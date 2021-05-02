Во Флориде (США) законодательное собрание одобрило законопроект, который запретит технологическим компаниям деплатформить (удалять из платформы, используемой для обмена информацией) политиков. Предлагается штрафовать компании, которые будут нарушать правила, сумма штрафа может составить $250 тыс. в день.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Удачи с этой идеей. Все платформы соцсетей находятся в частной собственности и используются по всему миру, и у Флориды нет никакой юрисдикции, чтобы даже попробовать её осуществить. Идиотизм», — считает @Jupe511.

Большинство выразилось против данного закона, сказав, что политики сами соглашались на правила пользования социальной сетью. Добавили, что компании принимают условия для поддержания законности и морали в сети, и право деплатформинга является неотъемлемым для этих целей.

Бурлюк Давид Давидович. Флорида. 1948

«Никто не принуждал вас вступать, а когда вы регистрировались, вы согласились с правилами», — отметил «@albiegf13.

»Компании — социальные сети должны иметь право, как и любые другие компании, принимать свои правила для сохранения нравственности на платформе», — считает @Liveworldstream.

«Я не понимаю. У этих сайтов есть правила, они что, хотят дать возможность политикам нести чушь, нарушать правила, чтобы их при этом не банили?» — спрашивает @TheGrumpasaurus.

Многие предложили принять закон, который будет предусматривать специальную ответственность политиков за то, что они говорят в социальных сетях, если эти же политики расцениваются как специальные субъекты в обсуждаемом законопроекте.

«А как насчет штрафов для политиков за злоупотребления в соцсетях?» — прокомментировал @ThamasDoak3.

Гравюра. Операция по извлечению камня глупости

«А давайте штрафовать политиков за ложь для начала?» — пишет Paul Anrdews.

Некоторые отметили, что данный законопроект прямо противоречит Первой поправке к Конституции США, в которой гарантируются права на свободу слова и прессы. Также писали о том, что Флорида переживает за политиков больше, чем за обычных людей, тем самым показывая, что закон не одинаковый для всех.

«Удалять политиков с платформы за нарушение условий пользования, на которые они согласились при регистрации, — это право компаний. Запрещать им осуществлять это право и заставлять оставлять на платформе — это против Первой поправки», — заметил @Teach_SUFC.

«А почему им наплевать, когда в соцсетях блокируют обычных людей? Они заботятся только о политиках. Не должен ли быть закон одинаковым для всех?» — пишет @doomgl.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Есть и те, кто поддержал данное решение и предложил принять и другие решения, например касающиеся проведения выборов.

«Абсолютно правильно. Будем надеяться, что примут меры против фальсификации результатов голосований и отменят голосование по почте, кроме как в особых случаях, как сделали в большинстве штатов», — прокомментировал @MikeH 001 .

Добавим, что законопроект должен быть подписан губернатором Роном Десантисом, соратником Дональда Трампа. Напомним, что самого Трампа заблокировали в Twitter, Facebook и YouTube после беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года.