Таиланд с мая 2021 года «закрутил гайки», вернув двухнедельный карантин для иностранных туристов, прибывающих в страну, и ряд ковидных ограничений, в том числе обязав носить маски в столице и 76 провинциях не только в общественных помещениях, но и на улице.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Бангкок. 2014 год

В 2014 году Бангкок «полыхал» в сводках мировых новостей после оппозиционных демонстраций, взрывов, в которых гибли митингующие. С января того же года МИД России начал рекомендовать россиянам воздержаться от поездок в Бангкок, где уже месяц было неспокойно. Корреспонденту ИА REGNUM практически пришлось подкидывать монетку — сдавать ли билеты и отказываться от двухмесячной поездки или рискнуть. Монетка упала в сторону «рискнуть».

В фоторепортаже ИА REGNUM — Бангкок в непростой для королевства 2014 год, который чем-то похож на 2020−2021 годы, выдавшиеся кризисными уже для всего мира. Тогда, в 2014-м также вводились ограничения для туристов.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Бангкок. 2014 год

Анастасия Степанова ИА REGNUM Бангкок. 2014 год

Декабрь 2013 года. В Бангкоке начались первые протестные акции. В январе 2014 года рядом с местом проведения митинга произошли взрывы, в которых, по разным данным, ранили около 30 человек. Причиной взрывов стали брошенные гранаты. Сцена митинга располагалась возле монумента Победы.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Монумент Победы. Бангкок

Уже в январе 2014 года МИД России рекомендовал россиянам на период возможных массовых выступлений в Бангкоке отказаться от поездок в столицу королевства. Так сложились обстоятельства, что именно на этот период выпала наша поездка, которая планировалась почти год. Вылет был намечен на 28 апреля 2014 года, а возвращение — на конец июня, потому была надежда, что протесты к тому времени прекратятся.

Первое впечатление о Бангкоке было позитивным. Город оказался очень зелёным. Кустарники и цветы пробивались даже сквозь асфальт, а там, где высадить что-то в землю не выходило, тайцы ставили кашпо с живыми растениями. Поразило и то, как используется пространство. В дело пустили и крыши, где разбивались сады или размещались бассейны. А на улочках работали мини-бассейны с живой рыбой.

Но была и «ложка дёгтя», которая обнаружилась позднее, — рядом с красотой живой природы рука об руку шла антисанитария. В переулках неоднократно попадались бегущие по своим делам упитанные крысы, а в тенёчке дерева — спящий местный бомж с пожитками.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Бангкокский бомж на отдыхе

Гуляя по улицам Бангкока, то там, то здесь можно наткнуться на небольшие постройки в форме храмов. Это дома духов — санпрапум, к которым местные жители приносят дары. Такие постройки встречались везде — и рядом с торговым центром, и в бедном микрорайоне, и на заброшенной стройке. Местные верят, что духи поселяются в таких строениях и защищают жилища. Но кроме домов для духов, рядом с жилищами устанавливают домики предков, домики Брахмы и домики Ганеши.

Поездка 2014 года развенчала для меня несколько мифов. Первый из них — о городе улыбок. Далеко не все тайцы улыбчивы и рады туристам. Сложилось впечатление, что чем выше статус горожанина, тем меньше он улыбается. Но и из микрорайона, достаток жителей которого виден невооруженным глазом, нас попросили убраться, и желательно оперативно. Универсальный язык жестов помог понять, что гуляющим иностранцам пора на выход.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Уличный тренажер. Один из микрорайонов Бангкока.

Несмотря на мифы, Бангкок оказался пригоден для пешеходов. А по желанию можно было взять в аренду и велосипеды, оплатив их через специальный автомат.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Прокат велосипедов. Бангкок

Если желания крутить колёса нет, то выбор такси и общественного транспорта обширен — от тук-тука до такси яркой расцветки.

Но опять же есть нюанс: о цене не только нужно договариваться заранее, но и выяснить расценки на услугу стоит также загодя. В противном случае водитель тук-тука, не переставая улыбаться, может ободрать вас как липку, взяв двойную плату. Попытка обмана со сдачей была неоднократно — при покупке кофе в уличном кафе, при оплате услуг тук-тукера. И всё это с широкой улыбкой на лице.

Также, не переставая улыбаться, на одном фуд-корте нам принесли пропавшее блюдо. С учётом того, что большая часть пищи в Таиланде приправлена усердно, то пропавшее мясо сразу не опознать. Уже потом, когда появятся симптомы отравления, станет понятно, что «осетрина была второй свежести».

Анастасия Степанова ИА REGNUM Острое блюдо в Таиланде

А вот для вегетарианцев здесь действительно рай с богатым выбором фруктов.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Дуриан. Бангкок

Анастасия Степанова ИА REGNUM Лонган

Анастасия Степанова ИА REGNUM Кокос

Анастасия Степанова ИА REGNUM Фрукты в Таиланде

Бангкок на самом деле оказался городом контрастов. Высокие здания с богатой инфраструктурой в виде бассейна и спортзала соседствуют с обшарпанными зданиями, где живут менее успешные горожане.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Бангкок. контрасты

Прогулка по улицам тайской столицы убедила меня в том, что Бангкок не только город высоток и небоскрёбов. Вполне мирно с ними соседствуют и малоэтажные постройки, и даже своеобразные частные сады.

Встречала шутку, что Таиланд по фото можно узнать по проводам, висящими, словно паутина, на улицах.

Ещё одна примета Таиланда — перепады температур, когда в общественном месте кондиционер практически покрылся сосульками, а выходишь на улицу — там уже жара. С непривычки это приводит к простуде, портящей часть отпуска.

Прошёл почти месяц жизни в столице Таиланда, и за это время следов протестующих обнаружено не было. Единственное, о чём нас сразу же предупредили — не посещать Лумпини-парк, находящийся рядом, в котором обосновался палаточный городок протестующих. 22 мая 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, за два дня до которого было введено военное положение. Ночная жизнь замерла, и магазины сократили время работы.

В целом же Бангкок, если соблюдать элементарные правила безопасности и нормы поведения, даже в период военного переворота оказался безопасен для туристов.