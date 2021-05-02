Заявление члена Национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и руководителя академических программ Центра исследований освободительного движения Владимира Бирчака о том, что последнего расстрелянного в Советском Союзе бандеровца реабилитировали на Украине, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 2 мая в социальной сети Facebook

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«А памятник не забыли поставить? Ещё причислить к лику святых его нужно», — издевается Татьяна В.

Многие пользователи посчитали такое решение украинских властей омерзительным и недостойным для страны, жители которой вместе со всем СССР разгромили немецко-фашистских захватчиков и их приспешников в лице бандеровцев.

«Почему только реабилитировали? Почему не эксгумировали, не реанимировали и не воскресили? Почему украинский институт национального беспамятства им. Геббельса не довел свою работу до конца?» — задаётся вопросом Сара Г.

Убитые бандеровцами поляки. Март 1943

Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на Украине больше напоминает оккупацию нацистами, нежели жизнь свободной и независимой страны. Граждане отметили, что на это указывает целый ряд факторов.

«Нечисть нелюдей оправдывает! В центре Киева нацисты маршируют! Украина что, снова оккупирована?!» — пишет Malik M.

Ряд пользователей убеждён, что власть в Киеве теперь в рука потомков тех самых расстрелянных бандеровцев. Поэтому такие реабилитации вообще возможны, другим бы людям такое даже в голову не пришло.

«Чего и следовало ожидать от потомков фашистов, которые убивали братьев-славян», — написал Павел Т.

«Главное и ключевое слово: «Расстреляли». Но, как видно, у КГБ СССР было много недоработок, и потомки бандеровской сволочи решили устроить реванш», — отметил Mihails F.

Часть граждан оказалась совершенно не удивлена подобным новостям со стороны Украины. Люди уже привыкли, что руководство страны планомерно внедряет в население нацистскую идеологию и оправдывает нацистских преступников.

Боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Эта страна себя опозорила уже давно. Её изобретательность в позоре уже даже не беспокоит!», — указала Наталия Б.

Нашлись и те, кто выразил надежду, что те, кто принимает подобные решения, в скором времени понесёт заслуженное наказание. Люди убеждены, что то, что делали бандеровцы с мирным населением, невозможно простить, оправдать или забыть.

«Надеюсь, заведут дело в итоге на хлам, который всё это инициирует, выстраивает, ведёт и поддерживает, а главное, контролирует», — поделилась своими надеждами Alena B.

Напомним, 30 апреля член Национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак заявил в Facebook о том, что последнего расстрелянного в Советском Союзе бандеровца реабилитировали на Украине.