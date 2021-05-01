



Иван Шилов ИА REGNUM

Иранские СМИ в ходе второй карабахской войны и в поствоенный период нечасто и очень осторожно освещали и освещают ход событий в Закавказье, хотя в Тегеране крайне внимательно следили и следят за их развитием. В ходе войны Иран на официальном уровне придерживался позиции нейтралитета, выступая также за соблюдение принципов территориальной целостности Азербайджана и за политико-дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Он заявлял и о готовности стать посредником.

Причины просты и объяснимы. Тегеран опасался, что при определенных условиях и обстоятельствах конфликт может быть переброшен на его территорию, где проживает азербайджанцев больше, чем в самом Азербайджане, а также существует заметная и влиятельная армянская диаспора. Как пишет в этой связи египетское издание Sasapost, «именно геополитический характер региона предопределяет характер действий Ирана, чутко реагирующего на любое изменение баланса сил». Тегеран приветствовал трехстороннее мирное соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, приведшее к прекращению карабахской войны. К тому же оно внешне напоминало «формулу примирения», с которой в свое время выступал Тегеран, критикуя Минскую группу ОБСЕ. Иран тогда предлагал создать посредническую группу по формуле «3 + 3» (Россия, США, Франция + Армения, Азербайджан, Грузия). Тут сразу бросается в глаза то, что в двух этих форматах отсутствует Турция. Причины также понятны: Иран не желает и опасается азербайджано-турецкого военно-политического альянса и усиления влияния Анкары в регионе, а также того, что последнее будет распространяться и на иранских азербайджанцев в северо-западных провинциях страны.

Mod.gov.az Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар

Вторая карабахская война и масштабная турецкая помощь Баку — от политической поддержки до поставок вооружений, отправки боевиков из северных районов Сирии и базирования турецких истребителей в Азербайджане во время войны — стали для Тегерана крайне настораживающим событием. Хотя Иран и Турция стараются избегать прямых конфликтов и имеют точки двустороннего сотрудничества, турецкая политика и ранее уже сталкивалась с иранскими интересами, например, в Сирии, где Тегеран поддерживает правительство, а Анкара — нет. На этом фоне активное участие Турции в перекраивании сложившегося положения дел на границе Ирана, как считают тегеранские аналитики, «рано или поздно заставит Тегеран менять свое отношение к ситуации в Закавказье». Вот почему интервью иранского эксперта по международному праву Ахмада Каземи агентству Fars, в котором утверждается, что «Азербайджан пытается нейтрализовать геополитические позиции Ирана в регионе так называемым «зангезурским коридором» и изолировать Иран от региональных энергетических программ, а также ударить по проекту «Один пояс, один путь», вызывает повышенный интерес.

Развивая свою мысль, Каземи добавил, что Баку в сотрудничестве с Анкарой пытается через зангезурский коридор «объединить пантюркский мир, устранить геополитические возможности Ирана в регионе». В другой статье, опубликованной на сайте иранского агентства Mehr, подчеркивается, что «территориальные претензии Азербайджана в отношении Армении противоречат интересам Ирана» и «Тегеран должен официально осудить подобные заявления». Речь идет о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», в котором он заявил, что «Зангезур — историческая территория Азербайджана», хотя уточнил, что «это не значит, что у нас есть территориальные притязания». И тем не менее: «Если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван. Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию». Ранее Алиев в интервью Гостелерадио заявлял следующее: «Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет — мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. То же самое будет и с зангезурским коридором».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Тут есть немало загадочного. Действительно, трехстороннее соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе предусматривает открытие транспортного коридора между Нахичеванью (азербайджанский анклав, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном) и основной территорией Азербайджана через Зангезурский район Армении. Контролировать движение по этой дороге должны погранвойска ФСБ России. В то же время Алиев, как опытный политик, понимает, что для успешной реализации этого проекта не только Азербайджану, но и Турции необходимо в первую очередь начать предпринимать шаги политико-дипломатического свойства для нормализации отношений с Ереваном. Тем более что премьер-министр Армении Никол Пашинян не выступает в принципе против разблокировки региональных коммуникаций. В ходе посещения Вайоцдзорской области Пашинян так прокомментировал этот вопрос: «Они постоянно говорят, что у них будет зангезурский коридор. Ну, говорят — и пусть говорят. А у нас, значит, будет Нахичеванский коридор, будет северо-азербайджанский коридор. То есть мы дадим дорогу в обмен на дорогу. Представьте, какие изменения претерпит экономика Армении, если у нас будет железная дорога с Исламской Республикой Иран и с Российской Федерацией. Это наша важнейшая задача, после которой у Армении появится возможность использовать свои самые большие богатства».

Но в интерпретации Алиева всё выглядит иначе. «Мы готовы к сотрудничеству, — заявлял он. — Сколько раз уже встречались вице-премьеры? Сейчас Армения отказывается сотрудничать. Теперь Армения хочет помешать реализации зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать». Но почему азербайджанский лидер стал так спешить, даже критикуя работу на этом направлении вице-премьеров России, Азербайджана и Армении? Почему, судя по многим признакам, в игру вступает Тегеран? Очевидно, что всё это имеет геополитическую подоплеку. Прежде всего, стала активизировать свою работу Минская группа ОБСЕ, которая будет заниматься определением статуса Нагорного Карабаха. Шансов выиграть партию в этом формате у Баку мало. Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, через Иран на закавказском направлении стала действовать Франция. К какому-то решению готовятся и США, что вынуждает уже Россию более глубоко вникать в сложные ребусы Закавказья. Не будет открыт зангезурский коридор, под ударом окажется лачинский коридор между Арменией и Карабахом. Что касается российских миротворцев в Нагорном Карабахе, то они могут получить проход через Азербайджан. С учетом того, что в зангезурском коридоре есть заинтересованность глобальных игроков (России, Турции, Китая, ЕС), битва за контроль над ним предполагает ожесточенное геополитическое противостояние.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Пока же официальный представитель МИД России Мария Захарова призывает Азербайджан и Армению «воздерживаться от милитаристской риторики и стремления взять реванш в нагорно-карабахском конфликте» и следовать «в русле трехсторонних договоренностей, достигнутых на переговорах в Москве в ноябре 2020 года и в январе 2021 года». Получится ли?