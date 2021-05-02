Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «большой ошибкой» то, что, по его словам, «друзья и партнеры» официального Киева изначально «недостаточно жёстко» отреагировали на принятие в российское гражданство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс», — рассказал украинский дипломат в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), опубликованном 1 мая.

По мнению дипломата, процесс добровольного принятия в российское гражданство жителей республик Донбасса «притормозило бы» жесткое санкционное давление на Россию со стороны западных «друзей» и «партнеров» украинской власти.

«Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов», — уверен Кулеба.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Заявление главы внешнеполитического ведомства страны обсудили в социальных сетях Facebook и «В контакте» читатели издания «Шарий.net». Многие указали на, что есть немало граждан Украины, получивших паспорта Румынии, Венгрии и других государств, но о них почему-то глава министерства иностранных дел страны не упоминает и не требует введения ограничительных мер в отношении указанных государств.

«Да и против Румынии не вводили санкции, а ведь их получили большинство этнических румын, проживающих на территории Глыбокского района Черновицкой области», — указала Наталья Д.

«Чего-то я не припомню, чтобы против Венгрии вводили санкции, когда выяснилось, что они раздают свои паспорта на территории Украины!» — добавил Maxim C.

«А как насчет румынских, венгерских, польских паспортов? Тоже санкции против РФ вводить?» — задался вопросом Виктор Н.

«Виноваты все, продавшие Украину. Никто никого не заставляет принимать гражданство Республик. Потом — гражданство России. Воюем?» — спросил Василий Л.

«Кулёба, пенсии с 2014 года верни старикам. Хватит за счёт малоимущих жировать и куролесить», — призвала Светлана Ф.

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР Обезьяны

«Россия паспорта не раздаёт. Российские паспорта получают те, кто считает это нужным. В выдаче российских паспортов гражданам Украины, ЛНР, ДНР или гражданам Финляндии нет ничего противоправного. Смешные кулемы, когда беспомощны. Какое же чувство неполноценности, у министра виноваты все, кроме нас. И вправду команда клоунов», — подчеркнул Сергей Е.

«Интересно, а у Кулебы сколько паспортов?» — спросил Алексей Г.

«…Стали такими смелыми, уже на своих хозяев тявкают», — шутит Алексей В.

«Мне кажется, что они там на полном серьёзе верят в бога по имени «Санкция», так же как в то, что какие-то украинские банды в 2014—2015 гг. смогли остановить «вторжение диких орд» в Париж и Берлин. Удивительные люди», — отметила Olga Svaytoslavovna.

«С такой фамилией (Кулеба — М. Р.) только навоз месить на селе», — добавил Роберт К.

«Что ж ты, Кулеба, на Закарпатье не съездишь? Там паспортов чужих сотни тысяч. Или то другое?» — спросил Анатолий Т.

«Венгров с румынами не упрекнул?» — спросил Виктор И.

«Табаки чужими руками жар загребать привыкли — все триста тридцать лет были провокаторами разнообразных событий и предавали не раз и не два своих же братьев и покровителей да кусали дающую руку», — подытожила Людмила Б.

Yathin S Krishnappa Шакал

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Напомним, 5 марта 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в стране готовят законопроект, регулирующий вопросы, связанные с двойным гражданством жителей страны. Он также добавил, что является приверженцем закона о втором гражданстве. Глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Украина намерена разрешить своим гражданам иметь паспорта стран Евросоюза, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании. Исключением он назвал Россию, которая по его словам является «государством-агрессором».