Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой православных и католиков Восточных церквей, передает Vatican News (Ватикан). «Я передаю наилучшие пожелания нашим братьям и сестрам из Православных церквей, а также из Восточных и Латинских католических церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают торжество Пасхи, — сказал понтифик. — Воскресший Господь да наполнит их светом и миром и да утешит общины, живущие в особо трудных ситуациях. Желаю им светлой Пасхи!»

Иван Шилов ИА REGNUM Новости Ватикана

«Верность в малом, согласно Писанию, связана с верностью во многом». Таковы первые слова нового апостольского послания motu proprio папы Франциска о прозрачности, требуемой от руководителей всех уровней Святого престола. Согласно документу, все исполнители административных, судебных и контрольных функций в ватиканских структурах обязаны подписать специальную декларацию, заверяя, что в их отношении не выносились окончательные обвинительные приговоры, не ведутся уголовные процессы или расследования за коррупцию, мошенничество, терроризм, отмывание денег, злоупотребления в отношении несовершеннолетних и уклонение от уплаты налогов. Руководители также должны заявить, что у них нет денег или инвестиций в странах с высоким риском отмывания денег или финансирования терроризма, на оффшорных счетах или в компаниях, которые действуют вопреки социальной доктрине Церкви. Нововведения вносятся в Общий регламент Римской курии, касаясь руководителей уровней C, C1, C2 и C3 — от кардиналов, возглавляющих департаменты, до заместителей директоров с пятилетним контрактом. Все они должны будут подписать документ при вступлении в должность, а затем обновлять его каждые два года. Секретариат по экономике может проводить проверки достоверности подписанных заявлений, а Святой престол в случае ложных деклараций будет вправе уволить работника и потребовать возмещения ущерба. Кроме того, нововведение запрещает всем сотрудникам Римской курии, государства града Ватикан и связанных с ними органов принимать в силу занимаемой должности «подарки или другие льготы» стоимостью более 40 евро.

Кардиналам больше не будет привилегий, с сегодняшнего дня их судят в суде, как и всех остальных, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Понтифик отменяет еще одну привилегию «князей церкви». Суд первой инстанции Ватикана теперь будет заниматься уголовными делами в отношении кардиналов и епископов, которых ранее могли судить только их собратья. Следовательно, кардиналов и епископов, «привлеченных к суду за общеуголовные преступления (не связанные с нарушением церковных законов, регулируемых каноническим правом), будут судить на равных основаниях одним и тем же Ватиканским трибуналом в соответствии с тремя уровнями судебного решения». При этом потребность предварительного разрешении папы Римского на судебное разбирательство против кардиналов и епископов остается неизменной, как это бывает в странах, где требуется от парламентов дать согласие на преследование глав государств или министров.

Портрет папы Льва X с кардиналами Джулио де Медичи и Луиджи де Росси. 1518

L'Osservatore Romano (Ватикан) анализирует первые сто дней президента США Джо Байдена. Он, только что перешагнувший символический рубеж первых ста дней пребывания в Белом доме, надеется, как и все остальные, что ничто не нарушит его планы. Они в значительной степени направлены на смягчение разрушительных последствий пандемии коронавируса. Байден будет стремиться достичь внутренний консенсус. Фактически он намерен запустить новый масштабный план социального обеспечения, нацеленный, прежде всего, на семьи. Президент в своем выступлении перед Конгрессом подчеркнул центральную роль правительства. Как хорошо известно, большая часть электората США негативно оценивает государственную активность, даже когда она принимает формы, которые весьма желательны для европейцев. Инициативы Байдена не преминут вызвать отрицательную реакцию республиканцев. И президент, конечно, понимает, что ему нужно ускориться, потому что промежуточные выборы через два года могут нарушить баланс, сделав его жизнь сложной. Точно так же ему будет нелегко добиться одобрения реформы полиции или выиграть бесконечную битву против оружейного лобби.

Защитники христиан похвалили Байдена за признание Геноцида армян, информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Президент группы «В защиту христиан» (IDC) Туф Бааклини заявил, что «выражает свою глубочайшую благодарность и поздравления президенту Байдену в связи с тем, что он стал первым президентом в истории США, признавшим Геноцид армянских христиан». В свою очередь заместитель председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Тони Перкинс отметил, что «это послужит предзнаменованием» желания выступить против новых преступлений против человечности во всем мире. Память о Геноциде армян должна стимулировать усилия по борьбе с нынешними геноцидами, сказала вице-председатель USCIRF Анурима Бхаргава. «Это включает в себя переориентацию на зверства, совершенные против народа рохинджа, работу по привлечению китайского правительства к ответственности за геноцид и преступления против уйгуров и других тюркских мусульман в Синьцзяне», — заявила Бхаргава.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Байдена «посмотреться в зеркало», рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Эрдоган напомнил о возможных «разрушительных последствиях», которые решение Байдена может принести для двусторонних отношений между США и Турцией, и назвал его слова уступкой «радикальным армянам и кругам, враждебным Турции». По словам турецкого лидера, слова американского президента «о болезненных событиях, которые пережили армяне, являются необоснованными, несправедливыми и противоречащими истине» потому, что «никто, как наша нация, не пострадала за эти события», и «те, кто считает, что Турция похоронила эту боль и пошла дальше, неправы». Эрдоган подчеркивает в этом контексте, что турки «пострадали больше всех». Он вновь предложил создать совместную комиссию ученых, чтобы пролить свет на «болезненные события 1915 года» на основе документов, которые имеются в турецких архивах. «Мы спорим с фактами, с историей не так, как президент Байден», — добавил Эрдоган, добавив, что США нужно «сначала взглянуть в зеркало», поскольку «все знают историю индейцев».

Решение Байдена признать геноцид армян в Османской империи имело неизбежные последствия в Турции, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Оно объединило правящую и оппозиционные партии. По этой причине армянская община Турции держится в тени, опасаясь, что она может стать объектом народного гнева. Турецкие армяне предпочитают держаться в тени. Существует опасение, что 60 тысяч армян, все еще проживающих в стране, могут стать объектом мести, если этому вопросу будет уделено слишком много внимания. В условиях глубокой напряженности Католическая церковь в Турции пытается снизить напряженность. Как говорит армянский католический архиепископ Левон Зекиян, что бесполезно зацикливаться на слове «геноцид», потому что «мы должны положить конец политическому и инструментальному использованию этого слова».

Азиатский экуменический форум приветствует признание США факта геноцида армян, передает UCA News (Гонконг, Китай). Христианская конференция Азии (CCA), базирующаяся в Таиланде, заявила, что присоединяется к армянам во всем мире, прежде всего к армянской диаспоре, рассеянной по всей Азии, которые приветствовали признание Байденом геноцида. CCA заявила, что она солидарна со своими Церквами-членами, которые включают Церкви армянской диаспоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Иран, Гонконг, Таиланд, Япония, Австралия и Новая Зеландия), которые требовали признания Геноцида армян и возмещения ущерба. Руководство Христианской конференции Азии выразило надежду, что действия США помогут побудить международное сообщество и Турцию признать геноцид армян.

Движения в защиту жизни обеспокоены тем, что директором Агентства США по международному развитию (USAID) может стать Саманта Пауэр, сообщает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Тревогу вызывает то, что она может переориентировать USAID на оказание помощи в развивающихся странах группам, выступающим за аборты и в поддержку ЛГБТ. Кандидатура Пауэр ждет подтверждения Сенатом США. Ранее она занимала пост посла в ООН при администрации Барака Обамы. Католичка Пауэр была сопредседателем католической информационно-пропагандистской группы во время президентской кампании Байдена в 2020 году. Епископы и лидеры движений в защиту жизни, задались вопросом, какие интересы будут продвигать США в их странах под кураторством Пауэр. Они сравнили американскую внешнюю политику в поддержку абортов с культурным империализмом.

На фоне растущих призывов консервативных католиков отказать Байдену в причастии архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордильоне опубликовал письмо, в котором призвал общественных деятелей, поддерживающих аборты, запретить причащаться, информирует NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Интерес издания это вызвало с связи с тем, что одним из самых известных католиков в архиепископии Сан-Франциско является спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которую Кордильоне ранее критиковал по вопросу абортов. Архиепископ утверждает, что борьба с абортами остается «главным приоритетом» американских епископов. Что касается общественных деятелей, которые являются католиками и «пропагандируют аборты», он считает, что «мы имеем дело не с грехом, совершенным по причине человеческой слабости или морального упадка, это вопрос упорного, упорного и публичного неприятия католического учения». И констатирует: «Любой, кто активно занимается пропагандой абортов, разделяет часть вины за аборты, совершенные из-за их действий».

По мнению халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако Ирак нуждается в «светском», пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Иракские христиане смогут жить безопасно и безопасно только в том случае, если религия будет отделена от государства, предупредил глава Халдейской католической церкви. По его словам, христианская община продолжает страдать от дискриминации в стране, которая не признает христиан полноправными гражданами. «У нас все еще есть проблема с коррупцией и сектантством, — сказал он. — Нам нужен светский режим. Во многих западных общинах это защищает людей. Мы должны решительно сосредоточиться на этом».

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

После того, как Армин Лашет был утвержден кандидатом на пост канцлера от ХДС/ХСС, против него начались атаки, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Лашет является убежденным и практикующим католиком, открыто привержен своей вере. Теперь он, как кандидат на пост канцлера, оказался личным главным оппонентом немецких левых, которые хотят полного господства в Германии, вплоть до контроля мысли и языка. Их настораживает Лашет, который должен помешать «зеленой» Анналене Баербок, которую в настоящее время беспрецедентно поддерживают средства массовой информации, переехать в канцелярию в Берлине. Поэтому неудивительно, что левые и «зеленые» СМИ, которые хотят видеть главой правительства «кандидата иммиграции и абортов, гомосексуальной и гендерной идеологии», ополчились против Лашета. И это включает в себя преднамеренную дискредитацию окружения кандидата, особенно из той церковно-католической среды, которую предполагается замолчать, потому что она не присоединяется к католическим реформаторским кругам и не адаптируется к миру.

В ответ на вопрос L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) по поводу Алексея Навального архиепископ Московский Паоло Пецци привел заявление российского священника Алексея Уминского, которое затронуло его лично: «Для меня, как для священника, имя осужденного, его фамилия, статья Уголовного кодекса, по которой он был осужден, не имеют большого значения. Слова Христа, призывающие нас относиться к любому заключенному как к Самому Себе, имеют для меня огромную ценность». Протесты в России продолжаются, 21 апреля тысячи людей снова вышли на улицы с просьбой освободить Навального. Было задержано более 1800 человек, а 11 000 заключены в тюрьму с момента возвращения диссидента в Россию из Германии. Большинство задержаний на последних демонстрациях — 805 человек — произошло в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, где сообщалось о многочисленных случаях жестокости полиции. «Протесты сигнализируют о скрытом недомогании, вызванном развитием ситуации с Навальным. В этом случае, похоже, что протесты больше сосредоточены на условиях содержания в тюрьмах, чем на требованиях и ожиданиях населения», — сказал Пецци.