Изменения в системе расчетов за газ на Украине могут лишить поставщиков коммунальных услуг возможности закупать голубое топливо, а жителей страны оставить без горячей воды и отопления, заявил 1 мая в беседе с изданием «Обозреватель» глава компании «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина» и издания «Шарий.net» (социальные сети Facebook и «ВКонтакте») отреагировали на перспективу остаться без тепла. Многие отметили, что централизованное горячее водоснабжение уже давно у них отсутствует, а батареи отопления греют недостаточно тепло.

«Смешно. Горячую воду отключили ещё лет 20 назад», — пишет Andrew K.

«У нас давно горячей воды нет», — добавила Анастасия П.

«Они бы ещё воздух отключили», — предложил Teff.

«Перемога!!! Слава руине!!!» — иронизирует Маня.

«Да уже… [неизвестно], сколько лет люди сами греют воду бойлерами и котлами!» — написала Olga.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горячая вода нужна и летом

«…Также прекратить подачу холодной воды и приема стоков. Заставить всех рыть крыныци и копать выгребные ямы…» — иронизирует Тарас Григорович.

«Это вы о ком? В Одессе уже несколько лет вообще нет горячей воды», — отметил Андрей.

«И…[зачем] она (горячая вода — М.Р.) нужна по таким расценкам? Бойлер самый навороченный вместе с электричеством за три месяца окупается», — написал Андрей.

«Зачем тогда ДБН предусмотрено обязательное проектирование внутренних систем ГВС… А насчет экономии — так скоро кВт по 3 гривны нарисуют и на этом вся экономия сдуется в момент. Кроме этого, при неэксплуатации систем ГВС они (трубы) приходят в негодность», — ответил на реплику Андрея Тарас Григорович.

«Так они итак перекрыты, трубы т. е. Хоть обрезай. А свет — ну так всё дорожает. Дороже тепла и горячей воды всё равно ничего нет. Было бы возможно и от отопления отключились бы с удовольствием. Все равно радиаторы еле тёплые в сезон, тепла мало. Но разрешение получить на отключение от системы просто нереально», — ответил Тарасу Григоровичу Андрей.

«Ну, я так понимаю, и в таких учреждениях, как больницы, детские сады, спортивные объекты и т.п., тоже. Речь-то обо всей инфраструктуре, а не только о жилом фонде…» — ответил Андрею Тарас Григорович.

«Больницы, детские сады, школы выживают сами. Отопление как бы есть, но в реальности еле-еле. Дети в школах зимой одетые сидят на уроках. В больницах — дуйки (тепловые вентиляторы — М.Р.)», — ответил Андрею Тарас Григорович.

«Я был ещё в школе, когда видел в кране горячую воду без колонки или бака», — отметил Дмитрий Н.

Цитата из кф 12 стульев. реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Как без горячей воды

«В/на Украине, в частности в Одессе, уже давно нет горячей воды. Мы даже не знаем, что такое горячая вода не из бойлера», — добавила Liudmila J.

«Я вас умоляю. Нашли чем удивить и испугать», — пишет Вадим Д.

«Горячая вода — признак или призрак коммунизма», — иронизирует Макс Р.

«У меня в городе горячей воды уже лет 6 точно нет», — отметил Евгений Я.

«Не может быть! А как же цивилизация и еуроппа? Накрылись медным тазом? Придется скакунам воду в миске греть, шоб *опу помыть??? Вот это цивилизация. Дякуємо (благодарим — М.Р.)!» — не без сарказма добавил Александр М.

«Мукачево (Закарпатская область — М.Р.) уже лет 17 как отключили. У всех бойлеры и батареи — электрические или на газу», — пишет Елена М.

«Поскачут, согреются!» — шутит Геннадий Б.

Josh Wedin Батарея отопления

«Горячая вода??? Да в Херсоне её уже нет лет 20 как минимум!!» — отметила Валерия М.

«Европа ещё на шаг ближе», — иронизирует Ирина Т.

«У нас в городе нет горячей воды лет 25… Город под 200к населения, было несколько заводов союзного значения… У всех бойлеры и нормалек», — добавил Влад П.

«Горячей воды никогда не было. Но вот за отопление обидно…» — написал Костя М.

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Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.