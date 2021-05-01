30 апреля все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» подали компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свиньи

Данную новость в социальной сети Facebook читатели обсудили под соответствующей записью пресс-службы компании «Нафтогаз», а также на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что не понимают, за что уволившиеся чиновники получали немаленькие зарплаты, премии и будут ли они нести ответственность за убытки, которые понесла компания по итогам 2020 года (19 млрд гривен). Также были те, кто не понимает, зачем вообще нужен этот «наблюдательный совет», если в государстве есть правоохранительные органы. Были и те, кто посоветовал чиновникам вместе с заявлением об увольнении вернуть обратно еще и полученные ранее премии. Некоторые выразили надежду на снижение компанией цены на газ.

«Толку с них, сидят дармоеды, ничего не делают, а зарплата по 30 000 долларов в месяц, гнать поганой метлой. Кстати, их содержание включено в цену на газ», — пишет Викентий В.

«Ха-ха. Какая «печальная новость». Надзиратели, поищите другую «страну дураков», которая будет платить вам по 3 млн в год за протирания штанов», — добавил Denis P.

«Та вас там всех надо разогнать. Пока газ по 3 грн не будет для населения», — выразил свое мнение Андрей С.

«Есть единственный вопрос, но он главный. Зачем прокладка-«Нафтогаз» Украине? Он должен быть ликвидирован навсегда. А что касается аморальности членов наглядовой рады (наблюдательного совета. — О. П.), позволяющих себе получать миллионы за счёт нищего населения страны, то это просто дно. Позорище! Собирайте свои шмотки, убирайтесь отсюда и нигде, никогда, никому не рассказывайте о своей позорной деятельности в нищей Украине», — призвала Тамара Ш.

AMY. Wikimedia Commons Здание, в котором находится офис «Нафтогаза»

«А может, все премии, которые вы получили, отдадите? Ну так, чтобы совсем громко хлопнуть дверью», — иронизирует Виталий К.

«Прекрасная возможность всем прославленным топ-менеджерам продемонстрировать свою настоящую «рыночную стоимость» — поискать себе работу (и подтвердить свои «честные» зарплаты) на рынке», — подчеркнул Andriy N.

«То есть наблюдательный совет умыл руки — и всё? А за что мы ему тогда платили?» — задается вопросом Сергей Г.

«А посадят их за вред, который они нанесли народу с тарифами, или опять щуку кинут в речку, другое хлебное место дадут?..» — спросила Nina K.

«Раньше не было никаких наблюдательных советов и цена на газ была копеечной», — отметила Наталья К.

«Тарифы должны снизиться в три раза!!!» — считает Tatyana Tatyana.

«Сначала пусть ответят за разграбление народа — и [затем] полная конфискация награбленного», — добавила Раиса К.

«Как же «Нафтогаз» будет работать без них, а население теперь без газа останется. Вот беда-то какая!» — иронизирует Татьяна В.

«Если иметь такую ненасытную прокладку («Нафтогаз». — О. П.), которая наживается на народной собственности, то вперед, пока ветер попутный», — добавил Коля К.

«Корпоративное управление в Украине показало 100-процентную неэффективность и «положило» все госпредприятия», — пишет Татьяна Ч.

«Наблюдательные советы не нужны, это энцефалитные клещи на теле народа Украины, зачем тогда генеральная прокуратура и целый ряд правоохранительных органов, которым разрешено яйца коррупционеров зажимать в тиски и выводить их на чистую воду!» — задается вопросом Игорь Б.

«Я просто не пойму, нам радоваться или грустить от этой новости, вы хоть намекните», — добавил Горик Е.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Ничего, там уже летит госсекретарь США и назначит других своих (блюдунов) нам на шею. Так что не расслабляйтесь», — призвал Леонид М.

«Свиную кормушку закрыли. Не забыли бы теперь еще зарплаты пересчитать в адекватном эквиваленте», — добавила Елена Б.

«Хорошо наблюли… Для себя миллиарды, для страны убытки, а для народа повышение тарифов!!!» — написал Yurii I.

«Передел собственности. Для народа ничего не изменится, как повышали, так и дальше будут повышать цену на газ…» — отметил Николай Э.

«Рокировочка, чтоб потом всё можно было свалить на попередников (предшественников. — О. П.). Но отвечать никто ни за что не будет», — добавил Александр Б.

«Запустят новую партию грабителей», — считает Татьяна К.

«Выходил с утра на балкон, страшно было, ушёл в отставку набсовет «Нафтогаза» накануне, боялся, что солнце не взойдёт. А нет, всё на месте, пережила планета кое-как эту драму», — иронизирует депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале.

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Напомним, ранее в компании «Нафтогаз» сменился руководитель. Им стал Юрий Витренко.