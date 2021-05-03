Видимо, есть какой-то сакральный смысл в том, что государственный праздник Японии — День Конституции — 3 мая совпадает с днем начала работы Токийского трибунала для главных японских военных преступников. Но, похоже, японцы забывают трагические уроки милитаристского прошлого своей страны и вновь не прочь говорить с соседями языком угроз военной мощью.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

Послевоенная Конституция Японии была принята в этот день в 1947 году на волне осуждения большинством японского народа бесчеловечного милитаристского режима, залившего Восточную Азию кровью китайского, корейского и других народов. Режима, уничтожавшего эти народы «второго сорта» в безумном, фанатичном стремлении к мировому господству, установлению главенства в Азии и на Тихом океане «божественной нации Ямато», руководимой, как утверждалось в школьных учебниках, прямыми потомками богов синтоистского пантеона. А оттого «божественная искра» есть в каждом японце. А потому-де все вместе они «непобедимы».

Mod.go.jp Японская армия на параде

Считается, что 9-я статья Конституции об отказе японского народа от обладания вооруженными силами и права ведения войн была вписана в Основной закон японского государства штабом оккупационных войск безраздельного властителя Японии генерала Дугласа Макартура. Но факт истории и в том, что большинство жителей Страны восходящего солнца не только согласились с таким отказом, но и сделали эту уникальную статью предметом гордости, символом миролюбия и осуждения милитаризма, гарантией от его возрождения.

Однако шли годы. Опасавшиеся возрождения японского милитаризма и Японии как экономического конкурента власти США в годы «холодной войны» стали все больше рассматривать поверженную страну в качестве пособника в этой войне. Да и не только. Япония была превращена в активного подручного армии США во время Корейской и Вьетнамской войн, обеспечивала ее необходимой техникой, являлась важной тыловой базой.

Вскоре американцы, превратив Японские острова в свой «непотопляемый авианосец» с множеством баз и военных объектов, портов базирования атомных авианосцев и подводных лодок, стали включать Японию в свою военную стратегию. Встал вопрос о том, чтобы эта страна была не только цехом ремонта американской военной техники, базой снабжения и лечения раненых, но и имела собственный контингент армии, авиации и флота для совместных действий с союзными США. Как известно, Япония по существующему с 1951 года японо-американскому «договору безопасности» является верным военным союзником США. В соглашении 1960 года функции этого договора и права и обязанности сторон его подписавших были уточнены и конкретизированы, предоставив Пентагону безраздельно, по своему усмотрению использовать японскую территорию для нужд своих вооруженных сил. При этом американцы фактически игнорировали объявленные японским парламентом «три безъядерных принципа», избрав лукавую формулу о том, что командование США «не признает и не отрицает наличие ядерного оружия» на базирующихся в Японии военных самолетах и кораблях.

U.S. Air Force Американская военно-воздушная база в Японии

С помощью Вашингтона в Японии в нарушение Конституции были воссозданы все виды и рода войск и созданы новые — космические и кибернетические силы. Существуют различные способы определения мировых рангов вооруженных сил тех или иных стран. Но в любом случае отказавшаяся по Конституции от обладания армией, авиацией и флотом Япония сегодня в первой десятке наиболее мощных вооруженных сил мира. А по военным ассигнованиям и оснащению современными видами оружия Япония занимает 6—8-е место в мире. Опережая при этом армии таких стран, как Германия, Турция, Италия, Иран, Канада. И по затратам на оборону ($50,5 млрд) превосходит ядерные державы — Великобританию ($50 млрд), Францию ($40 млрд), Индию ($47 млрд). В долларовом исчислении военный бюджет Японии равен или даже превышает расходы на оборону второй военной державы мира — России — $47 миллиардов.

Однако этого японским властям и их заокеанскому сюзерену мало. Спекулируя якобы на возрастающей угрозе «военного нападения» на Японию соседних государств, в первую очередь КНР и КНДР, правящая Либерально-демократическая партия и ее кабинеты министров активно проводят политическую линию на то, чтобы освободиться от конституционных ограничений, отбросить послевоенный эвфемизм — «силы самообороны», официально признав наличие в стране вооруженных сил.

Toshi Aoki — JP Spotters Японский вертолёт

Хотя японское правительство уже давно настаивает на конституционности «сил самообороны», несмотря на существование 9-й статьи, и, как показывают опросы общественного мнения, значительная часть избирателей согласны с этим, быстро осуществить замыслы либерал-демократов и поддерживающего их крупного капитала страны пока не удается. Как отмечают японские СМИ, «пацифистски настроенные политические силы страны выступают против намерений (легализовать вооруженные силы), опасаясь, что внесение каких бы то ни было изменений в «мирную» статью может привести к их неограниченной интерпретации в будущем». Другими словами, речь идет об опасениях, по сути, ремилитаризации Японии, все большему накачиванию вооруженных сил бюджетными ассигнованиями, склонению народа к согласию с политикой «пушки вместо масла».

Немаловажное значение имеют и планы крупного капитала использовать возвращение Японии ранга военной державы для возрождения в стране военно-промышленного комплекса, бурное развитие которого должно способствовать восстановлению если не экономического бума, то устойчивого развития японской экономики в целом. О том, что это именно так, свидетельствует законодательное снятие прежних запретов на международную торговлю Японии оружием. Конечно, из-за высокой стоимости рабочей силы в стране, а потому заметного падения конкурентоспособности японских товаров на мировом рынке сразу же рассчитывать на высокие прибыли от торговли оружием трудно. Однако из бесед с японскими экономистами и политологами следует, что расчет делается на организацию массового производства высококачественных образцов вооружения, что позволит удешевить производство, в том числе за счет широкого внедрения робототехники. Но это что касается планов.

U.S. Navy Японский вертолётоносец

В действительности же многие японцы с опаской относятся к замыслам правительства по пусть постепенной, но милитаризации экономики и оборонной политики. К настоящему времени мнение населения страны по поводу пересмотра Конституции разделилось почти пополам. Да и среди тех, кто соглашается с пересмотром Конституции, не все одобряют прямой отказ от пацифистской 9-й статьи.

Да и для принятия парламентского решения о проведении референдума о пересмотре или внесении изменений в Конституцию либерал-демократы пока не набирают необходимых двух третей состава нижней палаты представителей парламента. Нет уверенности и в том, что находящаяся в правительственной коалиции с ЛДП буддистская партия «Син-Комэйто» из опасения потери поддержки исповедующих пацифизм религиозных организаций может занять самостоятельную позицию и выступить за сохранение нынешней Конституции.

Не до дебатов по проблеме конституционных изменений сегодня и нынешнему кабинету Ёсихидэ Суга, который на глазах теряет поддержку населения в первую очередь из-за неспособности эффективно справляться с пандемией коронавируса. Однако последние годы показали, что японской политической верхушке удается с использованием пропаганды китайской и северокорейской «военных угроз» наращивать мощь воссозданных вооруженных сил и при сохранении 9-й статьи Конституции. Можно не сомневаться, что и преемник Суги на посту премьер-министра продолжит эту политику. Тем более что на сегодня основные претенденты на лидерство в стране — Сигэру Исиба и Таро Коно — бывшие министры обороны Японии…