Инцидент в Первоуральске (Свердловская область), где нетрезвая хозяйка огромной овчарки в наморднике упустила из рук поводок, в результате чего собака набросилась на проходящих мимо детей, вызвал шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 3 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Андрюша Романов Осторожно, злая собака

"Опять бешеные псы нападают на детей. В этот раз дети тоже провоцировали?» — задаётся вопросом Ян М.

Многие пользователи указали на то, что подобные случаи происходят всё чаще и чаще. Люди убеждены, что это связано с тем, что граждане слишком безответственно относятся к содержанию опасных собак.

State Farm Собака

«Хорошо хоть в наморднике. Ну, где там зоошиза, защищающая собачку и говорящая, что это дети виноваты?» — написал Артемий С.

Некоторые комментаторы отметили, что дети не пострадали лишь благодаря наморднику, который нетрезвая хозяйка всё-таки решила надеть на своего питомца. Тем не менее люди указали на то, что дети могли получить серьёзную психологическую травму.

«Да пофиг, играется или нет. В наморднике она или нет. Хозяин собаки несёт ответственность за неё. А её вот это «игривое состояние» легко может нанести психическую травму. А это пару сотен тысяч долларов, случись такое где-нибудь в Соединённых Штатах», — пишет Олег Е.

Часть людей, которых очень сильно задела данная ситуация, отреагировали крайне агрессивно. Люди считают, что пора брать ситуацию в свои руки, раз закон не помогает людям защититься от нападения собак.

«А теперь, собакофилы, давайте начинайте скулить, что собачка никого не трогала, а просто гуляла. Даже в наморднике тупо массой может сбить с ног и завалить ребёнка. Это тоже вам шуточки? Запомните безмозглые владельцы бесконтрольных собак, что рано или поздно у людей кончится терпение и их тупо начнут отстреливать и вас наказывать, возможно, с жестокостью. Раз закон не работает, придётся устраивать самосуд», — считает Александр А.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Собака воет

Ряд пользователей отметил, что нужно ввести отсев тех людей, которые хотят взять опасное животное, но не способны нести за него полноценную ответственность. Граждане считают, что собака — большая угроза для людей и с ней необходимо заниматься исключительно специалистам.

«Некоторым одноклеточным даже хомячка заводить противопоказано. Ладно хоть намордник был, в любом случае это дичь какая-то. А теперь представьте, что, защищаясь, собаку ударили бы палкой или подстрелили из травмата? Какой вселенский вой о «злых живодёрах» разнесся бы по всему интернету!» — заметил Александр Т.

Нашлись и те, кто указал на необходимость ужесточения российского законодательства для владельцев собак.

«Когда-нибудь начнут наказывать хозяев собак? Закон соответствующий вроде есть. В нашем городе умудряются выпускать погулять волкодавов без поводков и намордников», — отметила Галина К.

Напомним, 3 мая в Первоуральске (Свердловская область) нетрезвая хозяйка огромной овчарки в наморднике упустила из рук поводок, в результате чего собака набросилась на проходящих мимо детей.