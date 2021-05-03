«Громкий ответ Западу» — очевидцы событий 2 мая выступят в ООН
Свидетели хладнокровного убийства бандеровцами 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе мирных граждан выступят на неформальной встрече Совета Безопасности ООН 5 мая, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, на встрече, которая состоится 5 мая, выступят свидетели, пережившие эту трагедию.
Читайте также: В ООН по инициативе России выступят очевидцы трагедии 2 мая в Одессе
Новость обсудили читатели украинского издания «VESTI» в телеграм-канале средства массовой информации. Часть комментаторов отметили, что Россия делает то, что должна делать украинская власть, чтоб расследовать трагедию. Иные отметили, что виновники произошедшего семь лет назад в Одессе находятся во власти.
«Виновных к ответу! Убивать так жестоко людей и не понести за это наказание! Нет, так не должно быть! Отнять у человека жизнь — это страшно! Убийцы должны быть наказаны!» — призвала Светлана.
«Рука Кремля» делает то, что должны были сделать украинские чиновники», — отметил Anzor.
«Украину спасет только правда, выйти к мирным людям и признаться, что власти не могут справиться с радикалами и экстремистами», — добавил 287ir356.
«У кого первого возник план поджечь здание? Когда фашисты шли на Куликово, они собирались жечь палатки или уже был план поджечь здание?» — задается вопросом Штоккер.
«Судя по ролику, где дети разливают горючую смесь по бутылкам — думаю, что не спонтанное», — ответил один из читателей на вопрос Штоккера.
«Единственный шанс у власти не оказаться полностью конченной, — резко форсировать расследование», — считает Виктор.
«Я так понимаю, что у России есть ключевые свидетели [бывший начальник главного управления Одесского областного управления МЧС Украины Владимир] Боделан, [бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий] Фучеджи, остальные, которые могут взорвать Украину. Может получиться громкий ответ западу на дело Навального», — предположил Штоккер.
«Украинские чиновники, отдавшие приказ убивать и сжигать, сидят в Раде, в министерстве и т. п. Это позор для страны и властей — не привлечь виновных, и разрешить привезенным фашистам ходить по Одессе с шествием», — отреагировал Игорь.
«А что с девочками, которые разливали коктейли Молотова для поджога людей? Я думаю не завидная судьба их ждёт. Закон бумеранга вернёт им то зло, которое они направляли против других людей!!!» — отметил Александр Николаевич.
«Вина лежит на украинском государстве, которое и является одним из организаторов этого ужасного преступления», — заключил Сбейс пепелs.
Читайте также: «С 2014 года на Украине чёрное — это белое». Одесской трагедии семь лет
Напомним, 2 мая 2021 года прошло семь лет после произошедших в Одессе трагических событий, в результате которых только в Доме профсоюзов, по официальным данным, погибли более сорока человек. Накануне, 2 мая, местная власть дала добро на проведение в городе шествия радикалов.