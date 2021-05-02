В Одессе на улице Колонтаевской сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за коммунистическую символику, изображенную на одежде, сообщил 2 мая в своем телеграм-канале журналист Юрий Ткачев. О задержании также сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Что там он такое надел, не сообщают, но дело по ст. 436−1 с наказанием до 5 лет тюрьмы ему уже шьют. С этим в Украине строго. Это вам не свастики рисовать и не эсэсовские марши проводить», — резюмировал главный редактор издания «Таймер».

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Столь оперативное задержание мужчины за демонстрацию коммунистической символики (по предварительной информации, на задержанном мужчине была красная футболка с изображением герба СССР) обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова, а также в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие обратили внимание на то, что «активист», принимавший участие в нацистском марше (28 апреля в Киеве) и вскинувший руку в нацистском приветствии, не был задержан полицейскими, а его поступок позже (и лишь после обращения граждан) квалифицировали всего лишь как «мелкое хулиганство».

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«Ну, а сегодня в Одессе «Марш свободы» был, с флагами, на которых изображён волчий крюк. Никого не задержали», — добавил Dmytro B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Украина прогнулась под нациков. Чего еще желать?!» — спрашивает Николай.

«Похоже, эта страна сломалась…» — добавил Red Fox.

«А за зигу к клону Виктора Павлика («активист», вскинувший 28 апреля в Киеве руку в нацистском приветствии, по мнению автора комментария, похож на украинского певца Виктора Павлика — М. Р.) вон пришли — мелкое хулиганство», — пишет Сергей.

«А что с тем прыщом, который зиговал в Киеве? Небось, медальку выдадут за патриотизм. Зазеркалье, блин», — добавила Анна.

«Они доиграются до того, что Европа с Россией возьмут, разделят и зачистят попросту территорию», — отметил Дон Кихот.

«Это и так будет очень скоро. Западную Украину Польша и Венгрия уже активно рвут. Осталось недолго», — ответил Дон Кихоту rtm.

«Когда уже это все закончится??? Сил уже нет», — пишет Nikita.

«Помнится, Вова (Владимир Зеленский — М. Р.) постил фото на могиле деда. Там символики лет на 15 строгого», — отметил Виктор Т.

«Для меня как для коренного одессита второе мая стало началом конца», — добавил Comandante.

«Уроды, зигующему — хулиганка, а тут 5», — отреагировала Helen.

«А когда-то была страна—победитель нацизма…» — пишет Alex Alex.

«После марша нацистов в Киеве новость выглядит как троллинг», — подметил Vladimir.

«Нужно было «вышиванку» напереть, шаровары натянуть и свастики взять побольше. И опппа — герой!» — с сарказмом добавила Ирина Н.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Зигу не кинул — значит преступник», — добавил Каш Нат.

«Нацикам закон не указ, им можно всё. К власти пришли политические импотенты и скоморохи», — отметил Nikolai Ts.

«Половина населения родилась при СССР, всех в тюрьму?!» — спросила Ксюха.

«Чем дальше, тем больше накапливается ненависти к этому недогосударству», — резюмировал P N.

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Напомним, 28 апреля в центре украинской столицы прошел марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из участников шествия вскинул руку в нацистском приветствии. Украинские власти отреагировали на шествие в Киеве лишь спустя двое суток после того, как марш состоялся, и только после того, как на него отреагировали Германия, Россия и Израиль.