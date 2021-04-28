Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы закрыл прямой выезд с улицы Дубининской на улицу Зацепский Вал. В результате узкий переулок центра города — Большой Строченовский — стоит в почти круглосуточной пробке, которая закупоривает близлежащие улицы и переулки: улицу Зацепа, улицы Большую и Малую Пионерские, Стремянный переулок и Малый Строченовский переулок, улицу Щипок и 1-й Щипковский переулок, Стремянный переулок. По ним в поисках выезда на Садовое Кольцо перемещаются крупногабаритные туристические автобусы, большегрузный спецтранспорт и строительный транспорт, который движется по улице Дубининской.

Иван Шилов ИА REGNUM Пробка

Начиная с сентября 2020 года местные жители, в том числе и при содействии главы муниципального образования Замоскворечье, обращались в департамент транспорта города Москвы, к мэру Москвы, в управу района Замоскворечье, префектуру Центрального административного округа города Москвы, центр организации дорожного движения правительства Москвы, департамент градостроительной политики города Москвы, комитет по архитектуре и градостроительству правительства Москвы с просьбой вернуть прямой выезд с улицы Дубининской на внешнюю сторону Садового кольца — на ул. Зацепский Вал.

В ответ на обращения страдающих от шума, выхлопных газов и гула моторов граждан Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил, что «откорректированные проекты организации дорожного движения на период строительства многофункционального торгового комплекса с учётом ввода в эксплуатацию трамвайных путей и на период эксплуатации после ввода многофункционального торгового комплекса «Подземный многофункциональный торговый комплекс по адресу: Павелецкая площадь, Литера А, 1 этап» были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов организации дорожного движения или прекращения движения с положительным заключением. Данная проектная документация была разработана на основании ранее разработанной схемы транспортного обслуживания».

(сс) Gennady Grachev Улица Зацепский Вал

Идентичный ответ был получен в марте 2021 года от департамента транспорта Москвы, который в своем письме также добавил, что «данная проектная документация разработана на основе ранее согласованной схемы транспортного обслуживания, в которой выезд транспорта с Дубининской улицы на Садовое кольцо не предусмотрен».

История застройки площади перед Павелецким вокзалом началась еще в 2002 году с утверждения мэрией Москвы решения о строительстве подземного торгового комплекса на Павелецкой площади.

В 2011 году власти Москвы сократили площадь недостроенного торгового комплекса, а еще через два года вовсе расторгли инвестконтракт с девелопером.

В 2015 году состоялись публичные слушания по проекту планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Павелецкая». По новому проекту ТПУ займет около 11 га на территории вокруг Павелецкого вокзала общей площадью 38,87 га и будет включать в себя многоуровневый паркинг на 1300 машино-мест и транзитный уровень, объединяющий паркинг с зонами пересадки на общественный транспорт.

В 2020 году департамент транспорта продемонстрировал на видеоконференции в управе района Замоскворечье новую схему, предполагающую закрытие выезда с Дубининской улицы на Садовое Кольцо. Причем на сайте мэра Москвы закрытие анонсировалось как временное — с 7 по 21 марта 2020 года.

Mos.ru Уведомление о закрытии выезда с Дубининской улицы на сайте мэрии Москвы

Стоит отметить тот факт, что решения департаментом принимались и реализовывались в период «самоизоляции» весной 2020 года, когда дорожная ситуация в Москве была более чем благоприятная — магазины, офисы, учебные заведения не работали, возможности передвижения по городу были ограничены.

Чем руководствовался департамент транспорта, принимая такие решения?

С научной точки зрения в условиях рыночных отношений в основе планирования транспортного потока лежат следующие принципы:

соответствие плана перевозок потребностям народного хозяйства и населения;

оптимальное распределение грузопотоков между различными видами транспорта с учетом экономически целесообразных сфер их применения и реальной правовой способности;

рациональное распределение пассажиропотоков между видами транспорта с учетом как интересов пассажиров, так и возможностей транспортных предприятий;

эффективное использование технических средств и трудовых ресурсов транспорта.

Однако мы наблюдаем, что в перекрытии одной стороны движения на части Дубининской улицы потребности населения учтены не были, как не был применён и принцип рациональности и оптимальности. Более того, департаментом был сделан акцент на обеспечении подъезда транспорта к самому торговому центру и ТПУ и на движении общественного транспорта в ущерб всем остальным видам. В результате вместо заботы о жителях города приводятся в действие командно-административные меры, направленные на падение качества жизни в центре столицы, в том числе и из-за ухудшения экологической ситуации — от стоящих в пробке автомобилей в разы повышается концентрация выхлопных газов.

По словам жителей района, общавшихся с чиновниками, департамент транспорта рассматривает «улучшение» дорожно-транспортной ситуации в районе через расширение проезжей части ряда улиц и установку дополнительных светофоров, что, по мнению жителей, только ухудшат эту ситуацию.

« Узкие переулки не могут компенсировать то, что широкая Дубининская улица частично лишилась одной стороны движения , — считают они. — По нашим некогда тихим зеленым улицам теперь день и ночь идет грузовой транспорт, пыльная и шумная строительная техника, транзитом едут уборочные машины. Грузовики, постоянно перевозящие по узким переулкам стройматериалы — кирпичи, арматуру, оконные блоки и т. д. — на стройплощадки новых жилых комплексов, представляют особую опасность для нас и наших детей. Например, в Большом Строченовском переулке, который теперь превратился в транзитную улицу, находится детская и взрослая городские поликлиники, на улице Щипок и в Стремянном переулке — детские сады. Всё это нарушает наши права жителей на безопасную и комфортную среду проживания! «

(сс) Gennady Grachev Дубининская улица

Жительница Малого Строченовского переулка, коренная москвичка Ольга так описывает ситуацию:

«С лета 2020 года мы задыхаемся от автомобилей. Некогда тихий центр превратился в оживленную магистраль, стоящую в почти круглосуточной пробке. А что нас ждет после того, как торговый центр на Павелецкой наконец достроят? Тут же вырастет количество автомобилей — не даром там же построили подземный паркинг на 1300 мест, к ТЦ будут постоянно подъезжать грузовики с товарами. И весь этот транспортный поток пойдет через переулки!»

У этой проблемы есть и другая сторона, которая имеет прямое отношение и к плану развитию общественного транспорта, и к градостроительной политике. Появление таких локальных проблем, как в Замоскворечье, говорит от том, что ни плана, ни политики у московской мэрии нет. Нет и расчетов потребности в торговых площадях. Зато есть цифры на 2021 год, которые показывают, что на развитие транспортной инфраструктуры из бюджета выделено 1,2 трлн рублей, что составляет 38% всей расходной части.

Сам собой напрашивается вывод о том, что крупный торговый центр с платным подземным паркингом на Павелецкой площади по большому счёту не нужен ни москвичам, ни гостям столицы, зато вполне отвечает интересам лоббистов строительных компаний.

Слайд презентации проекта строительства ТПУ «Павелецкая»

Стоит отметить тот факт, что в этом районе Замоскворечья девелоперами ведется активное строительство бизнес-центров и элитных жилых комплексов — «Павелецкая сити» на улице Дубининская, дома 59−69, «Сити-комплекс Амарант» в Стремянном переулке, «Резиденция Замоскворечье» на улице Зацепа, дом 29, «МИТТЕ» на улице Летниковская, дом 13, апарт-комплекс Level в Жуковом проезде, дом 21Б. Как будут выезжать из дома новые жители престижного района столицы и возвращаться обратно с работы и дачи, дождутся ли приезда неотложной помощи и пожарной бригады? Департаменту транспорта это неведомо.