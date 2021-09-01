2 мая, в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, украинские националисты провели разрешенный властями города «Марш защитников Одессы». Организаторами шествия выступила украинская националистическая партия «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

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Сюжет о марше опубликовало в видеохостинге YouTube издание Klimenko Time. Украинские журналисты, побывавшие накануне, 2 мая, в Одессе, взяли интервью у участников марша националистов, а также у простых прохожих, которых встречали на улицах города. Отметим, что участники марша несли баннеры, государственные флаги, а также флаги черно-красного цвета и символику запрещенных российским законодательством националистических организаций. Собравшиеся выкрикивали националистические речевки, одна из которых — прославляющая «героев 2 мая». Часть молодых людей, шедших в колонне, были в масках.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

Один из участников шествия националистов на вопрос журналиста, что за марш проводится, с улыбкой на лице ответил, что 2 мая — «день освобождения Одессы от сепаратизма». Примерно о том же рассказала и иная участница националистического марша. А один из опрошенных журналистами издания мужчина, одессит Арсен Григорян, местный активист, исповедующий националистические убеждения, выразил «великое сожаление» в связи с тем, что на Куликово поле до сих пор приходят люди, чтоб почтить память погибших семь лет назад. По его мнению, это свидетельствует о том, что «сепаратизм в городе еще остается», так как те, кто приходят чтить память убитых 7 лет назад соотечественников, — «сепары».

В свою очередь, одна из опрошенных жительниц города, которую журналисты встретили на одной из центральных улиц, ответила: «Разве есть сепаратисты у нас тут? Это — наша родина, мы здесь родились, мы здесь выросли…». Другая женщина с удивлением отреагировала на фразу о «защите» города Одессы от «сепаратистов». «Освободим Одессу от сепаратистов? Ну даже смешно. Одесситы сами от себя должны освобождать свой город?».

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

Под роликом издания Klimenko Time люди оживленно комментировали состоявшийся марш. Многие обратили внимание на то, что в большинстве своем те участники марша, которых они видели на кадрах, являются, скорее всего, приезжими.

«Когда других побед нет, то и убийство беременной женщины за великую победу сойдет», — написал LexMalin.

«Мерзость какая. Горько, что этот шабаш происходит в моей стране», — добавила Елена З.

«Чем больше я вижу такое, тем меньше мне хочется жить в этой стране», — отметила Мария П.

«Похоже, половина Львовской области в Одессу переехала. Хуторяне диктуют одесситам свои правила», — написал Алексей Е.

«Недавно фашисты прошлись по Киеву, а теперь очередь дошла до Одессы. И это всё с подачи зелёной власти. Они с ними заодно», — добавил Сергей Т.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

«Это не моя Украина…» — пишет Мария Ч.

«Фашизм пришел на Украину не вчера. Много лет он вызревал под маской украинского национализма, выжидал удобного момента. Много лет копил силы, готовился, и вот, во время Майдана, нанес свой сокрушающий удар по больному и ослабленному украинскому государству…» — пишет Maikl Т.

«Я охреневаю, значит у Дома профсоюзов перекрыли забором проход для граждан, чтобы возложили цветы, а эти шагают себе черные, и хоть бы что… Свободный проход для чертей…» — подчеркнула Галина Л.

«Посмотрите на их лица, ощутите взгляд их глаз, — они же все одурманены ненавистью к вам — к одесситам!» — отметил Влад С.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

«В русскоязычной Одессе понадусерцы из селюковской Галичины», — пишет Валерий И.

«С молчаливого согласия большинства они пришли к власти, наслаждайтесь…» — отметил 727Aly.

«Визуально мне показалось, что тут нечисти гораздо больше, чем пару дней назад в Киеве? Получается, сюда столько переселилось уже или гастролеры?» — задается вопросом Liudmila K.

«Бедные одесситы! Сколько го*на развелось!» — добавил Даниил С.

«Вот они же прямо говорят, — это мы сделали, и это наша перемога… И чего ещё прокурорам надо?.. Где эти прокуроры?..» — спрашивает Пётр С.

«Это те, кто при первом же шухере побегут. Или с цветами «агрессора» будут встречать», — добавил он.

«Бог ты мой. Сколько мусора на Украине. Ну и куда деваться простому человеку?..» — задается вопросом Ивга И.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

«Видно невооруженным взглядом, что массовка приезжая», — добавил Андрей Т.

«Селюков навезли за 300 гривен», — отметила Yulia K.

«А одесситы все на Куликовом поле!» — подчеркнула Светлана К.

«ГОСПОДИ! ОДЕССА, что с тобой!» — отреагировала Натали П.

«Одесса, вы где? Сатана пришел к вам», — задался вопросом Сергей.

«Блин, ну кто поведётся на эти возгласы. ОДЕССА НЕ ТАКАЯ!» — подчеркнула Елена П.

«Прощай, весёлая, добрая Одесса», — добавила Ольга О.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

«Второй марш за неделю, не слишком ли много?» — спрашивает Александр Т.

«Как каяться будем перед дедами?» — задается вопросом Анатолий М.

«Звучит чужая речь на улицах Одессы», — отметил Сергей Т.

«Козлища бродят… Не добили их всех, к сожалению, наши деды. Вон отпрыски выживших повылазили…» — пишет Том Б.

«Фашизм возрождается. А Европа молчит», — добавил Video Foto.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021

«Сегодня киевская власть в очередной раз проиграла Одессу. Со всеми своими кордонами, решетками, карантинами и бесконечной лентой новостей о «марше патриотов». Цифры растут — 400 участников, но мало! Надо больше — и уже больше 700 («Думская», местное издание— О. П.) или даже 1000. Можно потратить на новости деньги, можно привезти в Одессу хоть 5 тысяч, но одесситами они от этого не станут. Акцент их палит при первых же звуках. А у нас, у тех кто болеет душой за свой южный город, все просто и понятно. Мы называем жизнь — жизнью, а смерть — смертью, душегубов — душегубами, пособников и врунов — пособниками и врунами. Нам не нужны центры противодействия дезинформации — вся дезинформация Украины противостоит нам. Особенно в день 2 мая. А мы живем, поминаем в этот день невинно убиенных, верим и надеемся. На Божий и людской суд, быстрый и предельно справедливый. Даже беспредельно справедливый. Дождемся. Правда, не при этих со всеми их кейсами и трендами. Сегодня киевская власть в очередной раз проиграла Одессу. Она, впрочем, всегда ее проигрывала», — резюмировал на своей странице в социальной сети Facebook одессит, бывший главный редактор «Одесского вестника» Михаил Дейч.

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