышедшей 3 мая в Project Syndicate.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Чешская Республика пережила одни из самых драматических двух недель со времен «бархатной революции» 1989 года: правительство объявило, что ответственность за произошедшие в 2014 году взрывы на складе боеприпасов в моравской деревне Врбетице, в результате которых погибли два человека, лежит на двух российских агентах.

«Я бы сказал, что это крупнейшее нападение России на чешскую землю с момента вторжения в 1968 году. Это исторический момент, и мы должны отреагировать», — заявил бывший премьер-министр Богуслав Соботка, прекрасно выразив потрясение общественности.

И Чехия отреагировала: правительство страны выслало 18 российских «шпионов», работавших в посольстве России в Праге, что спровоцировало предсказуемую высылку чешских дипломатов из Москвы. Еще важнее то, что произошедшее может стать поворотным моментом для Чешской Республики, если не для всей Центральной Европы.

I, Krokodyl Посольство России в Праге

На протяжении долгого времени геополитическая ситуация в регионе казалась ясной. Польша занимает позицию категорического противника Кремля, Словакия старается не создавать шума, власти Венгрии, во главе которой стоит премьер-министр Виктор Орбан, — ставленники Москвы в Европе, тогда как Чешская Республика идет зигзагообразным курсом, пытаясь не оттолкнуть ни Россию, ни НАТО. Еще в конце XIX века поэт Йозеф Сватоплук Мачар выразил чешскую позицию: «И мы уравновешиваем наши симпатии / Востока на Западе, Запада на Востоке / с недостатками обоих, но ни одной из их сильных сторон».

После 1989 года, когда президентом стал антикоммунист и диссидент Вацлав Гавел, казалось очевидным, что страна является частью Запада и хочет быть активным членом НАТО и Европейского союза. Но ослепительный нарратив Гавела не позволил увидеть, что за этим последует. Чешская элита, возникшая в посткоммунистические 1990-е годы, была гораздо более прагматичной. Там, где Гавел говорил о ценностях, другие говорили о деньгах. Бизнес и экономика были всем, и соответствующим образом пришлось адаптировать внешнюю политику.

Чешские правительства не были прокремлевскими. Напротив, местное мышление скорее характеризовалось отказом от конкретной позиции. Страна хотела в ЕС потому, что это означало прилив финансирования, в НАТО Прага хотела быть потому, что такой шаг обеспечивал ей безопасность. Но как только Чехии пришлось проявить хоть какую-то солидарность, она начала идти на попятную и ворчать. Если в польской политике играет важнейшую роль католицизм, а Венгрия находится под сильным влиянием исторических обид, значительную роль в Чешской Республике играет материализм, какое бы правительство — левое или правое — ни находилось у власти.

Лучше всего это иллюстрирует нынешний премьер-министр Андрей Бабиш. Он хочет только денег от ЕС. Когда дело доходит до соблюдения европейских правил, он отказывается, заявляя, что Чехия не является «колонией Брюсселя». Парадоксально, но такой подход ослабляет позицию Праги по отношению к России, поскольку создает впечатление, что она ни к чему не причастна и готова соглашаться с любым, кто платит больше.

Эта позиция привлекает Москву. Среди ведущих политиков республики двое открыто выступают за пророссийскую политику: бывший президент Вацлав Клаус и его преемник Милош Земан.

«Украина родилась после падения коммунизма как, по сути, неисторическое государство», — заявил Клаус после «вторжения» России на Украину в 2014 году, извиняясь перед Кремлем.

David Sedlecký Президент Чехии Милош Земан

Клаус — движущая сила чешской политики и посткоммунистической экономической реформы в 1990-е годы. Он хочет, чтобы Чехия вышла из ЕС, и решительно осудил реакцию правительства на «разоблачения» о нападении в Врбетицах.

Если Клаус — представитель правых, то бывший лидер Социал-демократической партии Земан возродил позиции некоммунистических левых после 1989 года. Тем не менее Земан также был «стойким защитником» интересов России.

С тех пор как его президентство началось в 2013 году, он ставит под сомнение причастность России к вторжению в Крым и на Восточную Украину, выступал с нападками на чешские спецслужбы, которые предупреждали о российском влиянии, продвигал роль России в завершении строительства местной атомной электростанции и призвал к увольнению как бывшего министра иностранных дел Томаша Петричека, который критиковал Россию, так и бывшего министра здравоохранения Яна Блатного, который отказался покупать неутвержденную российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». У этого списка нет конца.

После того как правительство объявило, что за атакой 2014 года стояли российские агенты, глава государства Земан замолчал на семь дней. Когда он, наконец, появился снова, он стал «российским пропагандистом».

"Ничего не доказано», — усмехнулся в телеэфире чешский президент, по словам которого полиция изучает два возможных сценария нападения и что они просто начали все расследовать за последние несколько недель.

Фактически спецслужбы и полиция рассматривают только одну возможность: причастность России. Земан просто одержим преуменьшением важности дела и с радостью попытается дискредитировать чешские учреждения, чтобы это сделать.

Страна подходит к переломному моменту. Многие граждане республики теперь понимают, что у них нет другого выбора, кроме как заниматься геополитикой и ценностями, лежащими в основе их союзов. Им просто нужно занять четкую позицию по отношению к России. Чехия — часть Запада, который Кремль Владимира Путина считает своим врагом. И этот голос реализма растет и в соседней Словакии.

Пресс-служба правительства Словакии Премьер-министр Словакии Игор Матович

Чехи также начинают понимать, что их зависимость от России намного меньше, чем они думали. Взаимная торговля минимальна, поставки энергоносителей диверсифицированы. Есть надежда, что чехи поймут, что, поскольку их собственная безопасность не поставлена на карту, они могут быть активными членами ЕС и НАТО.

Но это также будет зависеть от того, что делают другие. Первоначальная реакция Запада на объявление о причастности России к нападению на склад боеприпасов была неутешительной. Пророссийские сайты и политики тут же ухватились за это: никому нет дела, никто этому не верит и так далее.

Подобная реакция сильно задела чехов. Никуда не исчезли тяжелые воспоминания о британском и французском умиротворении в Мюнхене в 1938 году, после которого Чехословакия оказалась один на один с нацистской Германией. Жители республики научились внимательно наблюдать за реакцией других стран, чтобы судить о том, насколько большой интерес к ним проявляют их союзники. Вот почему было очень важно, что и ЕС, и НАТО вскоре выразили поддержку Праге, при этом несколько членов НАТО символически изгнали российских дипломатов.

Парламентские выборы состоятся осенью, и опросы общественного мнения показывают, что большинство на стороне тех партий, которые не любят Земана и Кремль. По мере того, как кампания накаляется, никто не ожидает, что Земан или Кремль сохранят нейтралитет.