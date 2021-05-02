Заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что в последние несколько лет США подорвали всю свою консульскую работу на территории России, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«Пущай окстятся, и скатертью им дорожка до самых восвоясей. Свято место пусто не бывает. Уйдут одни бестолочи, с Западу, придут другие, те, что намного поумнее их, с Востоку. Всё вот так вот. Им профукать — это не сложно, намного им сложнее будет всё обратно наверстывать. Дураки разрушают и даже на своих ошибках не учатся, мудрые созидают, потому как ошибки им совершенно чужды, а из каждой ошибки они получают полезный опыт. Ибо раз за разом прилетающие грабли в лоб — это не их удел», — написал пользователь под псевдонимом Glober.

Многие пользователи оказались не испуганы свёртыванием консульской работы США в России. Люди убеждены, что нашей стране от Соединённых Штатов многого не надо и данные изменения не повлияют на жизнь российского народа

«Ничего страшного. Меньше туда наша неокрепшая молодежь шастать будет. Одна доездилась — год в американской тюрьме просидела. Теперь стала самой яростной патриоткой», — отметил Вадим И.

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Некоторые комментаторы упрекнули российские власти в том, что они долгое время питали надежды установить дружеские отношения с США, но их мечты разбились о суровую реальность. Более того, Вашингтон за время своей деятельности в России успел создать множество деструктивных ситуаций.

«Потому что не надо было заигрывать с американцами. Они в России развернули масштабную подрывную деятельность. Принимали и консультировали навальнят прямо в посольствах. Разъезжали по стране с методичками. А мы их всё партнёрами называем. И понятно, что они от такой вседозволенности совсем оборзели», — считает Олег М.

Часть людей убеждена, что России необходимо противопоставить что-то серьёзное Западу, потому что он решил вцепиться в российское горло мёртвой хваткой, что с его точки зрения выглядит вполне себе логично.

«Европа прагматично и правильно ведёт свою политику в отношении нашего государства, а наши чиновники и дипломаты все мигрируют за бугор, ослабляя этим нашу страну и делая её уязвимой. Баланс сил должен соответствовать ситуации, иначе хотелки и глупость чиновников могут навредить стране в целом. Поэтому России пора прекратить (позволять) Западу чувствовать себя здесь как дома», — поделился своим мнением Андрей К.

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Нашлись и те, кто призвал дать западным странам чёткое понимание того, что, как было раньше, и то, как себя вели с Россией до этого, продолжаться уже просто не может. Люди убеждены, что один мощный и жёсткий удар по американскому самолюбию отвадит Запад от попыток надавить на Российскую Федерацию.

«Мало даёте понимания. Пора уже и верхушки наказывать, чтобы корешки не тявкали. Зачем разговаривать с теми, кто такую чушь несёт в адрес России? Пора по эшелонам на пожизненные давать, а вы всё боитесь. МИД, надо ударить уже туда, откуда вся чушь на русских несётся», — обращается Сергей Я.

Напомним, 1 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском», что в последние несколько лет США подорвали всю свою консульскую работу на территории России.