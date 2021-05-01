Заявление пресс-службы главного управления МЧС по Московской области о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, вызвало жаркое обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Хижняк ИА REGNUM Шашлычники

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»Этих шашлычников надо вообще в тюрьму сажать. Жарить мясо на открытом огне в XXI веке — это вообще дикость какая-то!» — издевается Дмитрий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что принятые законы в отношении людей, желающих пожарить мясо на своём участке, избыточно жестоки. Люди убеждены, что наказание является не соответствующим тяжести содеянного.

«У нас всегда из крайности в крайность. Нормальные законы придумать не в состоянии», — считает Саша Т.

Некоторые комментаторы уверены, что данный закон, по сути, лишает права многих простых граждан пользоваться своими небольшими участками для разведения огня и жарки еды. Люди убеждены, будь у них такие территории, которыми владеют российские чиновники, то жаловаться бы они точно не стали.

«Если мне дадут 200 соток, тогда можно отойти на 50 метров до требуемого расстояния для открытого огня. Видимо, закон законодатели придумали для себя. У чиновников шибко много земли, судя по всему», — предполагает Татьяна Ш.

«Всё это, конечно, правильно, но как соблюсти правила в 30 и 50 метров до лесополосы? Это очень сложно. Будем надеяться, что пожарные и ППС будут индивидуально смотреть на каждый случай и не кошмарить людей из-за мелочей», — пишет Аревик И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мангал

Часть людей отметила, что пока остаётся непонятным то, каким образом власти будут следить за исполнением закона. Граждане указали, что в России много частного сектора и к каждому полицейского не приставишь.

«Сначала нужно суметь поймать злодеев. Над каждым мангалом МЧС и полицию не поставишь», — отметила Виктория П.

Ряд пользователей считает, что закон никто исполнять не будет, а скорее, наоборот, его наличие лишь подстегнёт граждан России его нарушать, согласно известному на весь мир российскому менталитету, который звучит следующим образом: «Назло маме отморожу уши».

«Когда штрафы останавливали подобных «любителей»? На любое действие будет равное противодействие. Наши начнут скорее жарить шашлыки в мангалах на балконах, нежели перестанут вовсе», — поделился своим мнением Владимир Н.

Нашлись и те, кто предложил властям организовать альтернативные места, в которых граждане смогут беспрепятственно пожарить мясо, находясь при этом в полной безопасности.

«Только заградительные меры у нашего государства. Ну почему не сделать специальные мангальные площадки для людей и пусть жарят на здоровье. Предоставьте альтернативу!» — призывает Роман Г.

ГУ МЧС по Московской области С 1 мая в Подмосковье планируется введение особого противопожарного режима

Напомним, 30 апреля материал РИА Новости, согласно которому в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области заявили, что пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы.