Материал РИА Новости, согласно которому в ближайшие месяцы Пентагон сформирует в Европе два новых подразделения для «противодействия агрессии Кремля», вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 3 мая в социальной сети «ВКонтакте».

U.S. Army Американские военные

»Ну если начнётся война, никто в сторонке не отсидится. Только наивные могут думать, что останется целёхоньким в Майами-бич, и что они туда успеют смыться», — считает Марина П.

Многие пользователи считают, что стягивание войск в Европу для противодействия якобы агрессии России — это явно плохой сигнал для нашей страны. Граждане убеждены, что границы Российской Федерации оказываются всё более и более окружены недружественно настроенными странами.

«Конечно, для России это неприятный сигнал. Но, на мой взгляд, США это делают для того, что бы увеличить своё присутствие в странах-лимитрофах, чтобы они не соскочили из-под их влияния», — предполагает Валерий Ф.

U.S. Army Американские солдаты в Ираке

Некоторые комментаторы считают, что России нельзя отсиживаться на месте, а как можно скорее нужно вернуть свои ракеты в американское подбрюшье, а также не забывать про свои связи в Латинской Америке.

«Не пора ли возвращать российские ракеты на Кубу для сдерживания США. В Венесуэле надо активнее работать, с Мексикой тоже. Больно уж много США на себя берут. Они думают, что вооружение и армия России находятся в состоянии, как это было в 90-е годы?» — задаётся вопросом Геннадий Г.

Часть людей отметила, что военный напор на Россию кажется им безумным планом. Ведь у нашей страны есть достаточный ядерный потенциал, чтобы стереть с Земли всё живое.

«Не понимаю смысл таких выпадов и наращиваний, когда у страны есть ядерный арсенал, способный уничтожить жизнь на Земле в случае опасности для своего суверенитета», — отметил Константин О.

Ряд пользователей считает, что США делают большую ошибку, пытаясь запугать Российскую Федерацию своими войсками. Люди уверены, что в случае угрозы нашему суверенитету от этих войск останется лишь пепел.

«Идея идти войной на страну, обладающую вторым в мире ядерным потенциалом, кажется полным безумием. Десять тактических ядерных снарядов, и нет больше групп быстрого реагирования НАТО, как и авианосцев Пентагона. О чём думают, непонятно. Не будет фронтов, наступления и сражений за Москву. Взлетят ракеты и всё, конец Америке и Европе. Да и нам тоже будет конец», — предполагает Владимир В.

Нашлись и те, которые оказались убеждены, что войны не случится, потому что все стороны потенциального конфликта имеют представления о последствиях данного противостояния.

U.S. Army Американские солдаты

«Да не будет войны, хватит вам. Это как с пандемией и вакциной. Идёт накачка серой массы, то есть нас, обычных жителей всех стран. Мы после этого начинаем верить и в бога и в чёрта, и в любую другую ахинею. Что скажут, в то и поверим», — поделился своим мнением Олег Е.

Напомним, 3 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в ближайшие месяцы Пентагон сформирует в Европе два новых подразделения для «противодействия агрессии Кремля».