Дом правительства без правительства: в Чувашии перепрофилируют Дом союзов
В Чувашии продолжается обсуждение участи 80-летнего здания Дома правительства, который остался без чиновников в 2011 году и с тех ветшает на глазах, приходя в запустение и наводя уныние. Все эти годы в нём пыхтели ради блага народа чиновники, но в новом плане не предусмотрены места для государевых слуг — команда главы Чувашии Олега Николаева, которая пришла к власти в январе 2020 года, подсчитала, что существующих «квадратов» для чиновников достаточно. Но не хватает мест депутатам, которые раньше умещались в старом здании. Народным избранникам предлагается отдать два верхних этажа, а первые два предоставить инвесторам, при этом варианты использования предлагались различные.
Дом правительства без правительства
Дом правительства был построен в 1940 году как Дом союзов (площадь Республики, 1) и в настоящее время является памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения, находящимся в республиканской собственности. Его эксплуатация прекратилась в 2011 году, когда пришедший к власти Михаил Игнатьев вместе со своей командой переехал в новое здание Дома правительства.
В 2018 году к проекту вернулись, но на тот момент уже потребовалась его корректировка. В конце 2019 году получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласовано с министерством культуры Чувашии.
После доработки документацию направили на экспертизу в Татарию, но она вернулась с отрицательным заключением.
Проблема со стоянкой
Одна из причин отказа — отсутствие парковочных мест. Выяснилось, что территории перед Домом правительства, где сейчас действует платная парковка, недостаточно. И как один из вариантов рассматривалась вырубка деревьев возле гостиницы «Атал» с созданием на месте рощи парковочной зоны. Но это предложение пока не получило поддержки.
Павел Данилов отметил, что рассматривались варианты размещения гостевых парковок «в радиусе 250 метров от реконструируемого здания», и обратил внимание на правовую коллизию:
Исполняющий обязанности сити-менеджера Чебоксар Андрей Петров отметил, что на переформатирование уличной сети под парковку нужен проект межевания территории. На это потребуется до четырёх месяцев.
Специализация Дома правительства
Министр строительства Павел Данилов, говоря о вариантах использования здания, отметил, что сначала планировалось оставить его для размещения чиновников.
Работавшие над концепцией молодые архитекторы предложили отдать первые этажи под коммерческое платное образование, «чтобы здание позиционировалось как открытое городу».
В дискуссию включился первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков высказав мнение, что здание можно использовать как вузовские лаборатории, либо образовательный или IT-кластер.
Глава Чувашии Олег Николаев согласился с тем, что с учётом проводимой «централизации и оптимизации использования помещений» мест для размещения органов исполнительной власти достаточно:
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Говоря об использовании первых двух этажей, руководитель республики предложил варианты делового формата — для проведения форумов, организации выставочных площадок, конференц-залов, деловых и коворкинг-офисов. Олег Николаев напомнил, что рядом действует Дворец культуры Ухсая, есть большой и малый залы совещаний.
Дальнейшие развитие территории власти связывают с государственно-частным партнёрством или концессией, в связи с чем минэкономразвития и администрации города Чебоксары поручено разработать конкурсную документацию, предусмотрев максимально возможные варианты использования помещений. Параллельно будут идти переговоры с потенциальными инвесторами, после чего власти планируют утвердить концепцию дальнейшего использования старого здания Дома правительства.