Скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, начавший работать на территории России, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Кочергин Н. Капитал и Компания. 1920

«Формула новая, а цены будут расти по-старому», — считает Геннадий Б.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что правительство пытается тасовать разного рода схемы по формированию цены на топливо в России, но все они всё равно упираются в рост стоимости.

«Одни эксперименты! А что, почему старая формула не устраивала? Вроде цены росли, карман наполнялся! Неужели плохо кушали? На что не хватает? На самолёт или на яхту? А может, на космический корабль?» — задаётся вопросами Анна Б.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Некоторые комментаторы отметили, что законодатели охарактеризовали данные изменения как установление «справедливой цены» на бензин, но никто почему-то не учёл, что, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, т. е. воспользуется общим бюджетом страны.

«То есть они будут платить нашими налогами нефтяникам, чтобы они нам продавали бензин дешевле, но в итоге всё равно цена будет расти, но уже за счёт налогов мы не увидим резкого роста цены. Вопрос теперь в том, почему те, кто не покупает бензин, всё равно за него платят? И без разницы, из какого бюджета берутся деньги. Их можно было бы пустить на другие нужды», — пишет Андрей В.

Часть пользователей убеждена, что данные изменения не приведут ни к какому позитивному изменению на рынке топлива в России. Люди указали, что политика государства направлена исключительно на рост стоимости бензина в интересах производителя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омский нефтеперерабатывающий завод ПАО «Газпром нефть». Омск

«Не думаю, что новые меры смогут сдержать рост цен на бензин. Скорее они поимеют ещё больше, и цены на топливо всё равно вырастут. У нас в России цены идут только вверх, но никогда не вниз. Очередная чепуха и лапша», — написал Василий С.

Ряд пользователей отметил, что у руководства Российской Федерации нет никакого оправдания, которым можно было бы убедить население в том, что цена на бензин формируется справедливо, исходя из интересов народа нашей страны.

«Да когда же они нажрутся?! Нефть качаем, заводы по переработке бензина есть, но цена на бензин скоро дойдет до стран, у которых нефти своей вообще нет», — предположил Лёха Т.

Отдельные пользователи указали на то, что такая «справедливая» цена формируется за счёт устаревших технологий по переработке топлива, что заставляет компании повышать стоимость бензина для конечного покупателя.

«Нефть мы качаем, а вот мощности НПЗ на уровне 70-х годов, когда количество бензина намного превышало количество автомобилей. Новых-то заводов нет! НПЗ построить — это не мост сляпать, технологии нужны, а технологии все на Западе под санкциями», — указал Сергей И.

Нашлись и те, кто уверен, что цены ползут вверх, потому что капиталист никогда не будет сыт. Он всегда будет прощупывать возможность откусить дополнительный кусок пирога. Поэтому, убеждены граждане, необходимо передать всё, что связано с топливом в России, в руки государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Не надо было отдавать в частные руки прибыльный бизнес. Если бы было государственное, тогда и государства контролировали бы всю сферу промышленности. Надо создавать государственные предприятия, а не раздавать их олигархам, а потом говорить, что власть не может влиять на цены», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Напомним, 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо. Данный законопроект был согласован в Минфине и Минэнерго, но его официальное утверждение планируется осуществить позже.