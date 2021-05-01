Застройка Форосского парка будет остановлена — но только до осени, об этом накануне, 30 апреля, объявил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Rk.gov.ru Стройка в Форосском парке

«Стройка останавливается до осени. С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты. Также до 1 июня застройщик огораживает каждый из объектов капитального строительства, остальные заборы подлежат демонтажу. Кроме того — благоустраивает территорию парка», — написал Аксёнов, уточнив, что к лету территория парка должна быть приведена в полный порядок, сам парк будет открыт для посещения.

Новость подхватили региональные и федеральные СМИ под громкими заголовками — «Аксёнов остановил стройку Форосского парка». Однако жители не считают эти меры достаточными и требуют полного закрытия парка для строителей.

«До осени — это до выборов», — комментируют пользователи на странице Аксёнова Facebook.

«В какой полный порядок? Вы видели, что там перерыто полпарка, вся растительность в пылищи, в бетоне, дороги разбиты. А они тупо продолжают строить… Никто и не прекращал и не собирается. Эти запреты все — это для людей, чтобы заткнулись уже, наконец», — возмущена Светлана Ф.

«Это только видимость соблюдения законов, текст лукавый, бесстыжий и очень топорно слеплен, так торопились, что впопыхах проболтались: пауза до осени, пригасить народное возмущение до выборов. Застройщику, по сути, дают время на устранение наиболее наглых косяков с документами. А как получит новые документы, так может продолжать уничтожать парк и обязательно это сделает — вот что следует из этого текста…» — считает Gino Münnich.

Rk.gov.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов с представителями общественности в Форосском парке

«Собака лает, караван идет… к выборам!» — написал Александр Л.

«Одного не пойму, что мало мест под такую стройку, даже на том же ЮБК? Почему именно в парке?» — пишет уже в Instagram fcdk_sergei.

«Боюсь, лагерь — это прикрытие… В 70-х годах мы строили эту красоту, ливанские кедры возили уже взрослыми деревьями на МАЗ-504 с комом земли из средней Азии, сотни солдат-озеленителей трудились над этими сказочными аллеями, БАМ-4437 перевезла тысячи кубов грунта, стройматериалов… Как горько нам и стыдно за то, что делаете вы, наши наследники!!!» — написал пользователь galla. zh

«Неужели после всех выявленных нарушений вы (в лице подчинённых) снова выдадите разрешение на убийство парка???» — возмущён iv.a.chebot.

«Мы живём в другом городе Крыма, но не перестает удивлять и возмущать происходящее! Вы изначально разрешаете строительство, потом прокуратура, по поводу строительства и вырубки драгоценностей нашей природы… ведь мы же все понимаем и ценим годами сохранённые живописные места нашего края», — написала svetlana.chigidina.

«Еще немного и Крым превратится в каменные джунгли», — написал gekasevas.

Между тем 1 мая 2021 года десятки жителей вышли на очередную акцию протеста в связи с застройкой Форосского парка в Крыму.

«Молодцы люди! Нужно пробивать эту стену из оголтелых! Ничего не знают и не хотят знать, только прибыль…» — поддерживают протестующих пользователи в комментариях.

«Хорошо, что есть неравнодушные люди, которым дорог парк и земля, на которой они живут! Надеюсь, прибавится таких».