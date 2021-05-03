Совместное заявление глав трёх европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, согласно которому структуры заявили о праве на ответные меры после решения России об ответных санкциях, вызвало бурную реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили свои мысли 3 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Эти «господа» возомнили о себе невесть что. По их понятиям, Россия не имеет права отвечать, а обязана извиняться и каяться», — считает Boris S.

Многие пользователи уверены, что Европейский союз потерял нюх и переходит очевидные границы. Люди убеждены, что санкции в ответ на санкции, которые в свою очередь были введены в ответ на санкции, выглядят уже по крайней мере нелепо.

«Как же их всё-таки штырит даже от символического ответа России. От самого осознания, что им кто-то смеет отвечать. Ежу понятно, что ответные санкции России носят исключительно символический характер, никакого реального ущерба он не наносит, но сам факт ответки их бесит», — уверен Еуген К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

Ряд пользователей заметил, что страны Европы мучает просто сам факт того, что Россия посмела дать робкий ответ на агрессивные действия Евросоюза. Граждане считают, что руководству Российской Федерации нечего стыдиться и нужно дать европейцам понять, что больше по-хамски себя вести не надо.

«Как их корёжит, они как брошенная никчемная баба стараются гадостей наделать. И не получается, плевали мы все на них», — пишет Ирина В.

Некоторые комментаторы считают, что ЕС никогда не насытится каким-то конкретным образом объёмом санкций против России. Он как чёрная дыра, которой всегда будет мало, уверены люди.

«Это выглядит так — грабитель вас грабит, а вы посмели ему сопротивляться. После вашего отпора он теперь хочет грабить вас ещё сильнее!» — указал Геннадий Б.

Отдельные пользователи считают, что Евросоюз потерял берега из-за того, что Россия слишком мягко отвечала на прошлые вызовы. Теперь в Европе не понимают, что Москва больше не будет играть по европейским правилам.

«Потому что нефиг отвечать зеркальными мерами. Отвечать нужно так: на одного нашего по одному из каждой страны ЕС, а поляков и прибалтов по трое, их вообще не жалко», — написал Владимир П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

Нашлись и те, кто обратился к Европе с тем, чтобы её правители не удивлялись, что Россия наконец-то взяла уверенный голос и начала отвечать на хамское поведение Европейского союза.

«А ведь Россия вас когда-то жалела, а вы вон как расхорохорились от безнаказанности. Ну, теперь получайте по полной! Не нравится? Разбудили медведя — имейте дело с последствиями!» — обращается Валюша К.

Напомним, 1 мая журналистам было представлено совместное заявление глав трёх европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, согласно которому структуры заявили о праве на ответные меры после решения России об ответных санкциях.