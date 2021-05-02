Город Иваново в военные годы был центром хлопчатобумажной, льняной, оборонной, химической, машиностроительной и электротехнической отраслей промышленности.

Мочальский Д.К. Победа. Знамя над рейхстагом. 1945

В 1943 году ивановские текстильщики и швейники внесли основной вклад в переобмундирование Красной армии. Меланжисты произвели для фронта около 100 млн метров одежных и технических тканей. Это позволило обшить более 12 млн военнослужащих. Всего за годы войны ивановские текстильщицы изготовили более трех миллиардов метров готовых тканей, 2,7 миллиарда метров суровья.

Также Иваново стало центром эвакуации и эвакуационной медицины. Под госпитали были отданы гостиницы, школы, общежития вузов и техникумов, промышленные предприятия.

Кроме того, в Ивановскую область прибыло около 100 тысяч беженцев. Для них был создан эвакуационный пункт с общежитием, столовой и больницей. Сюда же были эвакуированы и деятели искусств. Так, в Доме творчества композиторов в военные годы трудились Максим Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников, Вано Мурадели, Рейнгольд Глиэр, Николай Мясковский.

Никиреев Станислав Михайлович. Двор фабрики «Трудовая коммуна» в Иваново. 1953

Предприятия

В сжатые сроки в Иваново прошло переоснащение оборудования предприятий текстильной и лёгкой промышленности, было освоено производство военного ассортимента тканей, велась разработка новых видов текстильной продукции и её внедрение в производство.

Ивановские предприятия становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования и неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

Труженики

Ударная работа ивановцев отмечена уже 10 августа 1941 года — в сообщении Советского Информбюро. Большинство ивановских рабочих выполняли нормы на 200−400%. 64 текстильщика и 81 машиностроитель награждены орденами и медалями Советского Союза, ещё 532 человека отмечены нагрудными знаками «Отличник соцсоревнования Наркомата текстильной промышленности», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» награждены 38 тысяч жителей города Иваново.

Ул. Энегельса река Уводь внизу жилой дом, за рекой фабрика Сосневская. Иваново. Ивановская область.1943-1945

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Иваново составил 3 млрд метров тканей; 2,7 млрд метров суровья; 62 300 вещей, отправленных в Красную армию; 12 млн рублей в Фонд обороны; 49,3 кг золота, платины и серебра.

2 июля 2020 года указом президента РоссииВладимира ПутинаИвановов числе 20 городов страны удостоено почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.