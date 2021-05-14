В социальных сетях появилось видео, снятое в Новосибирске сегодня, 1 мая, из-за которого горожане вновь начали критиковать городскую власть за плохую уборку улиц. Подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» заснял пылевой вихрь.

Сойфертис Леонид Владимирович. Уборка лестницы. 1942

«Будни Пылесибирска: на улице Лежена подписчик запечатлел настоящий смерч», — говорится в описании к видео.

«Даже погода, ветер помогает убирать грязь с улиц», — прокомментировал Пётр Л.

«Это новые технологии по уборке улиц от пыли», — считает Максим Ч.

«Вот так же и бюджет засасывается в трубу», — отметил Дмитрий Ш.

«В Новосибирске на каждой улице такой смерч. Везде грязища», — подчеркнула Наталья К.

«Просто ещё шампунем не мыли», — написал Сергей К.

Скриншот со страницы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Видимо, Сергей К. таким образом отреагировал на недавнее заявление мэрии города о том, что в Новосибирске тестируют шампунь для мытья дорог.

«Мы продолжаем тестировать различные реактивы для уборки городских дорог, — отмечал ранее начальник городского управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк. — Сейчас нам бесплатно дали на испытание небольшое количество шампуня для помывки дорог. Если результат нас устроит, будем планировать закупать его на следующий год».

Напомним, что ранее новосибирцы пожаловались на то, что город превратился в катастрофу. Кроме того, Новосибирск занял первое место в топ-10 самых грязных городов, представленном блогером Ильёй Варламовым.

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