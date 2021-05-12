Начало вывода войск НАТО во главе с США с территории Афганистана стало поводом для жаркого обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

»США — это мировой порядок. Теперь Российской Федерации придётся самой там бороться с наркотрафиком и оружием», — предполагает Вова К.

Многие пользователи считают, что вывод войск США из Афганистана ознаменует главное — у местных наркоторговцев развяжутся руки. Люди убеждены, что России стоит ждать потока наркотиков в небывалых масштабах.

«Талибы"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тут же начнут делать наркотики, как только США покинет свой пост. Очевидно же», — пишет Глеб Р.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

Некоторые комментаторы считают, что теперь с уходом американцев их место по наведению «порядка» займут разного рода запрещённые на территории России террористические организации.

«Я думаю, американцы уйдут, и на их место придут талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наркоторговля являлась одним из важных источников дохода для талибов* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме этого, террористическое движение «Талибан»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это прямая угроза их распространения на Северном Кавказе и в южных соседних с Россией странах», — считает Коля Н.

Defense.gov Афганистан

Часть людей оказалась убеждена, что уход НАТО из Афганистана вообще не скажется никаким образом на ситуации в России и на её границах. Люди убеждены, что у нашего руководство всё под полным контролем.

«Да ничем для нашей страны не опасно это. Наши там добиться ничего не смогли, так же и Штаты. Вот и уходят ни с чем», — поделился своим мнением Дмитрий Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

Ряд пользователей отметили, что Афганистан так и не поддался американцам. Несмотря даже на все те жертвы и миллиарды долларов, которые были брошены на усмирение местного населения.

«Наши бросили Афганистан, теперь америкосы бросают. Потому что не по зубам пришёлся Афганистан и тем, и другим. Дерзкие и беспощадные ребята там живут», — пишет Вася О.

Нашлись и те, кто отметил, что Советский Союз, в отличие от Соединённых Штатов, уходил из Афганистана, оставив за собой большое количество новых построенных школ, больниц и культурных учреждений.

Фотограф А. Соломонов. Блокпост на охране горной дороги. Афганистан. 15 мая 1988. РИА Новости

«Американцы за столько лет так ничего путного для этой страны не сделали. А вот старые афганцы до сих пор помнят, как к ним пришли русские, понастроили школ и больниц. Вспомнит ли кто-нибудь там что-нибудь доброе о США — большой вопрос. А вот то, что теперь наркота попрёт масштабно — даже гадать не нужно», — отметил Иван Е.

Напомним, 1 мая начался вывод войск НАТО во главе с США с территории Афганистана. Западные военные должны полностью покинуть страну к 11 сентября 2021 года.