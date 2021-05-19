Заявление властей Берлина, согласно которому героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в 1945 году и ставшего прообразом для знаменитого монумента Воину-освободителю в Трептов-парке, не восстановят в звании почётного гражданина Берлина, сославшись на то, что оно выдаётся лишь деятелям науки и культуры, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 1 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Подвиг спасения Николаем Масаловым немецкой девочки 30 апреля 1945 года лёг в основу сюжета известного монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Скульптор — Евгений Викторович Вучетич

«Я думаю, наш солдат спас девчушку не ради каких-то регалий, а потому что был настоящим человеком. Ему всё равно было до этих званий. Вечная слава герою!» — пишет Galina G.

Многие пользователи пришли к выводу, что никто не сможет затмить подвиг Маслова. Люди указали на то, что воин-освободитель был лучшим представителем человечества и факты его героических поступков прорвутся сквозь политизированные решения властей Берлина.

«Пусть трусливо суетятся со своими списками. А наш солдат спас девочку. Можно вычеркнуть из списка, можно даже снести памятник, но наш солдат спас девочку, рискуя жизнью, получив ранение, видя, что делали на нашей территории немцы. И от этого факта никому никуда не уйти», — отметила Елена Л.

Некоторые комментаторы считают, что после такого ответ берлинских властей можно заканчивать с попытками наладить отношения с Европой. Люди убеждены, что Германия намеренно пытается вычеркнуть из своей истории советских солдат-освободителей.

«Ну и кто вы (бургомистры, старосты и прочая «разновидность» евро городов) после всего этого? Вы же все продались и морально опустились до нельзя. Вам всё это аукнется, будьте уверены! И не надо здесь указывать, что только деятели культуры и науки входят в список почётных граждан. Вся эта временно прикормленная у власти муниципалитетная «власть», при определении списков, шла именно от обратного», — считает Владимир А.

Николай Иванович Масалов. Послевоенное фото

Часть людей решила наплевать на народ Германии и предложила обратить своё внимание на наших людей, которым следует в полной мере донести информацию о событиях Великой Отечественной войны и её героях.

«Чёрт с ними с этими немцами, как и с остальными неблагодарными. Главное, чтобы помнили мы, и весь бывший СССР. Чтобы наши дети, внуки и правнуки знали и помнили, как нашему солдату в годы Великой Отечественной войны досталась эта Победа над фашизмом», — написала Елена Т.

Отдельные пользователи уверены, что действия властей Берлина лишь дискредитируют их самих, ведь значение, которое имеет фигура Маслова для Германии и мира неоспоримо.

«Интересная ситуация. Многие из почётных жителей Берлина, отличившиеся в науке и культуре, не имеют такого памятника, как Масалов, но имеют звание «почётного гражданина». Масалов же не имеет звания «почётного гражданина», но имеет великолепный памятник, который не имеют «почётные граждане» Берлина. Однако», — указал Rovshan K.

Нашлись и те, кто уверен, что России пора разорвать с Европой любые отношения, в том числе и экономические. Люди указали на то, что народы, которые принесли зло на российскую землю планомерно пытаются избавится от своей вины и выставить виноватой саму Россию.

«Если Масалова и других советских граждан не восстановят в звании почетных граждан Берлина, тогда и Берлин надо вычеркнуть из списка «культурных и исторических» городов, как и «городов-побратимов» и всех культурных программ везде на территории России и её союзников. Мы тоже не будем «оспаривать», а просто вычеркнем все европейские города, связанные с историей Второй Мировой войны и поступившие подобным образом», — пишет Сергей Д.

Трептов-парк, Берлин. 8 мая 1949 года

Напомним, 30 апреля власти Берлина ответили на запрос Сергея Цивилева — губернатора Кузбасса и заявили, что героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в 1945 году и ставшего прообразом для знаменитого монумента Воину-освободителю в Трептов-парке, не восстановят в звании почётного гражданина Берлина, сославшись на то, что оно выдаётся лишь деятелям науки и культуры.