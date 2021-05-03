В Свердловской области разгорается не первый для России скандал с ошибками на баннерах ко Дню Победы. В городе Краснотурьинске их отыскали сразу на трёх плакатах, причём две ошибки — фактические.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1550

Фотографии с погрешностями размещены в паблике «Краснотурьинск LIVE» соцсети «ВКонтакте». На одном из них фамилия Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского написана с двумя буквами «к» и одним «с» — «Роккосовский». На втором баннере указано, что легендарный Парад Победы якобы прошёл 9 мая 1945 года, хотя на самом деле это произошло 24 июня. А на третьем сказано: «Спасибо Вам за мироное небо!».

Официальных комментариев представителей администрации Краснотурьинска и тех, кто изготовил эти баннеры, пока нет. Думаю, они последуют. А пока граждане, в том числе и жители города, делают свои выводы в социальных сетях. Выводы, увы, неутешительные. Те, кто всё это изготовил, могли бы узнать в интернете и точную фамилию легендарного маршала, и дату Парада Победы. Что касается «мироного» неба, то здесь ошибка не фактическая, скорее, опечатка. Её-то как допустили на таком важном баннере? Не было времени проверить написанное? А те, кто размещал это творчество, они тоже не обратили внимание на эти ошибки? А те, кто принимал работу?

Сами жители города возмущены. Один из них пишет в паблике, что граждан России призывают помнить и чтить историю, героев той войны. Однако при всём этом на центральной улице города висит баннер с ошибкой в фамилии Рокоссовского.

«Для тех, кто делал это, хочется сказать: «Если не учебник истории, то «Гугл» вам в помощь!» — негодующе отмечает гражданин.

«Я сейчас шла и глазам не верила… Кто принимал заказ, тоже виноват», — написала в соцсети местная жительница Ольга С. А Даря Р. добавила: «Горе-дизайнеры, позорники».

«Это поколение ЕГЭ, тут уже ничего не поделаешь», — сетует Павел П. Икболжон Х. в свою очередь отметил, что Павел как раз относится к этому поколению ЕГЭ. Но автора сие не смутило.

«Ну, может, и наше поколение, с нас в принципе и пошёл ген дебилизма, но в большей части мы 90-е адекватные, а нынче полный треш», — ответил он Икболжону.

Цитата мф Вовка в Тридевятом царстве, реж. Борис Степанцев, СССР, 1965 И так сойдёт!

«Позор! Мне очень стыдно за наше безграмотное поколение! Не знать наших дважды героев ВОВ — непростительно!» — пишет Кристина С. А Юлия Н. предположила, что эти баннеры «штамповали» гастарбайтеры. Евгений Б. с ней согласился. «Юлия, очень даже может быть! Никогда такого не было», — написал гражданин.

«Господи, что делается, все на отвяжись, никто ни за что не отвечает. За державу обидно…» — отмечает Ольга С. А Наталья У. оказалась предельно краткой. «Позорище!» — написала она. Кстати, слова «позор», «позорище» и «позорники» в комментариях звучат часто. Осталось дождаться реакции чиновников и мер по устранению этого позора с улиц города.

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