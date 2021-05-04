Нацистский марш, который состоялся в центре украинской столицы 28 апреля, был официально осуждён властями Украины. Соответствующее заявление 30 апреля опубликовала пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

По поводу прошедшего в Киеве марша, приуроченного к годовщине формирования дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в офисе Зеленского заявили о «категорическом осуждении любых проявлений пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического». Также в заявлении осуждаются «попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне».

«Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей», — говорится в заявлении.

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Позицию пресс-службы украинского лидера, выраженную спустя двое суток после состоявшегося в центре Киева марша, оценили под комментарием офиса президента Украины в социальной сети Facebook. Среди комментирующих были те, кто потребовал также, чтобы администрация украинского президента осудила «коммунистический режим». Также были и те, кто утверждает, что украинские националисты якобы были «прикормлены Кремлем» и «делают картинку» для российских средств массовой информации. Были и те, кто пытался поведать свою «историю» образования нацистской дивизии и порекомендовал при этом офису украинского президента лучше заняться тарифами и зарплатами, нежели лезть в «историю». Также новость на странице в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что у Зеленского отреагировали на происходящее в стране лишь после реакции Германии и Израиля.

I kynitsky Мемориал членам дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Червоное Львовской области. Украина

«Как я понимаю, необходимость такого сообщения вызвана большим интересом к этому событию со стороны наших западных партнеров?» — задался вопросом Владислав Х.

«Напишу… отдельным комментарием. Плохо, что запоздалая реакция. Лучше вообще не допускать было этого. Но лучше поздно, чем никогда. Дальше небольшой экскурс. Все СС организации как и СД осуждены международным военным трибуналом. Отмазать тут не получится никак. В список СС и входит «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Международный трибунал — это не театр. Там выносились приговоры и осуждения по особо тяжёлым военным преступлениям. И неспроста туда списали целый пантеон сс-овских дивизий. И напомню. В единственной битве под Бродами дивизия была разбита Красной армией», — написал Геннадий Витальевич.

«Придворный шут Коломойского проснулся. После того, как посольства по маршу дивизии сс высказались. Самостоятельный, сильный и принципиальный лидер», — не без иронии добавил Сергей З.

«Пока из посольств не начали втыки присылать, то молчал. А тут разродился! Холуй!!!» — добавил Николай К.

«Дебилы не видели конченых рогулей под носом. Пока иностранные посольства не высказались», — добавил Виталий К.

«Позор власти, которая знала о шабаше и делала вид, что не замечает сборища. Наверно, землю дерибанили, а нам зрелище в виде нацистов подкинули», — пишет Ирина Р.

«Это одной рукой… А другой… благодарность Авакову за отличную охрану массового мероприятия!» — иронизирует Роман К.

«Скорей всего, никого даже не вызовут пожурить, а то придут с файерами и красками, страшно, наверное. Зато на 9 Мая полиция задержит нарушителей, будет кошмарить за ленточки и флаги», — пишет Анатоль К.

«За туристическую шапку со звездой — срок, а зигуны всего лишь вызывают обеспокоенность, убогое… недогосударство», — добавил Вадим Л.

«Надо было не признавать, а сразу запретить и не позориться перед всем миром», — написала Лариса С.

«Бедный наш президент, сел не в те сани! Теперь лишний раз боится чихнуть!» — иронизирует Алла Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Не прошло и полгода. Такое ощущение, что Германия, которой принадлежали эти войска (имеется в виду гитлеровская Германия и войска СС. — М. Р.), сразу, высказав опровержение своей причастности, блицкригом опередила Второй Украинский [фронт] и взяла Рейхстаг вместо нас. Вам так не кажется? Ну какого опять манипулируют на чувствах людей? Кто им дал право?..» — задалась вопросом Людмила К.

«В норм[альной] стране они бы даже не подали заявку на свое шествие! А полиция мгновенно бы отреагировала!..» — добавила Наталия Б.

«ОП признал? И что? Слава Богу, мой отец, дошедший до Варшавы в ВОВ (Великую Отечественную войну. — М. Р.), не видел этого позора. Вдумайтесь — СС!!!» — отметил Виталий З.

«А что, власть проснулась???» — спросил Александр М.

«Ни хрена офис не осудил. Переименования улиц и проспектов произошли, и суды не помогли вернуть прежние названия. Всё, что не запрещено, — разрешено. Запрета на фашизм у нас нет, так что пусть зелёные не рассказывают сказки о том, как они осудили. Осуждаете — запретите!..» — пишет Елена О.

«Надо же, это после того, как весь мир в шоке! И кого за это арестовали и посадили?» — задала вопрос Любовь М.

«После пинка хозяев. Прозрели», — добавил Владимир Х.

«Владимир Александрович, а осуждать марш в честь СС можно до того, как соответствующее заявление делают иностранные посольства? Или вы без их одобрения уже даже в туалет сходить не способны?» — задался вопросом журналист Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

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Напомним, 30 апреля министерство иностранных дел Украины также опубликовало комментарий, осуждающий любое прославление войск Ваффен-СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ).