2 мая сотрудники правоохранительных органов города Берегово (Закарпатская область) зафиксировали факт распространения листовок, содержащих угрозы в адрес граждан Украины венгерского происхождения. Провокационные листовки обнаружили на нескольких домах местных жителей, сообщили 2 мая в пресс-службе регионального отделения полиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали виноваты

На данный момент правоохранители принимают меры в целях установления лиц, причастных к преступлению. Следователи полиции квалифицируют действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопровождающееся угрозами).

Примечательно, что местное издание «Новости Закарпатья» уже «вычислило» виновных произошедшего, которыми якобы оказались «российские спецагенты». К такому выводу сотрудники закарпатского интернет-портала пришли, так как в тексте в одном из слов («украинской») была допущена грамматическая ошибка, которая якобы и «выдала россиян». Работники местного портала также сообщили, что это якобы не первая попытка России поссорить венгров и украинцев Закарпатья. В листовке написано: «Мадьяров на ножи! Вон с украинской земли! Даем вам одну неделю и начнем травить, как крыс! Слава нации! Смерть врагам».

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что и сами националисты теоретически могли допустить ошибку в тексте. Кто-то вспомнил и о шествии украинских националистов в городе Ужгороде (Закарпатье), во время которого звучала кричалка «мадьяров на ножи».

Rovás Alapítvány Rovas Foundation Берегово. Закарпатье

«Можно подумать, что весь этот передвижной бродячий галицайский сброд знает хотя бы укр[аинскую] мову…» — отметила Lydmila Lydmila.

«Ну, а кто ещё, конечно, «рука кремля», — шутит Людмила Николаевна.

«Петров и Баширов по личному указанию ПУ. Только тссссс, бАльшой сИкрет», — иронизирует Олег К.

«Ребята уже в собственном языке разобраться не могут…» — добавил Krutu.

«А кто курирует Закарпатье? Или только вопросы таможни интересуют?» — задалась вопросом Юля.

«Мадьяры», по-украински пишется слово с апострофом вместо мягкого языка», — заметила Алла.

«Чтобы быть украинским нацистом, необязательно знать украинскую мову. Как показывает практика последних лет», — отметила Виталий П.

«СБУ развлекается?» — спросил Влад В.

«Когда быстро печатать, можно и не такие ошибки делать», — отметила Elena.

«У нас в Ужгороде (Закарпатская область — О.П.) уже был марш с участием «Свободы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тогдашнего гражданского корпуса «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тоже маршировали с этой кричалкой — «Мадярiв на ножi» («Мадьяр (венгров) на ножи» — О.П.)!» — заметил Владимир.

Водник Флаги и таблички на поселковом совете Солотвины- венгерские, украинские, румынские флаги и надписи. Закарпатье

«Учитывая, что «патриоты» отродясь не умели грамотно и правильно писать, то одно из двух: либо все «патриоты» являются «агентами Кремля», либо все патриоты — слабоумное необразованное быдло», — добавил один из комментаторов.

Этих «патриотов» крышует не ФСБ, а СБУ и МВД. Заезжих свободовцев (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — полиция охраняла», — добавил Владимир.

«Да сейчас все школьники и не школьники так пишут, это еще грамотно, я вам скажу», — пишет Artem.

Читайте также: «Одесса, вы где? Сатана пришел к вам». Радикалы 2 мая провели в Одессе марш

Напомним, 2 мая, в день годовщины Одесской трагедии, националисты прошли маршем по улицам города Одессы.