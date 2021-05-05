Вечер 3 мая был в ожидании плохих новостей из Екатеринбурга. На дублёре Сибирского тракта возле города был крупный пожар. Горели несколько грузовиков. Видео этого ада облетело телеграм-каналы и социальные сети. Те, кто его увидел, приготовились к худшему, предположив, что без жертв там не обошлось.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Какой-то апокалипсис на дороге. Кто-то на отдых ехал», — взволнованно говорили граждане.

Однако в этом плане всё обошлось. Машины, конечно, сгорели, но люди остались живы, а это главное.

Что же произошло? Оказалось, водитель фуры TATA допустил столкновение с другой фурой. Машины загорелись, и огонь перекинулся на молоковоз, который некоторые источники поначалу приняли за бензовоз. При этом в одной из фур находилась алюминиевая пудра — весьма опасное вещество. Возникла угроза взрыва.

Цитата из видео на YouTube Горят две фуры на дублере Сибирского тракта. Екатеринбург

Сотрудники МЧС получили сообщение о произошедшем в 18:35 по местному времени (16:35 мск). Уже в 19:02 фуру с алюминиевой пудрой потушили. Полностью с пожаром на трассе справились лишь в 21:10. А спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда оказывают Росавтодору помощь в восстановлении движения автомобилей в сторону Екатеринбурга. На тот момент оно было закрыто, и автомобилистам пришлось ехать в объезд. Чтобы облегчить ситуацию, в отбойнике — разделителе дорог сделали пропил. Это позволило направить машины по полосе встречного движения.

Произошедшее активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Виталий Р. констатировал, что всего один невнимательный водитель чуть не устроил целый апокалипсис. А Евдокия П. сообщила общественности, что буквально незадолго до ЧП проехала по этому участку.

«Как мы вовремя проехали… Ничего не предвещало…» — написала женщина.

Виктории С. не так повезло. Она ехала уже в 20:30, и, по её словам, «тракт стоял насмерть». Пришлось объезжать через Верхнее Дуброво и Растущий. «Там дорога плохая, но на пузотерке смогли проехать», — сказала гражданка.

А Веста К. попала в самую пробку, и её впечатления были совсем никуда. «Это полный треш, расстояние в 2 км ехала час, пробка наглухо стоит, особо не двигается», — возмущённо написала автомобилистка.

Также форумчане обсуждали причины произошедшего и искали виновных. Ну, а как без этого? С дивана же виднее, разве не так? Вот один из граждан написал на портале Е1.ru, что «если водителям не давать спать, они ещё не то могут учудить». А ещё один аноним заявил, что «всё больше и больше безответственных разгильдяев садятся за руль фур и большегрузов». «Профессионал — это слово из прошлого», — считает гражданин.

Цитата из видео на YouTube Горят две фуры на дублере Сибирского тракта. Екатеринбург

А ещё один форумчанин полагает, что если даже в мэры и губернаторы «берут некомпетентных людей, которые понятия не имеют о госуправлении», то что происходит при наборе в водители? «Водитель «таты», может, на снегоходе катается хорошо или столы прекрасные делает, но вот водить не дано, а его рулить поставили», — с умным видом заявил форумчанин.

Этот интернет-пользователь ошибся, опыта водителю не занимать. Он 27 лет за баранкой. Как бы то ни было, но похоже, что теперь ему придётся отвечать. В первую очередь финансово — возмещать ущерб. Также на водителя, допустившего аварию, составили административный протокол. Но виновнику ЧП можно порадоваться хотя бы потому, что в этом замесе никто не погиб. В противном случае ответственность была бы совсем другой.

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