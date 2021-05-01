Информация на сайте посольства и консульства США в РФ, согласно которой Вашингтон с 12 мая 2021 года перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, вызвала реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 1 мая в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

«Не требовалось и требоваться не будет никогда», — написала Светлана М.

Многие пользователи заявили о своём полном безразличии к тому, что США пошли на такие ограничения для граждан России. Люди считают, что кроме того, чтобы посмотреть на природу, в Соединённые Штаты ехать не имеет никакого смысла.

«Ну, каньон Колорадо можно посмотреть. Ниагарский водопад, горы Монтаны. Но жить там, чтобы во втором поколении выродиться в высокоорганизованного Псаки или одухотворённого Бома… Да упаси великий Маниту», — поделился своим мнением Олег Д.

Часть людей наоборот, только обрадовалась такому решению американских властей. Люди призывают вовсе выгнать с территории России дипломатическую миссию США, поскольку она выполняет деструктивные действия в нашей стране.

«Не очень-то и хотелось. Они нам нужны, как пятое колесо. Пошли вон из России! И Салливан пусть сидит дома, всё равно его путешествия закончились. Как только нарушение — сразу отправить домой», — пишет Николай Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сдача

Часть людей предположила, что такой исход событий всё-таки вызовет недовольство у некоторых граждан России. Люди отмечают, что те, кому понадобится съездить в США, смогут самостоятельно обойти данные ограничения, пользуясь разного рода обходными путями.

«Сейчас опять «звезды», имеющие там недвижимость, плакать начнут и просить помощи у Путина, как это было во время локдауна», — предположила Татьяна К.

«У кого есть деньги, у того этот вопрос решается в два счёта. Остальные, в принципе, в Штаты не могут поехать, ведь это банально дорого», — отметил Фёдор Я.

Отдельные пользователи указали на то, что Запад вновь пытается опустить «Железный занавес» вокруг России. Люди убеждены, что это не является серьёзной угрозой для нашей страны.

«Стоит отметить, что Советский Союз не сам опустил «Железный занавес». Теперь история повторяется вновь и Россию вновь искусственно пытаются ограждать. Ну, флаг им в руки. Нам и у себя прекрасно живётся», — указал Олег Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тост

Нашлись и те, кто предположил, что ситуация в мире крайне нестабильная и в скорее может случиться так, что мигрировавшие в США граждане России могут начать возвращаться обратно.

«Вполне возможно, что скоро начнётся обратный процесс, когда граждане США, уехавшие из России, валом направятся обратно на Родину», — предполагает Александр Т.

Напомним, 30 апреля на сайте посольства и консульства США в РФ появилась информация, согласно которой Вашингтон с 12 мая 2021 года перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок.