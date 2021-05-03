24 апреля 2021 года президент США Джо Байден официально признал геноцид армян 1915 года, что возродило в Турции дебаты по поводу этого страшного исторического события, которые ведутся на протяжении последних 100 лет. Эта тема вызвала ожесточенные споры в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Профессор политологии и социологии, доктор наук Мехмет Эфе Чаман в своем аккаунте в «Твиттере» оценивает события геноцида 1915 года в трех сообщениях:

@MehmetEfe_Caman: «С технической точки зрения не имеет никакого значения, что Байден, говоря об османах, не делает акцента на Турецкую Республику. Потому что Турецкая Республика юридически является продолжением Османской империи. Следовательно, ответчиком на все санкции, включая компенсацию за геноцид, будет Турецкая Республика. Это требование закона. Это правильно и то, как должно быть».

Геноцид армян

@MehmetEfe_Caman: «Необходимо пережить процесс своего рода индоктринации, как это было осуществлено в Германии в рамках процесса по «очищению от нацистов». И следует поставить человеческую точку в ужасном геноциде, начавшемся в 1915 году».

@MehmetEfe_Caman: «Геноцид фактически, возможно, имел место, и закончился. Однако очень горько, что он до сих пор продолжается на уровне менталитета. Он был беспощадно рационализирован между отрицающих его страниц исторической книги, это великая, вечная боль».

Журналист, публицист и главный редактор газеты Karar Ибрахим Кирас, напротив, придерживается другого подхода:

@ibrahimkiras: «Основания утверждения о геноциде на самом деле настолько слабы, что позицию его защитников можно объяснить только «верой». Верой в то, что «они безусловно это сделали»… Одно из двух основных «доказательств» геноцида оказалось фальшивкой, а у другого «доказательства» есть только легенда, а самого его нет!»

Историк Оаннес Кылычдагы отвечает Ибрахиму Кирасу, приложив документы:

@ohannes_klcdg: «Вы заявили об отсутствии документов, это неправда. Конечно, одним документом этого не доказать, но покажу его в качестве примера, подтверждающего, что это не так, как вы говорите. Для тех, кто не знает старого алфавита (османский турецкий), я добавляю транскрипцию и соответствующую статью конвенции о геноциде».

Геноцид армян

Рыдван Уйсалер, выпускник докторантуры в Соединенных Штатах, ответил Ибрагиму Кирасу двумя твитами:

@Koneli 94 : «То есть получается, что потомки армян, живущих в США, Европе, Южной Америке и Ливане, бежавшие из депортации и едва спасшие свою жизнь, все это время рассказывают небылицы? Они стараются просто насолить Турции? Неубедительно!»

@Koneli 94 : «Если твоей семье дадут 24 часа, и заставят всех, от детей до стариков, идти на морозе впроголодь на протяжении многих дней, на них нападут бандиты, разграбят и изнасилуют ваших женщин, половина из вас умрет по дороге, это будет считаться геноцидом или нет?»

Пользователь с ником Hobitolu добавляет:

@hobitolu: «В Анатолии геноцид армян уже с 1915 года называют резней армян, все в Анатолии знают, что армяне были убиты, у меня есть родственница, которая в ответ молодой женщине, которая постучала в ее дверь в деревне Рабат в 1915 году и сказала «Спаси меня, тетя», сказала: «Дочка, если они найдут тебя, они убьют и тебя, и меня».

В поддержку этого тезиса пользователь с ником Гениш Азап («массовая гибель». — А.А.) добавляет следующее:

@HsnKurt10: «В одно время постоянно повторяли, что мы этого не делали, это сделали курды. Да, курды тоже так поступали, но согласно организации и поощрения власти того времени. Однако курды впоследствии хотя бы «извинились» за это».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Студент юридического факультета Стамбульского университета Адиль Дагдагюль написал следующий комментарий:

@AdilDagdagul: «Геноцид как преступление вошло в международные конвенции в 1948 году, поэтому оно не распространяется на предыдущие события!..»

Новостной портал Gündem Ortadoğu поделился в своем аккаунте в «Твиттере» следующим сообщением:

@Gortadogu: «Президент Франции Макрон присутствовал сегодня на церемонии у Мемориала геноцида армян и поделился сообщением: Мы не забываем день памяти жертв геноцида армян 24 апреля. Мы будем вместе бороться против отрицания, ненависти и насилия. Французский и армянский народ связаны друг с другом навечно».

Подписчик по имени Бахадыр отвечает на это следующим комментарием:

@Bahadir_1453: «Европейские страны из разряда дурно пахнущей старухи ни за что не смогут сами воевать. Они всегда используют других, чтобы заставить их воевать. Дай-то Бог, чтобы эти грязные страны были как можно скорее разоблачены, и армяне увидели бы, наконец, этих подонков…»

Эмре Оздемир также критикует это сообщение следующими словами:

@emre1ozde: «Он вспоминает о «геноциде» французских президентов, в то время как за совершенные ими массовые убийства ему должно быть стыдно даже выходить к людям. Да, Франция так делает…»