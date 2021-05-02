Уважаемый читатель, события последних недель, разворачивающиеся вокруг братской, союзнической для Республики Армения Российской Федерации, не могут оставить равнодушным любого гражданина РА, не оболваненного вот уже не одно десятилетие длящимся воздействием тщательно продуманных технологий цветных революций, разработанных на берегах Туманного Альбиона и Потомака. Я не стану в очередной раз пересказывать их суть, особенности применения в мононациональной РА, имеющей более чем семимиллионную армянскую Диаспору, а постараюсь раскрыть процессы, происходящие в России в тесной увязке с тем, что имеет место быть в Армении.

Alexanyan Флаги Армении и России

Итак, 29 апреля т. г. на весьма серьезной аналитической программе «Большая игра» по ОРТ РФ один из ее ведущих, председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы VII созыва Федерального собрания РФ Вячеслав Алексеевич Никонов примерно так охарактеризовал российско-американские отношения на нынешнем этапе. «Президент США Байден разрывается между желанием безостановочные вводить санкции против России и вести с ней стратегический диалог. Зеленский разрывается между желанием развязать войну на Донбассе, одновременно вести диалог с Путиным в Ватикане (где ещё вести православным странам диалог, если не в Ватикане?). Стратегическая шизофрения. Как России вести себя в этих условиях?» — задался вопросом В. Никонов. Соведущий программы, известный американский политолог Дмитрий Саймс в связи с этим заявил: «За последние месяцы, особенно за последние недели, создалось такое впечатление, что возникла коалиция коллективного Запада против России. Причем это не риторика. Это и санкции, и высылки российских дипломатов. Это новые обвинения, это новые полеты разведывательных самолетов НАТО, появление разведывательных кораблей у российских (берегов) границ, до сих пор, — далее политолог задался вопросом. — … Видите ли вы, если хотите, какое-то новое наступление на Россию? Если это так, то не видите ли вы необходимость выработки какой-то новой политики? В ту или иную сторону, а может быть, одновременно … То есть в сторону немного большей жесткости, или, если хотите каких-то новых дипломатических инициатив?». Вопрос политологов был адресован пресс-секретарю президента Российской Федерации глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина Дмитрию Сергеевичу Пескову, который в ответ заявил: «К сожалению, действительно можно констатировать, что конфликтный потенциал, конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Весьма тревожно. Линия на сдерживание России (проводимая на протяжении десяти лет), которой придерживались не только США, но и то, что мы называем коллективный Запад, — эта линия трансформировалась сейчас в конфронтационное проявление». При этом вызывает глубокое удовлетворение на сей счет оценка, данная президентом России Владимиром Путиным: «Россия открыта и заинтересована в сотрудничестве, в добрых отношениях, кооперации по целому ряду тем со странами мира. Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления. Мы не будем сами заходить за красные линии, и никому не позволим переступить их (красные линии Россия сама будет определять. Красные линии — это национальные интересы России)». Заметим, что 29 апреля 2021 г. Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. За резолюцию проголосовали почти 570 депутатов. В документе также предлагается остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», отказаться от российских нефти и газа и аннулировать визы российских олигархов, близких к властям страны. Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку газопровода «Северный поток — 2». Голосование проходило на пленарной сессии парламента. За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против — 67, следует из результатов голосования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Резолюция, как следует из ее текста, принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию. Резолюция Европарламента не имеет обязывающей для ЕС силы. Трогательная чуткость европарламентариев к блогеру Навальному при цинично безразличном отношении к гибели более чем 5000 воинов в Карабахской войне от рук озверелых турко-азеров и сирийских наемников-террористов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 28 апреля т. г., в среду, заявил, что ЕС не имеет инструментов, которые позволили бы заморозить строительство СП-2 и отключить Россию от SWIFT. Он подчеркнул, что SWIFT является частной международной организацией, и у ЕС нет компетенций в этом вопросе. Дальше — больше. Было объявлено, что посольство США в России с 12 мая т. г. сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников дипмиссии на 75%. Об этом в пятницу, 30 апреля т. г. сообщила пресс-служба американского посольства.

Mil.gov.ua Жозеп Боррель

27 апреля т. г. стало известно, что правительство РФ в скором времени опубликует список «недружественных стран», согласно подписанному 23 апреля т. г. указу президента России.

Помимо этого, Москва прекращает практику безлимитных перевозок сотрудников Госдепа и других ведомств США в краткосрочные командировки для работы в американских диппредставительствах России. Отметим также, что Россия ввела санкции против глав Европарламента и прокуратуры Берлина. Для полноты картины укажем, что Москва ввела санкции против нескольких европейских чиновников и политиков в ответ на действия Европейского парламента. Об этом сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации.

В чёрный список попали восемь человек, в том числе председатель Европейского парламента ДавидМария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Также в списке значатся:

заместитель председателя евр. комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова ;

; глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт ;

; член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр ;

; председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш ;

; директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш ;

; глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

В сообщении МИД говорится, что им будет запрещен въезд на территорию России. Введение санкций против этих лиц стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2-го и 22 марта т. г.

После столь достаточно подробного описания консолидированных действий коллективного Запада против России, порой переходящих в откровенный шантаж с военным душком, и соответствующей реакции со стороны России, уважаемый читатель вполне естественно может задаться вопросом, а именно: Россия, будучи с 14 мая 2012 года соучредителем Организации Договора о коллективной безопасности (объединившего Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан), имела полное основание ожидать от коллег по ОДКБ адекватной реакции на конфронтационные действия будь то США, Евросоюза в целом, так и отдельных членов ЕС. Я не стану давать оценки действиям остальных (кроме Армении) членов ОДКБ, это тема отдельного анализа. Не стану в очередной раз приводить антироссийские, русофобские перлы, которыми в эти дни пестрят щедро подпитываемые фондом Сороса «Открытое общество — Армения» и другими стипендиатами спецслужб из-за бугра масс-медиа РА. Собственно, для нагнетания антироссийских и русофобских настроенный они и были созданы. Вызывает чувство повышенной тревоги наблюдающаяся в последние дни их беспрецедентная активность. Но и не об этом сейчас пойдет повествование. Так, с объявлением досрочных парламентских выборов в РА стартовал процесс консолидации определенного сегмента оппозиционных сил политического поля Армении. Примечательно, что о своей бесспорной победе уже заявили одна-две из этих сил. Более того, видимо, чтобы поддразнить Никола Воваевича, презрительно именуемого в народе Николом-предателем, отдельная оппозиционная структура игриво заявила, что, хотя как в игре с ромашкой «Любит — не любит», есть и многие избиратели, которые их не любят, однако это не в счёт, — главное, что соискатели на первенство в оппозиции сами любят избирателей. Гвоздем же вот-вот готовой стартовать избирательной кампании обещает быть организация многогранной, всесторонне взвешенной, целенаправленной работы по раскрытию образа николвоваевической антинациональной, антинародной гнилой сути. Заметим, что на протяжении последних 5 месяцев в РА приводились самые неопровержимые свидетельства предательской сущности пашиняновского режима, которые подкреплялись логически выверенными фактами, свидетельствующими о предательской продаже более 75% территории Арцахской Республики турко-азерам. Приводились свидетельства, с которыми без содрогания невозможно было знакомиться, как-то: гибель от рук турко-азеров и сирийских наемников-террористов более чем 5000 воинов во время Карабахской (сентября-ноября 2021 г.) войны, что, повторюсь, явилось (в немалых случаях) прямым следствием предательства пашиняновской гнили и назначенных им некомпетентных генералов. И этот процесс разоблачения предательства Пашиняна и КО интересов армянской нации продолжается в РА и по настоящее время. Как бы чудовищно ни звучало, но изо дня в день неоднократно повторяемые и пересказываемые ужасающие случаи предательства, обернувшиеся, повторюсь, гибелью тысяч и тысяч армянских воинов, искалеченными судьбами десятков и десятков тысяч граждан Армении и Арцахской Республики, со временем становятся для восприятия многими нашими гражданами своего рода наваждением, не вызывающим должной суровой, но справедливой реакции по возмездию с их стороны, не перерастают в практические действия по изоляции и аресту этого антинационального перевертыша. Ведь еще совсем недавно даже в самом кошмарном сне невозможно было представить, что главный военный преступник всей этой кровавой бойни и по сей день (правда, не без внушительной охраны) нет-нет да разъезжает по городам и весям РА, и эта мразь еще и хорохорится перед оболваненными соросовской пропагандой его обожателями.

Gov.am Никол Пашинян

Не стану долго расписывать подробности политических будней, в которых пребывает в наши дни РА, иначе, сам того не замечая, займу заранее уготованную нишу, отшлифованную изощренными технологиями цветных революций в Армении, то есть займу место своего рода молчаливого протестующего статиста. Ведь чем более мы будем углубляться в сегодняшние подробности, навязанные нам извне политические перипетии, тем более углубится дальнейшее отчуждение не менее 50% думающей части армянского общества от проявления активной протестной позиции. И результат этого налицо. По моим наблюдениям, весьма существенная часть населения РА всё более склоняется к эмиграции (видимо, заранее объявленная уверенность сегмента оппозиции о своей победе не дает им убедительных оснований присоединиться к борьбе по избавлению РА от сатаниста Никола и его погрязших в безбожных грехах подельников).

Но, уважаемый читатель, надеюсь, что еще не все потеряно. Так, 30 сентября т. г. на телеканале ArmNews было интервью с третьим президентом РА уважаемым Сержем Азатовичем Саргсяном, посвященное событиям, предшествующим государственному перевороту РА в апреле-мае 2018 года. Исчерпывающие ответы на многие весьма и весьма нелицеприятные вопросы, заданные честным интервьюером Мгером Мкртчяном (не журналистом, а профессиональным кинорежиссёром), адресованные Сержу Азатовичу, а самое главное, ответы на них, думается, дали вполне конкретные разъяснения на многие вопросы. Разъяснения, не зная которых, пожалуй, невозможно до конца объективно судить о событиях тех дней, уже не приходится говорить о последовавшей за госпереворотом катастрофой. Я не стану приводить подробностей на сей счёт. Об этом не единожды приходилось писать, а поэтому затрону всё ещё и для меня остающую загадкой тему, так и не получившей ответа: почему практически любая оппозиционная политическая сила или оппозиционное объединение, выступающие против политического подкидыша MI-6 и CIA, продолжают упорно избегать подробного анализа геополитических источников госпереворота в РА? Почему ими все ещё предметно не поддаются анализу те процессы, которые на протяжении последних (24 лет со дня учреждения в 1997 году фонда Сороса «Открытое общество — Армения» в РА) изо дня в день готовили госперевотот? Или же почему остается без ответа, а кто же стоял на самом деле за гибелью протестующих на митинге 1 марта 2008 года в г. Ереване? Как и кем были инициированы и стали возможны антиправительственные действия террористической организации «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), щедро финансируемой с берегов Потомака, которые буквально спустя считанные дни после того как начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России генералу армии Валерию Герасимову удалось задушить военную агрессию, развязанную (1−4 апреля 2016 года) турко-азерами в Нагорном Карабахе, сумели-таки организовать беспорядки в Ереване? До сих пор нет вразумительных ответов на эти вопросы, что, в свою очередь, означает известную осторожность, если не боязнь перед определенными силами коллективного Запада со стороны тех, кто обязан обо всём этом говорить в открытую. То ли боязнь попасть под санкции, лишиться въездных виз, то ли еще чего, однако и это тема отдельного анализа. Для меня вполне понятно, кто за всем этим стоял, об этом ваш покорный слуга, уважаемый читатель, неоднократно писал, что отнюдь не тиражировалось в армянских оппозиционных массмедиа. Причем моя уверенность относительно авторов госпереворота в РА была основана на анализе фактов конкретных действий спецслужб с берегов Туманного Альбиона в лице MI-6 и Потомака — CIA. В дальнейшем, как показали события последних месяцев, часть полномочий (с приходом к руководству MI-6 Ричарда Мура, который давнишний кирюха Эрдогана) со стороны MI-6 была передана султану Реджепу, тот куда ближе расположен к Армении, уже не говоря о том, что располагает в РА широкой агентурной сетью.

Kremlin.ru Серж Саргсян

Так вот, уважаемый читатель, и в наши дни не просматривается и намёка на то, что именно эти вопросы станут предметом тщательного рассмотрения и обсуждения в ходе предстоящей предвыборной кампании. А это весьма и весьма опасная тенденция. По сути, мы загоняем значительную часть наших думающих сограждан в процесс обсуждения тех вопросов, которые не дают ответа на главный из них — куда идет Армения, где главное направление поиска путей развития Республики Армения, армянской государственности, хотя бы на ближайшие пять лет? В чём роль каждого гражданина, патриота Армении в столь судьбоносное для армянской государственности время? Речь, конечно, не о расплодившейся в последние десятилетия аж целой армии последователей тоталитарных религиозных сект, в частности «Слово жизни», изо дня в день множащихся и наглеющих представителей ЛГБТ-сообщества и многочисленной антинациональной мишуры из числа соросовских стипендиатов, да и прямых агентов западных спецслужб и их турецких посмастерей. Нет, с ними всё понятно. Имеется в виду безмолвствующее население РА.

Не буду томить читателей дальнейшим разбором странностей современной политической жизни в РА, тем более на повестке дня главный вопрос — консолидация и всемерная поддержка (увы, скромными силами РА, бесспорно, с принятием всемерных усилий по консолидации десятимиллионного армянства) нашего надежного стратегического союзника, гаранта сохранения независимости двух армянских государств, безопасности армянского народа для противодействия подстрекательским усилиям коллективного Запада по дестабилизации России. Думается, что сегодня очень важно, чтобы наши русские, российские братья услышали из Армении слова беззаветной поддержки перед лицом всё более рельефно просматриваемой конфронтационной линии коллективного Запада против Российской Федерации.

Мне видится, что в основу дальнейшего упрочения безопасности РА должна быть положена тщательно проработанная система по вхождению Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии. Именно в этом и есть единственное условие сохранения независимости и суверенитета армянской государственности — единственного надежного гаранта существования Республики Армения. Не понимать этой политической данности — равносильно наличию самомнения, возомнившего себя этаким многогранно мыслящим геополитиком, цена которому на историческую перспективу, единственно возможное следствие, — трагедия армянской нации и Республики Армения и потеря армянской государственности. Повторюсь, опасность в подпитываемой безграмотной, неадекватной оценке сегодняшних реалий, в основе которой абсолютное непонимание тенденций формирования нового мирового порядка на современном судьбоносном этапе планеты Земля.

Вместо послесловия. Итак, уважаемый читатель, 24 апреля т. г. BBC опубликовало статью под заглавием «Президент Джо Байден признал геноцид армян 1915 года». В предисловии к статье читаем: «Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом (что не соответствует действительности, так как в 1981 году президент Рональд Рейган в своей прокламации, посвященной памяти жертв Холокоста, впервые назвал эти события «геноцидом армян»). Это заявление не повлечет правовых последствий, но может подпортить отношения администрации Байдена с Турцией». В своем заявлении президент США отметил: «Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и вновь обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний … Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад». В этой связи каждый армянин, несомненно, выразил слова благодарности в адрес руководства США. Вместе с тем, уважаемый читатель, меня не покидало от всего этого какое-то глубоко затаенное чувство обиды за происходящее, и вот почему. Так, 29−30 октября 2019 года Конгресс США признал геноцид армян. За принятие резолюции проголосовали 405 членов палаты представителей, против — 11. Были внесены санкции в отношении отдельных турецких должностных лиц, которые скорее были символическими шагами. Далее, 12 декабря 2019 г. Сенат США единогласно принял резолюцию 150 о признании геноцида армян 1915 года. Подчеркнем, что 17 декабря 2019 г. администрация президента США Дональда Трампа отклонила резолюцию Сената о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи, сообщало издание The Hill. Внутриполитическая конъюнктура в США возобладала, и поэтому пришлось бередить эту кровоточащую для десяти миллионов армян рану и вместо утверждения ранее принятой резолюции двух палат Конгресса США пускать весь этот процесс по новому кругу. Что это, если не кощунство и цинизм? Утверждать подобное я вправе. Напомним читателям, что 14 апреля 1995 года Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, заслушав доклад депутата ГД ФС РФ многоуважаемого Константина Федоровича Затулина, единогласно приняла Заявление «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1920 годах». Напомним читателям, что первым геноцид армян официально признал и осудил Уругвай 20 апреля 1965 г. Главная ассамблея сената Уругвая и палаты представителей приняла закон «О Дне памяти жертв геноцида армян». В числе стран, признавших геноцид армян, — Кипр, Греция, Канада, Италия, Ливан, Австралия, Бельгия, Франция, Аргентина, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Ватикан. Отметим также, что геноцид армян признан и осужден многими влиятельными международными организациями, как-то: Европейским парламентом, Советом Европы, Подкомиссией ООН по правам человека и др. Думается, что непредвзятый читатель поразмыслит над комплексом весьма и весьма неоднозначных вопросов, имеющих право на жизнь, после осмысления заявления о признании геноцида армян президентом США Джо Байденом, сделанного 24 апреля 2021 года. Однако и это тема отдельного анализа, рамки которого, уверен, далеко за возможным эмоциональным восприятием заявления.

Геноцид армян

P. S. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Сказать, что представился удобный случай для завершения статьи на оптимистичной ноте, — прослыть банальным циником. Но умолчать о том хорошем, что, к счастью, всё еще не перевелось в современной Армении, напрочь отрываемой от своих цивилизационных христианских корней, было бы также верхом несправедливости. Не буду томить читателей долгими историями о мучительных днях, в которых перебывают десятки тысяч наших сограждан, заразившихся COVID-19. Вкратце расскажу об одном рабочем дне самоотверженных медработников одной из клиник г. Еревана. Речь о гражданском подвиге медицинского персонала центра для лечения больных пациентов с коронавирусом при Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Иначе чем настоящим чудом не назовешь то, что буквально произошло в течение 1,5−2 месяцев минувшего года с одним из корпусов университетской больницы «Микаелян», когда был создан и оборудован больничный комплекс на 100 мест и 40 мест в отделении реанимации для лечения коронавируса. Каких колоссальных усилий стоило это ректору университета, доктору медицинских наук, профессору Армену Абгаровичу Мурадяну, международно признанному урологу — это тема достойна специального исследования. Так вот, вновь созданный медицинский центр для лечения больных коронавирусом отличает идеальная стерильность помещения. Но главное достижение — это медицинский персонал, который излучает необыкновенную доброжелательность, оптимизм и сострадание одновременно. Ровное, сердечное, заботливое отношение к больным, неназойливое лечение не могут оставить равнодушным даже конченного брюзгу, за чем, собственно, автору этих строк и приходилось наблюдать на протяжении последних десяти дней. Именно в больнице я осознал все благородство быть медиком по призванию, что называется, от Бога, когда с каждым из пациентов доктор выздоравливает и страдает от недомогания, если не сказать от удушья. При этом приходится преодолевать не только свою собственную боль, но и обнадеживать больных, с надеждой и тревогой старающихся не упустить ни одного жеста врача, медсестры или санитара. Такой коллектив единомышленников, которых объединила любовь к своим соотечественникам, выше всякой похвалы, а собирательным образом, своего рода венцом этих прекрасных спасающих жизни людей патриотов по достоинству является заведующий медицинским центом, доцент кафедры инфекционных болезней Ереванского государственного медицинского университета Виген Араевич Асоян. Не хотелось ограничиться дежурными словами благодарности в адрес этих благородных патриотов Родины. Убеждён, что со временем гражданский подвиг подавляющего большинства медицинских работников РА будет по достоинству увековечен и, несомненно, станет наглядным примером для подражания всех тех, кто посвятит свою жизнь здоровью наших граждан. Спасибо Вам, друзья, спасибо, родные, что за счёт Вашего здоровья одариваете здоровьем сотни и сотни тысяч наших соотечественников.