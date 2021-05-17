Заявление главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян о том, что она будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 2 мая в социальной сети Facebook.

momo Facebook

«Может быть, теперь я наконец-то перестану тратить столько времени впустую и сделаю что-то полезное для себя!» — надеется Виктор В.

Многие пользователи заявили о своём полном безразличии к данному интернет-ресурсу. Люди убеждены, что граждане России ничего не потеряют, если лишатся доступа к этой социальной сети. Нашлись и те, кто оказался убеждён, что существуют альтернативы Facebook, которые не только не хуже, а в каких-то аспектах даже лучше.

«Facebook давно замечен в блокировании аккаунтов. Особенно тех, кто критикует власть в Киеве. И бесполезно обращаться за объяснениями — «А в ответ тишина»! Так что невелика потеря будет», — считает Jurij K.

Yuri Samoilov Facebook

«Пусть закрывают. Facebook стал неинтересен. В основном это сплетни, да и стал он больше похож на «Одноклассники». Люди выставляют фото себя и своих детей, как будто кому-то интересен чужой альбом», — поделилась своим мнением Ольга М.

Часть людей выразили своё несогласие с тем, что доступ к Facebook можно закрыть на территории России. Люди заявили, что они не желают лишаться доступа к альтернативной точке зрения и источнику «свободы».

«Ну, вот как так можно закрывать Фейсбук из-за того, что они кого-то заблокировали? Ведь пострадают третьи лица, которые не читают эту леди, и вообще. Эти лица уже пострадали в СССР, когда там глушили «Голос Свободы» (СМИ — иностранный агент). И вот опять начинается», — пишет Vadim M.

Ряд пользователей указали на то, что Facebook — американская интернет-платформа. Граждане считают, что возмущаться поведением её администрации является странным занятием.

«Интересная тётка. Сидит на чужом недружественном интернет-ресурсе и ещё права качает» — написал Jurijus P.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Маргарита Симоньян

Отдельные люди отметили, что с давлением со стороны социальных сетей столкнулся бывший президент США, и ему не удалось победить в этой информационной войне.

«Если Трамп оказался бессилен, когда снесли его страницу со всеми миллионами подписчиков, то Маргарите желаю преуспеть в битве с этой ветряной мельницей!» — обращается Lena M.

Нашлись и те, кто убеждён, что пора России перестать пользоваться зарубежными сервисами. Нужно сконцентрироваться на создании и развитии собственных платформ, чтобы быть полностью независимыми.

«Давно уже необходимо запретить вражеские социальные сети и хостинги в России. Пора уже давно сделать национальный интернет», — пишет Андрей П.

Напомним, 30 апреля главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish. 2 мая представитель социальной сети принёс извинения за неудобства, причиненные ограничением доступа к странице данного проекта. В настоящее время доступ восстановлен.