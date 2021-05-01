



Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В последнее время Константинопольский патриархат, похоже, сбавил свои обороты в отношении Украины. Это случилось вслед за тем, как в ноябре прошлого года Дональд Трамп проиграл на президентских выборах в США. С января 2019 года, когда константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), по октябрь 2020 года Фанар вел кампании по признанию данной новосозданной структуры. На сторону Константинопольского патриархата по этому вопросу последовательно вступали Элладская православная церковь (12.10.2019), Александрийский патриархат (08.11.2019) и Кипрская православная церковь (24.10.2020). А после всё забуксовало, и главным сюжетом сегодня остается запланированный на август 2021 года визит патриарха Варфоломея на Украину.

Судя по всему, дело в том, что администрация президента США Джо Байдена не собирается поддерживать прежний курс Вашингтона, о котором глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в январе 2021 года выражался так: «Я думаю, что ящик Пандоры, который Варфоломей открыл, уже привел к расколу в Кипрской православной церкви, привел к брожениям в других православных церквях. Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами, — а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом свободы религии и вероисповедания, — это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действиям этого человека я просто не вижу». Действительно, во времена Трампа и госсекретаря США Майка Помпео американская дипломатия непривычно активно интересовалась проблемами украинского православия, поддерживая Фанар. В ноябре 2020 года Помпео совершил прощальный визит в Стамбул, который вызвал удивление у Анкары. Ведь уходящий госсекретарь демонстративно отказался встречаться с турецкими коллегами, сосредоточившись на общении с Варфоломеем, титуловал его «вселенским патриархом», что, по мнению турецких политиков, незаконно, поскольку Константинопольский патриархат — это «греческая Церковь, находящаяся в ведении губернатора округа Фатих».

Ec-patr.org Глава Госдепа провел встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем. 2020г

А что Байден? Он знаком с Варфоломеем с 2009 года. В 2011 году, будучи вице-президентом, навестил патриарха в Стамбуле. С семьей Байдена поддерживает тесные отношения влиятельный протоиерей Греческой православной архиепископии Америки в юрисдикции Константинопольского патриархата отец Александр Карлуцос. Практически сразу после голосования в ноябре 2020 года письмо демократу с поздравлениями направил Варфоломей, спустя какое-то время получивший ответное послание с благодарностью и рукописной припиской нового президента. Но с тех пор Вашингтон не проявлял особого интереса к константинопольскому патриарху и тем более к религиозной ситуации на Украине. Вероятно, католик Байден не заинтересован в том, чтобы вмешиваться в православный раскол, чем занималась администрация Трампа, равно как использовать этот фактор в американо-российских отношениях в контексте украинского вопроса. Но это не означает, что Вашингтон на Фанаре поставил крест, переводя его в режим заморозки. Константинопольский патриархат может быть интересен США как один из рычагов влияния на администрацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с точки зрения разыгрывания карты христианских меньшинств. В том числе эксплуатации примеров преследования христиан в Османской империи, что будет подрывать политику исторической памяти Эрдогана.

Tccb.gov.tr Встреча Вселенского Патриарха Варфоломея с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Байден 24 апреля уже сделал первый шаг, когда опубликовал заявление о Геноциде армян в Османской империи в 1915 году. Международный греческий портал Greek Reporter обратил в этой связи внимание на то, что президент США использовал старое название нынешнего Стамбула — Константинополь, хотя мог бы «упомянуть его современное имя или вообще не уточнять название города». Как отмечало издание, «некоторые считают, что ссылка на Константинополь была еще одной намеренной колкостью в адрес Эрдогана, в то время как другие утверждают, что это свидетельство огромного уважения Байдена к вселенскому патриарху Варфоломею и Православной церкви, духовным центром которой на протяжении веков был Константинополь». А за месяц до того, 25 марта, президент США принял участие в zoom-конференции, посвященной Дню независимости Греции, которую организовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американка греческого происхождения. По словам главы Greek America Foundation Грегори Паппаса, который присутствовал на этой виртуальной встрече, Байден «назвал Варфоломея одним из двух самых похожих на Христа людей, которых он когда-либо встречал в своей жизни, и пригласил его посетить Белый дом, когда тот позже приедет в США в течение года».

Patriarchia.ru Патриарх Константинопольский Варфоломей

Это может говорить о том, что американский президент вслед за признанием Геноцида армян поставит вопрос об изгнании греков из Османской империи. Напомним, что парламент Греции в 1994 и 1998 годах принимал постановления, где декларировалось: «Считать 19 мая днем памяти геноцида греков малоазийского Понта турками в Оттоманской Турции за период 1916—1923 годов». С тех пор Афины и греческая диаспора ведут борьбу за официальное признание геноцида мировым сообществом. Учитывая, что Байден в отличие от Трампа с большим скепсисом относится к Эрдогану, греческий вопрос вслед за армянским может встать на повестку американо-турецких отношений. Конечно, пока нет никаких признаков того, что президент США готовится 19 мая сделать заявление о геноциде понтийских греков по примеру его реакции 24 апреля. Но кто знает, что будет дальше и как обернутся для Анкары и Эрдогана теплые симпатии Байдена к грекам и константинопольскому патриарху Варфоломею.