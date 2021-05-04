В своём выступлении перед Федеральным собранием РФ 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин заявил следующее: «Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия ещё раз настоятельно предлагает партнёрам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжёлые бомбардировщики и подводные лодки, — но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения».

МИД РФ буквально сразу предложил администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений российского лидера.

27 апреля 2021 года сотрудник Госдепартамента США прокомментировал агентству ТАСС позицию американской администрации по данному вопросу: «Мы хотим выстроить и поддерживать открытый диалог с Россией по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, это включает обсуждение контроля над вооружениями в продолжение продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию

Как известно, ранее Россия и США договорились о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

После пролонгации СНВ-3 госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приоритеты США в отношениях с Россией: «Соединённые Штаты используют время, предоставленное продлением на пять лет Договора СНВ-3, чтобы вместе с Российской Федерацией, и консультируясь с Конгрессом и союзниками и партнерами США, добиваться контроля над вооружениями, который охватывает все её ядерное оружие».

Таким образом, Москва предлагает обсуждать все наступательные и оборонительные системы оружия, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения, т. е. как ядерные, так и обычные. А Вашингтон в свою очередь собирается добиваться контроля над всем ядерным оружием России, как стратегическим, так и тактическим.

Как Соединённым Штатам достигнуть успеха на предстоящих переговорах по стратегической стабильности и по заключению нового договора, который, возможно, будет после СНВ-3, описывает, в частности, статья в американском издании War on the Rocks от 29 апреля 2021 года.

Её автор — Робер Суфер. Он с апреля 2017 года по январь 2021 года находился на должности помощника министра обороны США по политике в сфере ядерной и противоракетной обороны, в 2020 году был участником российско-американских переговоров в Вене по контролю над вооружениями.

David B. Gleason Пентагон

Автор статьи, во-первых, считает, что уступка Вашингтона по вопросу системы противоракетной обороны США ни в коем случае не может быть условием для начала российско-американских переговоров.

Во-вторых, по мнению Робера Суфера, «планы США по созданию ограниченной национальной противоракетной обороны против стран-изгоев, таких как Иран и Северная Корея, или даже противоракетной обороны, развернутой за рубежом для защиты союзников от таких угроз, вполне совместимы с будущими соглашениями о контроле над ядерными вооружениями с Россией».

Бывший помощник министра обороны США уверен, что Москву можно убедить тем, что потенциал американской ПРО ограниченный и «не представляет угрозы для огромных ядерных сил России». Кроме того, Робер Суфер предлагает ещё один аргумент для Москвы: «Растущие российские запасы ядерного оружия меньшей дальности, не ограниченные договором СНВ, к противоракетной обороне США невосприимчивы».

Очевидно, что переговорная позиция Вашингтона по вопросу нового договора, которую излагают госсекретарь США Энтони Блинкен и бывший помощник главы Пентагона Робер Суфер, для России неприемлема.

Начнём с системы ПРО. Комплексы противоракетной обороны США Aegis Ashore, размещённые в Европе, имеют двойное назначение, они несут и ударную функцию. Пусковые установки Mk41 позволяют применять как противоракеты SM-3, так и крылатые ракеты средней дальности Tomahawk.

(сс) U.S. Naval Forces Europe-Africa. U.S. 6th Fleet Комплекс противоракетной обороны США Aegis Ashore

Россия, кстати, постоянно указывала на это обстоятельство в контексте нарушения Соединёнными Штатами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего до 2 августа 2019 года. Кроме того, для защиты союзников США в Европе от «стран-изгоев в лице Ирана и Северной Кореи» следовало бы размещать комплексы ПРО не в Румынии (Девеселу) и не в Польше (Редзиково), а в других местах.

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) России. Оно не представляет угрозы континентальной части США, т. к. имеет малую дальность. Российское тактическое ядерное оружие представляет опасность для США и их союзников только в случае нападения на территорию России. ТЯО позволяет нашей стране компенсировать превосходство стран НАТО в силах общего назначения, это наше средство регионального сдерживания.

Важная деталь. Всё российское ТЯО находится только на российской территории, что не скажешь о 200 американских ядерных бомбах B-61 различных модификаций, размещённых в Европе, на территориях союзников США. Это, кстати, тоже предмет обсуждения на переговорах по стратегической стабильности. И российская сторона обязательно поставит данный вопрос.

России также не оставит без внимания и более справедливое уравнение ядерных потенциалов Москвы и Вашингтона: со стороны США должны учитываться ядерные потенциалы Британии и Франции, союзников США по блоку НАТО.

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Кроме регулирования арсеналов обычных систем вооружений, способных решать стратегические задачи, Москву будет волновать потенциальное развёртывание американских ракет меньшей и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Таким образом, можно констатировать, что на данный момент у сторон в лице России и США с их союзниками по НАТО по предстоящим переговорам по стратегической стабильности есть только схожая позиция по стратегическим ядерным силам, при этом Москва предлагает суммировать ядерные потенциалы США, Британии и Франции.

Очевидно, что данные переговоры будут длительными и тяжёлыми, их позитивный результат под большим вопросом в силу разности позиций сторон. В то же время как вариант минимум очередной Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (условно — СНВ-4) в несколько обновлённой редакции вполне возможен.