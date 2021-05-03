Вашингтон и Москва прорабатывают детали саммита между президентомДжо Байденом и президентом РоссииВладимиром Путиным, о чем недавно заявил высокопоставленный чиновник Кремля. Встреча, вероятно, состоится в третьей стране в июне, когда Байден посетит ЕС для встреч G7 и НАТО, пишет обозревательБонни Кристиан в статье, вышедшей 2 мая в The National Interest.

ИА REGNUM Сша Россия

Москва получила приглашение на саммит из Вашингтона в напряженный и противоречивый момент в отношениях двух стран. Байден выступил с предложением о встрече вскоре после того, как назвал Путина «убийцей», и незадолго до введения новых санкций против России в ответ на якобы связанную с Кремлем кибератаку, которая имела место в конце прошлого года. Тем не менее Байден заявил, что хочет поговорить с Путиным, чтобы нормализовать взаимодействие и избежать цикла эскалации и конфликтности с Россией. В Москве подчеркнули, что восприняли приглашение положительно, однако Кремль недавно отозвал своего посла в США, обвинив администрации Байдена и Трампа в сознательных попытках завести двустороннее взаимодействие в тупик.

Достаточно сказать, что каким будет тон и результат этого саммита, на данный момент непонятно. Однако за шесть недель или около того до встречи Байден может начать переориентацию американо-российских отношений. И в этом плане ему нужно изменить четыре аспекта своей стратегии.

Во-первых, дипломатические встречи на высшем уровне, такие как саммит лидеров стран, имеют символическое значение и иногда приводят к крупным прорывам. Но Байдену не следует переоценивать свою встречу на высшем уровне с Путиным — то есть совершать ошибку, которую его предшественник часто допускал в отношениях с антагонистическими странами — особенно с Северной Кореей. Он должен уделять основное внимание регулярному, продуктивному общению между правительствами двух стран, а также переговорам на рабочем уровне по спорным вопросам.

ИА REGNUM Владимир Путин

В этом плане одной из важнейших задач является возвращение обоих послов на свои места — российского в посольство России в Вашингтоне, американского — в посольство США в Москве. Еще одним важным направлением стало бы развитие мудрого шага Байдена, посчитавшего необходимым пойти на продление Договора СНВ.

Сделать это можно, по мнению автора, посредством восстановления договоров по открытому небу и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которых США вышли во время правления администрации Дональда Трампа. Обо соглашения о контроле над вооружениями представляют собой ту инфраструктуру деэскалации, которую должен — если это вообще возможно — построить Байден.

Во-вторых, Байден должен решительным образом сокращать риски случайного военного столкновения между США и Россией. В этом отношении не последнюю роль играет возвращение Договора по открытом небу, а также завершение продолжающегося вмешательства США в Сирии, где развернуты российские силы. На сегодняшний день американский контингент в арабской республике относительно невелик и не превышает одной тысячи человек.

ИА REGNUM Самолеты в небе

В его задачи входит борьба с остатками боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недопущение к нефтяным месторождениям России, Ирана и сирийского режима — каждый из которых противостоит боевикам-исламистам. Хотя силы США и России официально не воюют в Сирии, войска США уже имели стычки с российскими наемниками. Более того, близость по своей сути рискованна, и это ненужный риск.

Не менее важно держаться подальше от российских войск в Восточной Европе, особенно на Украине, где Россия в настоящее время сокращает свои войска. Однако даже если Москва вновь пойдет на наращивание своих сил, интересы безопасности США по-прежнему не смогут считать достаточными, чтобы оправдать возможность открытой войны с Россией.

Как объяснил Барри Позен из Массачусетского технологического института, жизненно важные интересы влияют на безопасность, суверенитет, территориальную целостность и положение Соединенных Штатов. Если при наихудшем развитии событий «в руках» России окажется вся Украина, это мало повлияет на безопасность Соединенных Штатов.

В-третьих, США должны полагаться на достойную защиту и моральный авторитет, в основе которого лежит пример, нежели попытки принуждения — особенно в плане излишнего использования санкций, которые зарекомендовали себя как малоэффективные средства изменения поведения тех стран, против которых они вводятся.

ИА REGNUM Джо Байден

Новые санкции Байдена в отношении Москвы были введены поверх сотни других запретительных мер, и российские власти по большей части игнорировали их. Такая же участь ожидает и новые меры в тех случаях, когда в Кремле видят, что на карту поставлены ключевые интересы России.

Так, например, санкции США, призванные остановить преследование критика Кремля Алексея Навального и его движения, почти наверняка потерпят неудачу, усугубив раздор между Вашингтоном и Москвой, но ничего не дадут «демократическим активистам» в России. Соединенные Штаты должны оставаться доброжелателем свободы и независимости для всех, а вот поборником этих ценностей только для себя самих.

Наконец, Байден должен сделать то, к чему он призывал, — добиться нормализации обстановки и деэскалации. Иными словами, главной целью стратегии Вашингтона в отношениях с Москвой всегда должен быть мир. Холодная война окончена, однако обе страны сохраняют самые большие ядерные арсеналы на планете. В худшем случае война может означать конец света в нынешнем его виде. Именно с учетом этой реальности Байден и должен прокладывать свой курс в отношениях с Россией как на грядущем саммите, так и по более широкой повестке дня.