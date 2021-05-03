В дни праймериз «Единой России» одному из претендентов в кандидаты в депутаты Государственной думы врачу горбольницы №6 Ростова-на-Дону К.Безверхию исполнится ровно тридцать лет. Он член партии и пока не женат. Для чего охотится за депутатским мандатом он не сообщил, зато под биографией на общепартийном сайте разместил свой доменный адрес. Всего в один клик можно оказаться на странице электронной приемной мечтателя с предложением записаться на платный врачебный прием. Всего на 15 минут, но за 1500 рублей. В Ростове-на-Дону эта встреча избирателя (поскольку сайт для 18+) с врачом может состояться с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00 по улице Сарьяна, а по вторникам и четвергам с 17.00 до 18.00 — в Днепровском переулке. В Новошахтинске — по субботам с 14.00 в помещении на улице Харьковской. В Красном Сулине — по субботам с 11.00 в помещении на улице Фурманова. Что называется, ничего личного — просто бизнес. Для справки: горбольница №6 оказывает платные услуги по профилю медицинской специальности К. Безверхия, но за другие деньги, по прейскуранту. Всего за 252 рубля. Выезд на дом обойдется в два раза дороже, но в три раза дешевле, чем у будущего депутата.

Ян Миль. Карнавал в Риме. 1645

Другой претендент в кандидаты в федеральные депутаты И.Шаповалов, руководитель адвокатского «Европейского центра правового сотрудничества», много чего расписал в своем селфи прошлого. В том числе, что он старший лейтенант милиции с «выслугой лет в календарном исчислении 07 лет 11 месяцев 15 дней» и заодно сообщил о трех контактных телефонных номерах, свой E-mail и адреса четырех интернет-сайтов. Для чего? Что он готов, если избиратель захочет стать его клиентом, оказать как устную, так и письменную консультацию, а также подготовить апелляционную, кассационную жалобы, жалобу в ЕСПЧ, иски, претензии, пошаговую инструкцию по подаче документов, представительство в суде и пр. Примерные сроки оказания услуг: устная консультация — от 1 часа до 2−3 дней (с ночёвкой в офисе или нет — не сказано); исковые заявления — 5−7 дней; жалобы на судебные акты — 15−30 дней. Стоимость и описание услуг лучше уточнить на сайте: «Бесплатно не работаю, так как для полноценной работы с доверителем между нами должно быть заключено соглашение на оказание юридических услуг, и доверитель должен внести деньги на счет адвокатского образования денежную сумму в размере не менее одного рубля. По телефону не консультирую, потому что это халтура, и объясню почему. Невозможно полноценно проанализировать ситуацию без ознакомления с документами».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

В саратовский список на праймериз «Единой России» внесен то ли уже пенсионер, то ли еще военнослужащий А.Емелин, но точно — как беспартийный самовыдвиженец. Себя он по-прежнему числит подполковником, усмотрев несправедливость или противоречие в решении военного суда Норильского гарнизона, приказе командира войсковой части 40 919 и в ситуации с подчинением командиру войсковой части 13 991. Свою правовую позицию он отстаивает уже 20 лет и поэтому считает себя экспертом в области конституционного и гражданского права. Избирателям сообщил, что выполнил академическую диссертационную научно-исследовательскую работу на тему: «Выявление коррупционных связей среди должностных лиц в органах государственной власти РФ. Пути преодоления преград в вопросе реализации законных прав граждан РФ». И убеждает граждан со страниц партийного издания «Единой России»: «В настоящее время Россия является судебно-авторитарным государством с криминальным уклоном. Буду добиваться, чтобы в отношении государственных служащих применялся п.10 «ответственности государственных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей» ст.5 «Принципы государственной службы» ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» и ФЗ «О противодействие коррупции»: принцип неотвратимости наказания за нарушение прав и свобод человека и гражданина РФ».

В.Молостов, начальник службы административно-хозяйственного обеспечения администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области, будучи избранным от партии, будет добиваться (сохраняю его выражения, пунктуацию и пр. — А.М.) перехода армии на добровольный призыв либо полностью на контрактную основу, но с обязательной военной подготовкой граждан по месту жительства; поддержки и развития национальной промышленности со значительным участием государства в экономике по примеру скандинавских стран с возможностью выкупа государством контрольных пакетов акций стратегических для экономики и государства предприятий для возможности государственного регулирования цен на теплоэнергоресурсы; экономного использования и сохранения не восполняемых природных ресурсов для НАШИХ потомков!

Лист 40. Каждый извлекает какую-то выгоду (18.8 х 14)

«И да, кроме прочего я сторонник возврата возраста выхода на пенсию на прежний уровень, и масочного режима носящего рекомендательный порядок, без наложения при этом на здоровых граждан штрафных санкций, и всегда об этом открыто говорил, выступаю за смену флага нашего государства с целью всеобщего примирения нашего общества, где до сих пор одни ненавидят современный флаг, ассоциирующийся с власовской армией, а другие ненавидят советский, ассоциирующийся с кровавой братоубийственной бойней в Революцию, в последующую Гражданскую войну, а также долгим периодом низкого благосостояния граждан в предвоенное и послевоенное время, так что будет наверное трудно в это поверить, но видимо я единоросс нового формата, и считаю что люди труда, имеющие достаточный и достойный жизненный и профессиональный опыт именно с такими взглядами и нужны для преображения и успешного развития нашей Родины!».

Другой саратовский самовыдвиженец и пенсионер В.Соломонов, рассказывая о своих личных достижениях, поведал, что «08 октября 2014 года в Сергиевом Посаде провел традиционный Крестный ход по освобождению России от сатанинского зла (от коррупции)», 15 декабря 2014 года было инициировано обращение «Не допустим кровавой смуты на пространствах Святой Руси». С 2019 года в Московском областном суде участвует в разбирательстве уголовных дел, связанных с убийством главы Сергиева Посада и председателя совета депутатов Е.Душко. В целом же в Сергиевом Посаде совершено 47 заказных убийств. Какое это всё имеет отношение к саратовскому отделению партии «Единая Россия»? Видимо, никакого, поэтому далее автор говорит, что с 2020 года участвует в защите прав и законных интересов собственников помещений дома №9/19 по ул. им. Карла Маркса города Саратова от преступных посягательств. И наконец приводит еще один аргумент в пользу своих будущих депутатских качеств: «последнее покушение в отношении меня совершено 08 февраля 2021 года». Он руководитель программы защиты граждан России, руководитель антикоррупционного комитета союза православных братств.

Интересная ситуация сложилась в отношении члена партии «Единая Россия» Л.Зыкова, безработного из Республики Марий Эл. В заявлении на праймериз он записал, что не работает, но имеет оригинальную должность: самоподготовка к званию народного слуги. Отец-одиночка с двумя детьми. Последнее место работы — начальник строительства в строительной компании «Шели и сыновья». Заявление и другие документы в электронном виде, включая фотографию партбилета, Зыков направил 1 марта. 5 апреля, то-есть через месяц, региональный организационный комитет принял решение в отказе от регистрации кандидата, потому что тот не представил «в установленный срок справку с основного места работы». Фамилия Зыкова сохраняется в общефедеральном списке до сих пор, потому что решение об исключении из списка должен принять федеральный оргкомитет. Тому, видимо, не до того, чтобы выполнять свои функции, потому что все эти структуры действуют формально, а председателю Медведеву — не до того.

StockSnap Чиновник

Вряд ли найдутся формальные основания для исключения и списка для предварительного голосования по Республике Мордовия А.Войнова. Почему? Потому что сама процедура праймериз насквозь формальна, построена на основе принципа самовыдвижения, без учета мнения других членов партии (кроме руководящих товарищей), а дальше — как, типа, решат избиратели. На эту тему мы писали, рассказывая о пагубности для политического развития страны такого вида взаимодействия партии и граждан Российской Федерации, как партийный праймериз. Если бы на съезде партии кандидаты в депутаты от партии голосовались персонально и тайным образом, в истинности партийного авторитета не было бы сомнений. А уважаемым людям, например, советнику президента РФ В. Васильеву, повторюсь — уважаемому и в стране, и лично президентом РФ В. Путиным, не нужно было бы как второгоднику проходить эту странную процедуру праймериза. В Тверской области.

А.Войнов себя заявил сторонником партии и руководителем отдела ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС». ООО — это российско-японская компания, учрежденная K.K.Mirai Genomics и ООО «Генетические технологии», для реализации в России метода быстрой генетической диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Зарегистрирована в Республике Татарстан по ускоренной процедуре в 2020 году (юридический адрес — 420 500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис, Университетская улица, дом 7, помещение 68). При чем тут Саранск? Вряд ли граждане в Саранске и в самом мордовском региональном отделении партии примутся добывать дополнительную информацию о Войнове, чтобы довериться ему более основательно. А надо-бы, потому что претендент — отличный и опытный маркетолог и рекламщик. А в какой мере каждый из нас верит рекламе — дело личное и зависит от качества самой рекламы. Итак, единственное, что связывает Войнова с Саранском — место рождения. После окончания средней школы их пути, видимо, разошлись. В 1998 году он работал в L’OREAL Russia, затем — в представительстве французской компании THOMSON, а потом — директором по маркетингу в группе компаний РОЛЬФ. В 2007—2012 гг. возглавлял маркетинг российской компании «БАРЬЕР. Фильтры для очистки воды». В 2012 году переключился на отрасль здравоохранения. Был директором по маркетингу «ИНВИТРО», и очевидно, с согласия Малышевой и ее центра учредил «дочку» — франчайзинговое ООО «Клиники Елены Малышевой». Есть еще не одна структура, учрежденная им.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Воротила

Для чего нужен мандат депутата? Планирует «инициировать разработку мер по формированию системы вовлечения пациентов в лечебно-профилактический процесс, а также развития системы единых российских медицинских услуг, без разделения на частную и государственную медицину». О себе еще пишет, что является консультантом медицинских компаний МЕДСИ, МРТ-Эксперт, 2LAB и др., лектором по здравоохранению в Сколково, экспертом в организации здравоохранения и частно-государственных проектов в медицине. Последнее статусное новоприобретение — в 2021 году вошел в состав Совета предпринимателей при правительстве Москвы в отрасли здравоохранения. Но — под другим статусом: как директор Медицинской консалтинговой компании и член Ассоциации независимых директоров. Теперь — что это такое за «совет предпринимателей при правительстве Москвы»? Действительно, кто-то когда-то в мэрии решил, что советоваться с бизнесом — дело правильное и что в 2021 году надо бы образовать какой-то орган. И представители бизнеса смогут предложить свои кандидатуры в состав общественно-делового органа во время отбора, который пройдет на официальных страницах департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы в социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм». Заявки можно было отправить на электронный адрес ods@mos.ru до 31 января (примерно так же, как это делает со своим праймериз «Единая Россия»). Далее сформирован лист кандидатов, а непосредственно голосование состоялось в феврале на сайте «Московский предприниматель». Совет был создан. В форме «общественно-делового совета при Штабе по защите бизнеса». Почему проголосовали за Войнова? Ответ можно поискать, если проанализировать состав секции «Здравоохранение» этого совета. Там всего три человека:

Войнов, Галстян, генеральный директор Стоматологии ЭМИДЕНТ «ООО ЭМИ МЕД» в г. Зеленограде, Зинов, директор по развитию сети стоматологических клиник «ПрезиДент». Для сведения: в Москве 4442 частных клиники, в том числе — 1513 стоматологических. 896 медицинских центров и клиник. Их представителей спросили? Вряд ли, так как здесь решили также как в «Единой России»: спросим у посетителей сайта «Московский предприниматель», пусть выберут. Вот, так и выбрали Войнова, Галстяна, Зинова.

На день выхода статьи на сайте предварительного голосования партии зарегистрировалось 14 тысяч человек. Много. В 30 раз больше числа мест в депутатской палате. Хорошо, что желающих подставить плечо Путину в нашей стране — большинство населения. Но не всем эта ноша в качестве депутатов Госдумы по силам. Надо приглядеться ко всем, особенно к тем, для кого девиз «ничего личного, просто бизнес», основной мотив.