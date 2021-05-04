ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада жителей Ульяновской области в Победу.

Работник эвакуированного в Ульяновск цеха (ныне УМЗ) А.Пыхтенков. 1944

О войне в цифрах

Награды региона: Орден Ленина (1966 год). Кроме того, за большие заслуги в годы Великой Отечественной войны Ульяновская комсомольская организация была награждена в июле 1945 года Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.

Ульяновск в начале войны являлся районным центром Куйбышевской области. 19 января 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР была образована Ульяновская область, в состав которой были включены 26 районов, ранее находившихся в составе Куйбышевской и Пензенской областей. Территория области составляла 36,6 тыс. кв. км, население — 1158 тыс. человек. В образованных районах насчитывалось 10 рабочих поселков, 2572 населенных пункта, 555 сельских советов.

Общая численность населения к началу войны 1 185 025 человек. На фронт ушли 268 тыс. человек. Из них более 125 тыс. погибли, пропали без вести, скончались от ран и болезней. Более 170 ульяновцев стали Героями Советского Союза, около 40 — полными кавалерами ордена Славы.

На патронном заводе №3 им. Володарского

Всего в годы Великой Отечественной войны на территории области работали 69 предприятий союзного значения, 43 предприятия республиканского и 45 предприятий областного значения. Суммарно объём произведенной продукции в денежном выражении превысил 3,5 млрд рублей.

Также производилась важная продукция для снабжения фронта: серошинельное сукно (1/3 от всего объема, произведенного в СССР), парашюты (92 тыс. штук), боеприпасы, приборы для авиации и наземных войск, грузовые автомобили и ремонтные станции, малолитражные двигатели для оснащения электричеством частей на передовой линии фронта. Самое крупное предприятие — патронный завод №3 им. Володарского: это было единственным предприятием в СССР, которое производило патроны для крупнокалиберного стрелкового оружия.

Промышленность — фронту

Ульяновск стал одним из крупнейших центров эвакуации населения, промышленных предприятий, государственных органов и учреждений.

Первым эвакуированным предприятием стала чулочно-трикотажная фабрика им. Коммунистического интернационала из Витебска. Ее оборудование и 352 рабочих стали прибывать в город с 13 июля 1941 года. Швейное производство фабрики было запущено 25 сентября с выпуска теплого армейского белья и брезентовых мешочков для штатных узлов минометов. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» награждены почти 200 работников трикотажной фабрики, то есть практически каждый второй.

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На базе эвакуированного Харьковского электромеханического завода в Ульяновске был создан завод № 650. С каждым годом выпуск продукции увеличивался. Если в 1942 году завод вырабатывал 100% нормы, то уже в 1943 г. норма выработки увеличилась до 403%, в 1944 году — 477% .

На базе эвакуированных Московского НИИ-12, Ленинградского приборостроительного завода № 278 и Вяземского приборостроительного завода № 149 был создан Ульяновский приборостроительный завод № 280. Здесь собирались приборы для самолетов. В годы войны завод семь раз занимал призовые места во Всесоюзном социалистическом соревновании.

УПЗ №280 «Утес» производил запчасти для танков и самолетов

Также в Ульяновске был размещен завод «Электропускатель» имени Сталина, прибывший из Харькова, выпускавший комплектующие детали для знаменитых «Катюш».

Оборудование литейно-механического завода № 11 Наркомата связи из города Ахтырка поступило в некомплекте, но, несмотря на нехватку оборудования и отсутствие нужных площадей, рабочие и специалисты завода сумели малыми партиями изготовлять предохранительное и линейно-кабельное оборудование для связи, и в 1941 — 1942 годах этот завод оставался единственным в стране выпускающим подобное оборудование. Трижды коллектив завода награждался Красным Знаменем Наркомата и ВЦСПС, трижды занимал второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Осенью 1941 года Государственным Комитетом Обороны было принято решение срочно перебазировать в глубокий тыл основные промышленные предприятия столицы, в том числе Автомобильный завод им. Сталина. В апреле 1942 года начался выпуск автомашин «ЗИС-5В», к концу 1943 года завод выпускал по 80−100 машин в сутки. В 1943 году удалось собрать 4,2 тыс. автомашин «ЗИС-5В» и несколько сотен трехосных грузовиков вездеходов «Студебекер-ЮС6−62». В короткий срок было освоено производство малолитражных двигателей «Л-3/2», необходимых для привода электрогенераторов, которые использовались для полевых госпиталей и радиостанций. Здесь же было внедрено упрощенное литье. 1 мая 1944 года был собран первый образец отечественного дизельного грузовика конструкции Б. Л. Шапошника — УАЗ-253, который по техническим параметрам не уступал «Студебекеру». Автомобильный завод, кроме 7 тыс. автомобилей, выпустил 5,9 млн штук 20-миллиметровых бронебойных авиационных снарядов.

Эвакуированный в Ульяновск предприятие ЗиС (УАЗ)

Строительство в Засвияжье автомобильного завода было самым крупным в городе и области. Здесь использовался труд заключенных, а с 1943 года и труд немецких военнопленных.

В Мелекесс в 1941 году эвакуирована из Витебска чулочно-трикотажная фабрика им. К. Цеткин, на станции Базарный Сызган разместился машиностроительный завод из Гомеля, на станции Чуфарово — мастерские Наркомата путей сообщения из Льгова Курской области.

Кроме того, к производству нужной фронту продукции были привлечены 26 райпромкомбинатов и 150 промыслово-кооперативных артелей: шили теплую одежду и ружейные ремни, валяли валенки, в большом количестве делали ящики для патронов и снарядов, упаковки для авиабомб. Промкомбинаты и артели продолжали выпуск бытовых предметов, в том числе и дефицитных товаров — мыла и спичек.

ЗИС-5В

Отметим, что с февраля 1942 года из Ульяновска постепенно начали уезжать эвакуированные учреждения и организации. Лишь два завода (литейно-механический и вагоноремонтный) в начале 1944 года покинули Ульяновск, оставив при этом большую часть своего оборудования местным предприятиям.

Сахаров и Кошкин

В годы войны в городе работали выдающиеся ученые и конструкторы, в числе которых — В. И. Коваленко, М. Е. Набоков, С. В. Галицын, С. С. Елиневский, Л.Н. Эйдман, В. Н. Хургин.

На патронном заводе им. Володарского начал трудовую деятельность ученый-физик, первый лауреат Нобелевской премии мира, академик, трижды Герой Социалистического Труда Андрей Дмитриевич Сахаров. С 6 сентября 1942 года — технолог по термообработке в группе анализа брака Центральной заводской лаборатории. За время работы на предприятии (1942 — 1945 годы) сделал несколько изобретений, имевших значение для оборонных нужд страны. Вознаграждение за внедрение рацпредложения Сахаров перечислил в Фонд обороны. Руководителем конструкторского, в котором работал Сахаров, являлся создатель первых в Европе роторных станков для производства патронов — Лев Николаевич Кошкин.

Как ульяновский рабочий попал в Книгу рекордов

Как и в других городах и населённых пунктах, с первых дней войны началась перестройка работы предприятий на военный лад. Одним из ключевых предприятий оборонного комплекса стал патронный завод им. Володарского, где наращивались темпы выпуска патронов. В 1943 году объём производства по сравнению с 1940 годом вырос в пять раз, выпуск продукции каждого работающего увеличился в четыре раза.

Патронный завод №3 им. Володарского в Ульяновске

Кроме того, были освоены и внедрены в производство изделия крупных калибров 12,7 мм и 14,5 мм, винтовочные патроны стали изготавливать из стальной ленты, что позволило сэкономить миллионы рублей. В целом на фронт было поставлено более 5 млрд штук боевых патронов к стрелковому орудию, в том числе 2 млрд штук 7,62-мм патронов для винтовок, 2,7 млрд штук 7,62-мм патрон ТТ для пистолета Токарева, пистолета-пулемета системы Шпагина, Дегтярева, Судаева, 226 млн штук 12,7-мм патронов для крупнокалиберных пулеметов ДШК, что составило 80% общего количества произведенных патронов в стране.

За годы войны было выпущено 107 млн штук 14,5-мм патронов для танковых ружей системы Дегтярева, Симонова. Эти патроны выпускал только патронный завод им. Володарского. За образцовое выполнение заданий по производству и освоению новых видов вооружения указом президиума Верховного совета СССР от 3 июня 1942 года был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а также переходящим Красным знаменем Центрального комитета ВКП (б).

Архивисты отмечают, что в основе трудовых подвигов — развернувшееся стахановское движение. Первый стахановец завода им. Володарского — термист М.И. Барышев выполнял задание на 409%, инструментальщик М.А. Мотылец — на 401%. Бригада 20-летней комсомолки Таисии Увариной в годы войны выпускала столько продукции, сколько в 1940 г. — 100 рабочих.

На патронном заводе №3 им. Володарского

За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны четверо рабочих завода были награждены орденом Ленина, 19 человек удостоены ордена Трудового Красного Знамени, 17 человек получили орден «Знак Почета», по десять человек награждены медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» был награжден рабочий завода Михаил Иванович Лимасов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году как человек, имеющий самый длинный трудовой стаж.

Сельское хозяйство

На территории насчитывалось 1227 колхозов и 33 совхоза. Война поставила сельское хозяйство в тяжелейшие условия: сокращалось число рабочих рук, уменьшалось число автомашин и тракторов, которые направлялись в армию и на крупные оборонные предприятия. Падала урожайность, что привело к сокращению сдачи хлеба государству. Тяжелое положение сельского хозяйства области заставило СНК СССР 28 августа 1944 года принять решение «О мерах по оказанию помощи Ульяновской области в подъеме сельского хозяйства». Согласно документу, планировалось списание задолженности государству по картофелю и овощам, по мясу и молоку за предыдущие годы, выделение дополнительного количества тракторов и запасных частей к ним, обновление парка во всех МТС области, пополнение областного стада племенным скотом.

Оборонительный рубеж

Жители участвовали в строительстве Куйбышевского оборонительного рубежа, который также строился в Самарской и Пензенской областях. Цель строительства — создать линию обороны по Волге и Суре для защиты военно-промышленного комплекса Куйбышевской области, чтобы не дать прорваться фашистам к Волге. Руководством строительства занимались местные областные власти и четыре управления Военно-полевого строительства Наркомата обороны СССР. Рубеж был возведен по югу и западу Ульяновской области в октябре — ноябре 1941 года. В строительстве участвовало свыше 120 тысяч человек.

Строительство Куйбышевского оборонительного рубежа

В 1942 году в течение нескольких месяцев в области был построен участок рокадной железной дороги Свияжск — Сталинград. Всего на стройке трудились свыше 15 тыс. жителей области, в большинстве своём — вручную, без какой-либо техники.

Эвакуация священников и чиновников

Ульяновск (Симбирск), который является родиной Владимира Ленина, во время войны стал местом пребывания руководства Русской православной церкви во главе с митрополитом Сергием (1941 — 1943 год). В июле 1943 года в Ильинской церкви, откуда на несколько дней убрали оборудование красильного цеха фабрики им. КИМ и небольшую хлебопекарню, было проведено предсоборное совещание РПЦ, на котором митрополит Сергий был рекомендован к избранию патриархом Московским и всея Руси. 8 сентября 1943 года в Москве на Соборе епископов Сергий был избран на пост патриарха.

Накануне этого события будущего патриарха и ещё двух крупных иерархов вызвали на дачу к Сталину. В результате Советская власть признала за церковью право на существование, в структуре НКВД был учреждён отдел по делам религии.

Ульяновск стал местом эвакуации 25 правительственных учреждений и организаций союзного значения. Первыми стали прибывать организации Наркомата Военно-Морского Флота, затем — Управление тыла Волжской военной флотилии. Благодаря эвакуации ряда научных и учебных учреждений в Ульяновске сконцентрировался значительный интеллектуальный потенциал. В годы войны в городе находились: Институт автоматики и телемеханики АН СССР, Проектно-конструкторское бюро № 39 Наркомата путей сообщения, проектные институты авиационной промышленности, Воронежский государственный медицинский институт, Воронежский государственный зоотехническо-ветеринарный институт и другие. Пребывание двух последних вузов позволило в 1943 году создать Ульяновский сельскохозяйственный институт.

Госпитали

Всего в годы войны работало 26 госпиталей, в которых лечились 133 672 раненых бойца и офицера. Врачи возвратили в действующую армию 65,4% пациентов.

В том числе в Ульяновске действовало 14 госпиталей, куда первые раненые стали доставляться с 18 июля 1941 года. Горожане привлекались к стирке и ремонту обмундирования фронтовиков, для выдачи и приемки которого было открыто 18 пунктов. Из-за нехватки медперсонала ульяновцы несли дежурство в госпиталях.

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2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Ульяновск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Использованные материалы:

Историческая справка о подвиге трудовой доблести

Данные Государственного архива новейшей истории Ульяновской области

Журнал «Мономах», №2 (41), 2005 г.

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