Первомайская трагедия в городе Кудымкаре Пермского края активно обсуждается в соцсетях и на форумах. Из-за пожара в частном доме там погибли два ребёнка и шестеро взрослых. По факту причинения смерти по неосторожности СКР возбудил уголовное дело, а друзья погибших собирают деньги на похороны.

Perm.sledcom.ru На месте пожара. Кудымкар

Пожар на улице Пушкина возник рано утром 1 мая. Его площадь составила 120 кв. метров. Спасти не удалось никого из тех, кто был внутри. Телеграм-канал «112» опубликовал список погибших. Судя по нему, погибли мальчик 2016 года рождения, девочка 2011 года рождения, три женщины, двое мужчин и один неустановленный человек. Хозяйкой дома была 39-летняя Галина В., она же — мать погибших детей. Её сожитель отсутствовал в доме, так как работает вахтовым методом и был в отъезде. Ему оперативно сообщили о трагедии.

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По предварительным данным следствия, дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнём. Также не исключено, что пожар возник из-за неисправного электрооборудования. Точная причина станет известна по итогам пожарно-технической экспертизы.

Perm.sledcom.ru На месте пожара. Кудымкар

Семеро погибших в этом доме были из одной семьи. Восьмой оказалась 19-летняя Екатерина — девушка одного из жильцов. В 2020 году она окончила Коми-Пермяцкий агротехнический техникум, а затем поступила в Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж.

«Была активистом, старостой группы и руководителем команды КВН колледжа. Её было всего 19 лет…» — отмечают в агротехническом техникуме.

У Екатерины осталась мать. Но, как написал в соцсети её друг Михаил Вотинов, у неё нет денег на похороны. А сестре Эдуарда — её молодого человека — предстоит похоронить семерых. КВНщики и активисты Кудымкара решили помочь им и объявили сбор средств.

«Мы, КВНщики и активисты города, открываем сбор средств на похороны всех погибших», — написал Вотинов. И добавил, что после похорон общественности будут предоставлены чеки и документы обо всех затратах. А оставшиеся деньги отдадут родственникам погибших под роспись.

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Кроме этих активистов, средства собирают ещё несколько человек. Также необходимую помощь родным и близким погибших окажет краевое министерство социального развития, такое поручение ему дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Perm.sledcom.ru На месте пожара. Кудымкар

Сейчас следователи выясняют причины возникновения пожара и гибели людей. А на форумах и в соцсетях некоторые уже сделали выводы. Часть граждан винит во всём алкоголь. Возможно, что поводом для этих умозаключений стали сведения о том, что семья стояла на учёте как малоимущая. Впрочем, другие форумчане выступили в защиту семьи и отметили, что «малоимущая» не значит «неблагополучная».

Также люди недоумевают, как шестеро взрослых не смогли выбраться из горящего дома. «Что там такое произошло, что никто не смог выбраться. Все спали?» — написал Ярик Б.

«Ярик, надышались во сне продуктами горения и всё, вот и не проснулись», — ответил ему Константин Г.

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Также интернет-пользователи выражают соболезнования родственникам погибших. «Какое горе! Хоронить семерых родных. Представить невозможно», — написал на портале 59.ru анонимный пользователь. Сложно не согласиться. И не дай бог никому столкнуться с подобной трагедией!